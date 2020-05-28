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Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 11:35,

TOKİ kura kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ 2020 Van, Bitlis, Muş kura sonuçları canlı yayını

100 bin Sosyal Konut Projesi başvurularını tamamlayan vatandaşlar heyecanla kura tarihlerini bekliyorlar. TOKİ kura çekilişi kurum tarafından belirtilen tarihlerde noter huzurunda yapılıyor. Hak sahibi belirleme kuraları koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak yapılıyor. TOKİ kura sonuçları isim listesi, yapılan çekilişin ardından yayınlanıyor. TOKİ Van, Bitlis, Muş kura kura sonuçları açıklandı mı?

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TOKİ kura sonuçları canlı yayında yapılan çekilişin ardından duyuruluyor. 28 Mayıs'ta Van Ercis kura çekilişi saat 10:00'da başladı. Bitlis kura çekilişi ise saat 12:00'da başlayacak. Muş Merkez kura çekilişi 14:00'da yapılacak. Kuralar TOKİ’nin Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram sayfalarından canlı izleniyor.

2TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR
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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

28 Mayıs'ta Van Ercis kura çekilişi saat 10:00'da başladı.Kuralar TOKİ’nin Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram sayfalarından canlı izleniyor.

TOKİ VAN KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bitlis kura çekilişi ise saat 12:00'da başlayacak.
Muş Merkez kura çekilişi 14:00'da yapılacak.

3TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
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TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ kura sonuçları isim listesi kuraların gerçekleştirilmesinin ardından resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

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