TOKİ kura kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ 2020 Van, Bitlis, Muş kura sonuçları canlı yayını
100 bin Sosyal Konut Projesi başvurularını tamamlayan vatandaşlar heyecanla kura tarihlerini bekliyorlar. TOKİ kura çekilişi kurum tarafından belirtilen tarihlerde noter huzurunda yapılıyor. Hak sahibi belirleme kuraları koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak yapılıyor. TOKİ kura sonuçları isim listesi, yapılan çekilişin ardından yayınlanıyor. TOKİ Van, Bitlis, Muş kura kura sonuçları açıklandı mı?
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TOKİ kura sonuçları canlı yayında yapılan çekilişin ardından duyuruluyor. 28 Mayıs'ta Van Ercis kura çekilişi saat 10:00'da başladı. Bitlis kura çekilişi ise saat 12:00'da başlayacak. Muş Merkez kura çekilişi 14:00'da yapılacak. Kuralar TOKİ’nin Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram sayfalarından canlı izleniyor.
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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?
28 Mayıs'ta Van Ercis kura çekilişi saat 10:00'da başladı.Kuralar TOKİ’nin Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram sayfalarından canlı izleniyor.