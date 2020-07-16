TOKİ kura sonuçları Bolu ve Uşak! TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile Bolu için başlayacak. Saat 10.00 itibariyle canlı olarak yayınlanan Bolu TOKİ kura çekilişi sonrasında sonuçlar, internet üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. Bolu TOKİ kura sonuçları açıklanırken saat 13.00'de Uşak TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile başlayacak. Bu çekilişin sonuçları derlenip sisteme yüklenecek. Böylece akşam saatlerine kadar iki il için de TOKİ kura sonuçları açıklanmış olacak. İşte, TOKİ kura sonuçları ve canlı yayın bilgileri



BOLU VE UŞAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN



TOKİ kura çekilişi 16 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Bolu ile başladı. Kura çekilişinin devamı 13.00 ile Uşak'ta gerçekleşecek. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.



TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.



Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...