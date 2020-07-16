TOKİ kura sonuçları Bolu ve Uşak! TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020
TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanıyor. TOKİ kura çekilişi bugün saat 10.00'da canlı yayın ile Bolu ile başladı. 210 adet 2+1 ve 90 adet 3+1 konutun inşa edileceği Bolu TOKİ kura çekilişi sonrasında saat 13.00 itibariyle Uşak TOKİ kura çekilişi için canlı yayını başlayacak. Bu çekilişte ise 490 adet 2+1 ve 210 adet 3+1 olmak üzere toplam 700 konut sahibini bulacak. Peki,Uşak ve Bolu TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman ve nereden yayımlanacak? İşte, TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri ve diğer tüm detaylar
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile Bolu için başlayacak. Saat 10.00 itibariyle canlı olarak yayınlanan Bolu TOKİ kura çekilişi sonrasında sonuçlar, internet üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. Bolu TOKİ kura sonuçları açıklanırken saat 13.00'de Uşak TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile başlayacak. Bu çekilişin sonuçları derlenip sisteme yüklenecek. Böylece akşam saatlerine kadar iki il için de TOKİ kura sonuçları açıklanmış olacak. İşte, TOKİ kura sonuçları ve canlı yayın bilgileri
BOLU VE UŞAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
TOKİ kura çekilişi 16 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Bolu ile başladı. Kura çekilişinin devamı 13.00 ile Uşak'ta gerçekleşecek. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.
TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...
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Canlı yayın saat 10.00'da başladı. Kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten öğrenilebilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Yakın zamanda gerçekleşecek diğer kura çekilişleri şu şekilde;
|BİLECİK İLİ BOZÜYÜK İLÇESİ 332 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|232
|100
|332
|17 Temmuz 2020 Cuma
|10:00
|DÜZCE MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|210
|90
|300
|17 Temmuz 2020 Cuma
|12:00
|KARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144/100000 ADET KONUT , 1 ADET CAMİİ, 1 ADET TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET SOSYAL TESİS İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
|350
|150
|500
|27 Haziran 2020 Cumartesi
|16:00
|ZONGULDAK MERKEZ 100 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|70
|30
|100
|20 Temmuz 2020 Pazartesi
|10:00
|BİLECİK İLİ GÖLPAZARI İLÇESİ 168 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|108
|60
|168
|20 Temmuz 2020 Pazartesi
|11:00
|ZONGULDAK ÇAYCUMA 200 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|140
|60
|200
|20 Temmuz 2020 Pazartesi
|12:00
|SAKARYA İLİ KOCAALİ İLÇESİ 396 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|277
|119
|396
|20 Temmuz 2020 Pazartesi
|14:00
|BARTIN MERKEZ 150 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|105
|45
|150
|21 Temmuz 2020 Salı
|10:00
|BARTIN ULUS ABDİPAŞA 150/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|105
|45
|150
|21 Temmuz 2020 Salı
|11:00
|KÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|179
|76
|255
|21 Temmuz 2020 Salı
|12:00
|ÇANKIRI MERKEZ 566/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|396
|170
|566
|21 Temmuz 2020 Salı
|14:00
|ANKARA GÜDÜL 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|140
|60
|200
|22 Temmuz 2020 Çarşamba
|10:00
|BURSA İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ 200 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|140
|60
|200
|22 Temmuz 2020 Çarşamba
|11:00
|BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)
|560
|240
|800
|22 Temmuz 2020 Çarşamba
|13:00
|ÇANKIRI ÇERKEŞ 140/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|99
|42
|141
|23 Temmuz 2020 Perşembe
|10:00
|AFYON SANDIKLI 4. ETAP 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|107
|46
|153
|23 Temmuz 2020 Perşembe
|11:00
|AFYON 225/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|158
|67
|225
|23 Temmuz 2020 Perşembe
|12:00
|AFYON MERKEZ ÇETİNKAYA 480/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|336
|144
|480
|23 Temmuz 2020 Perşembe
|14:00
|AFYON MERKEZ SADIKBEY 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|245
|105
|350
|24 Temmuz 2020 Cuma
|10:00
|AFYON İLİ EVCİLER İLÇESİ-EVCİLER GÖKÇEK 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|140
|60
|200
|24 Temmuz 2020 Cuma
|12:00
|DENİZLİ İLİ BOZKURT İNCELER 150 / 100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ
|105
|45
|150
|24 Temmuz 2020 Cuma
|13:00
|KÜTAHYA İLİ MERKEZ 451 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|316
|135
|451
|24 Temmuz 2020 Cuma
|14:00
|KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|175
|75
|250
|27 Temmuz 2020 Pazartesi
|10:00
|DENİZLİ İLİ ÇİVRİL İLÇESİ 440 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|308
|132
|440
|27 Temmuz 2020 Pazartesi
|12:00
|MANİSA İLİ KULA İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|210
|90
|300
|27 Temmuz 2020 Pazartesi
|14:00
|BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|1610
|690
|2300
|28 Temmuz 2020 Salı
|10:00
|ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MAMUCA 2450/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|1715
|735
|2450
|29 Temmuz 2020 Çarşamba
|10:00
|AFYON İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ 2. ETAP 151/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|85
|66
|151
|23 Temmuz 2020 Perşembe
|16:00