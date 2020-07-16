MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ kura sonuçları Bolu ve Uşak! TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020
GeriEkonomi TOKİ kura sonuçları Bolu ve Uşak! TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 10:36,

TOKİ kura sonuçları Bolu ve Uşak! TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanıyor. TOKİ kura çekilişi bugün saat 10.00'da canlı yayın ile Bolu ile başladı. 210 adet 2+1 ve 90 adet 3+1 konutun inşa edileceği Bolu TOKİ kura çekilişi sonrasında saat 13.00 itibariyle Uşak TOKİ kura çekilişi için canlı yayını başlayacak. Bu çekilişte ise 490 adet 2+1 ve 210 adet 3+1 olmak üzere toplam 700 konut sahibini bulacak. Peki,Uşak ve Bolu TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman ve nereden yayımlanacak? İşte, TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri ve diğer tüm detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile Bolu için başlayacak. Saat 10.00 itibariyle canlı olarak yayınlanan Bolu TOKİ kura çekilişi sonrasında sonuçlar, internet üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. Bolu TOKİ kura sonuçları açıklanırken saat 13.00'de Uşak TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile başlayacak. Bu çekilişin sonuçları derlenip sisteme yüklenecek. Böylece akşam saatlerine kadar iki il için de TOKİ kura sonuçları açıklanmış olacak. İşte, TOKİ kura sonuçları ve canlı yayın bilgileri

BOLU VE UŞAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ kura çekilişi 16 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Bolu ile başladı. Kura çekilişinin devamı 13.00 ile Uşak'ta gerçekleşecek. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.

TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...

2
Abone Olgoogle-news

Canlı yayın saat 10.00'da başladı. Kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten öğrenilebilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yakın zamanda gerçekleşecek diğer kura çekilişleri şu şekilde;

3
Abone Olgoogle-news

BİLECİK İLİ BOZÜYÜK İLÇESİ 332 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ23210033217 Temmuz 2020 Cuma10:00
DÜZCE MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ2109030017 Temmuz 2020 Cuma12:00
KARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144/100000 ADET KONUT , 1 ADET CAMİİ, 1 ADET TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET SOSYAL TESİS İNŞAATI İLE ALTYAPI VE  ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ35015050027 Haziran 2020 Cumartesi16:00
ZONGULDAK MERKEZ 100 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 703010020 Temmuz 2020 Pazartesi10:00
BİLECİK İLİ  GÖLPAZARI İLÇESİ 168 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ1086016820 Temmuz 2020 Pazartesi11:00
ZONGULDAK ÇAYCUMA 200 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 1406020020 Temmuz 2020 Pazartesi12:00
SAKARYA İLİ KOCAALİ İLÇESİ  396 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ27711939620 Temmuz 2020 Pazartesi14:00
BARTIN MERKEZ 150 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ1054515021 Temmuz 2020 Salı10:00
BARTIN ULUS ABDİPAŞA 150/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ1054515021 Temmuz 2020 Salı11:00
KÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1797625521 Temmuz 2020 Salı12:00
ÇANKIRI MERKEZ 566/100000 TOPLU KONUT PROJESİ39617056621 Temmuz 2020 Salı14:00
ANKARA GÜDÜL 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1406020022 Temmuz 2020 Çarşamba10:00
BURSA İLİ  YENİŞEHİR İLÇESİ 200 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ  1406020022 Temmuz 2020 Çarşamba11:00
BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)56024080022 Temmuz 2020 Çarşamba13:00
ÇANKIRI ÇERKEŞ 140/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ994214123 Temmuz 2020 Perşembe10:00
AFYON SANDIKLI 4. ETAP 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1074615323 Temmuz 2020 Perşembe11:00
AFYON 225/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1586722523 Temmuz 2020 Perşembe12:00
AFYON MERKEZ ÇETİNKAYA 480/100000 TOPLU KONUT PROJESİ33614448023 Temmuz 2020 Perşembe14:00
AFYON MERKEZ SADIKBEY 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ24510535024 Temmuz 2020 Cuma10:00
AFYON İLİ EVCİLER İLÇESİ-EVCİLER GÖKÇEK 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1406020024 Temmuz 2020 Cuma12:00
DENİZLİ İLİ BOZKURT İNCELER 150 / 100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ1054515024 Temmuz 2020 Cuma13:00
KÜTAHYA İLİ MERKEZ 451 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ31613545124 Temmuz 2020 Cuma14:00
KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ1757525027 Temmuz 2020 Pazartesi10:00
DENİZLİ İLİ ÇİVRİL İLÇESİ 440 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ30813244027 Temmuz 2020 Pazartesi12:00
MANİSA İLİ KULA İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ2109030027 Temmuz 2020 Pazartesi14:00
BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1610690230028 Temmuz 2020 Salı10:00
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MAMUCA 2450/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1715735245029 Temmuz 2020 Çarşamba10:00
AFYON İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ 2. ETAP 151/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ856615123 Temmuz 2020 Perşembe16:00

4
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi