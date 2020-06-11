TOKİ Samsun 19 Mayıs kura sonuçları açıklanıyor- Samsun 19 Mayıs canlı kura sayfası
TOKİ’nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Samsun 19 Mayıs, Denizli Honaz, Sinop Boyabat ve Durağan projelerinin kurası yapılacak. TOKİ Samsun 19 Mayıs kura sonuçları saat 10.00 itibariyle başladı. TOKİ'nin Samsun, Denizli ve Sinop illeri için yapılan kura çekilişi sonuçlarını sayfamızdaki linklerden takip edebilirsiniz. Peki, Denizli ve Sinop TOKİ kura sonuçları saat kaçta gerçekleşecek?
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesiyle Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) 100 bin yeni sosyal konut projesinde kura çekilişleri online siste üzerinde gerçekleştiriliyor. TOKİ kura takvimine göre, Samsun, Denizli ve Sinop illerinin çekilişi bugün, belirlenen saatlerde gerçekleştirilecek.
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Samsun Merkez’deki 297 konut, Denizli Honaz’daki 200 konut, Sinop Boyabat ilçesindeki 120 konut ve yine Sinop Durağan ilçesindeki 180 konut için yapılan kura çekiliş sonuçları belli olacak.
Samsun 19 Mayıs kurasını aşağıdaki videodan canlı olarak takip edebilirsiniz.
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Samsun, Denizli ve Sinop TOKİ kura sonuçları saat kaçta?
Samsun Merkez’deki 297 konut için kura çekilişi saat 10.00’da, Denizli Honaz’daki 200 konut için kura çekilişi saat 12.00’de, Sinop Boyabat ilçesindeki 120 konut için kura çekilişi saat 14.00’te, Sinop Durağan ilçesindeki 180 konut için kura çekilişi saat 15.00’te başlayacak.
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TOKİ kuraları Twitter, Facebook, YouTube ve İnstagram sayfalarından canlı olarak gerçekeştiriliyor.