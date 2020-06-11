TOKİ Samsun 19 Mayıs kura sonuçları açıklanıyor- Samsun 19 Mayıs canlı kura sayfası

Samsun Merkez’deki 297 konut, Denizli Honaz’daki 200 konut, Sinop Boyabat ilçesindeki 120 konut ve yine Sinop Durağan ilçesindeki 180 konut için yapılan kura çekiliş sonuçları belli olacak.



Samsun 19 Mayıs kurasını aşağıdaki videodan canlı olarak takip edebilirsiniz.



