TOKİ kura çekilişi ne zaman organize edilecek? TOKİ kura sonuçları için gözler o tarihte

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, Türkiye genelinde 1 milyondan fazla başvuru alan aileleriyle birlikte 5 milyona yakın kişiyi ilgilendiren TOKİ kura sonuçları, çekiliş tarihi ile yakından araştırılmaya devam ediyor. Özellikle şubat ayı içinde TOKİ kura çekilişinin gerçekleşeceğini yetkililerin duyurmasıyla beraber, konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 81 il için TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları İstanbul için o tarihte mi açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.



100 BİN SOSYAL KONUT İÇİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?



İhtiyaçlara göre 81 ilde 100 bin adet inşa edilecek sosyal konutlar için TOKİ kura sonuçları ilgiyle bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda canlı yayın ile gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi için bu yıl da aynı şekilde bir yol çizilmesi bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Elazığ depreminin yaralarını sarmaya çalışması dolayısıyla TOKİ kura çekiliş tarihinin de ileri bir tarihte gerçekleşmesi bekleniyor.Elazığ'da meydana gelen elim deprem hadisesi dolayısıyla TOKİ'nin bölgedeki inşa süreci devam ediyor. 100 bin sosyal konut inşası için TOKİ kura sonuçları için beklenti ise sürüyor.



Şubat ayında en çok konuşulan ve merak edilen konulardan biri de TOKİ kura çekiliş tarihi oldu. Daha önce yapılan açıklamada TOKİ sosyal konut kuralarının şubat ayında gerçekleşeceğinin bildirilmesi beklentileri yükseltti. Uygun fiyatlı konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar, hak sahibi belirleme kurasının gerçekleşeceği tarihe odaklanmış durumda.



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