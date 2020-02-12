TOKİ kura çekilişi ne zaman organize edilecek? TOKİ kura sonuçları için gözler o tarihte
On binlerce aileyi yakından ilgilendiren TOKİ kura sonuçları için kritik tarihe girildi. TOKİ kura çekilişi için şubat ayını işaret eden yetkililer, Elazığ'daki deprem sonrası inşa çalışmalarını tamamladıktan sonra kura çekilişi için işlemlere başlayacak. TOKİ kura çekilişi 2020 yılında inşasına başlanacak olan binaların sahiplerinin belirlenmesinde önem arz edecek. Peki, TOKİ kura çekilişi için belirlenen tarih açıklandı mı? İşte, TOKİ kura sonuçları hakkında adayların merakla araştırdığı bazı bilgiler
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TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, Türkiye genelinde 1 milyondan fazla başvuru alan aileleriyle birlikte 5 milyona yakın kişiyi ilgilendiren TOKİ kura sonuçları, çekiliş tarihi ile yakından araştırılmaya devam ediyor. Özellikle şubat ayı içinde TOKİ kura çekilişinin gerçekleşeceğini yetkililerin duyurmasıyla beraber, konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 81 il için TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları İstanbul için o tarihte mi açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.
100 BİN SOSYAL KONUT İÇİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İhtiyaçlara göre 81 ilde 100 bin adet inşa edilecek sosyal konutlar için TOKİ kura sonuçları ilgiyle bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda canlı yayın ile gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi için bu yıl da aynı şekilde bir yol çizilmesi bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Elazığ depreminin yaralarını sarmaya çalışması dolayısıyla TOKİ kura çekiliş tarihinin de ileri bir tarihte gerçekleşmesi bekleniyor.Elazığ'da meydana gelen elim deprem hadisesi dolayısıyla TOKİ'nin bölgedeki inşa süreci devam ediyor. 100 bin sosyal konut inşası için TOKİ kura sonuçları için beklenti ise sürüyor.
Şubat ayında en çok konuşulan ve merak edilen konulardan biri de TOKİ kura çekiliş tarihi oldu. Daha önce yapılan açıklamada TOKİ sosyal konut kuralarının şubat ayında gerçekleşeceğinin bildirilmesi beklentileri yükseltti. Uygun fiyatlı konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar, hak sahibi belirleme kurasının gerçekleşeceği tarihe odaklanmış durumda.
TOKİ kura çekiliş tarihi ve süreci hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekilişinin şubat ayının ilk günlerinde yapılması bekleniyordu. Ancak Elazığ'daki deprem hadisesi nedeniyle TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bölgenin ihtiyaçlarına yoğunlaşması, TOKİ kura çekilişi için beklenen tarihin gerçekleşmemesinde önemli bir unsur oldu.
Bu nedenlerle TOKİ'nin bölgedeki durumu kontrol altına aldıktan sonra kura çekilişini şubat ayının son günlerine doğru gerçekleştirmesi bekleniyor.
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TOKİ KONUT ALMA HAKKI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir. Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.
Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Ancak başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.
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TOKİ İNŞAATLARI DENETLİYOR MU?
TOKİ, kendi ürettiği konutlarda olduğu gibi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projeleri’nde de denetimi, kendi teknik personeli ve\veya müşavir firmalar aracılığıyla yapmaktadır.
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TAKSİT ARTIŞLARI NASIL HESAPLANACAK?
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.
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ALINAN KONUTTA OTURULMADIĞI TAKDİRDE NE OLUR?
Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
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BAŞVURUDAN VAZGEÇENLER ÜCRETLERİNİ ALABİLİYOR MU?
Haklarınız iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmemektedir. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabilmektedir.