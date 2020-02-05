TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020? TOKİ 2020 çekiliş tarihi İstanbul ve diğer illerde hangi gün?
TOKİ kura çekiliş tarihi İstanbul başta olmak üzere 81 ilde yaşayan yüz binlerce vatandaşın gündemini oluşturuyor. Daha önce resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara göre şubat ayında yapılacağı duyurulan TOKİ kura çekilişi için tam tarih beklentisi devam ediyor. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman gerçekleşecek? İşte, 2020 yılında 100 bin sosyal konut sahibini belirleyecek olan TOKİ kura çekilişi hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
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TOKİ kura çekilişi ile 81 ilde 100 bin sosyal konut sahibini bulacak. TOKİ kura sonuçları açıklaması sonrasında ev sahibi olma hakkını kazanan kişilerin peşinat ödemesini gerçekleştireceği süreçte, taksitler için ödeme planı da konut sahibine teslim edilecek. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, 2020 yılında başlayacak olan inşaatların ardından 2021 yılında ev sahiplerine teslim edilecek olan TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi hakkında bazı bilgiler
TOKİ kura çekiliş tarihi, şubat ayının ilk haftası tamamlanırken pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Geçtiğimiz ay içerisinde internet üzerinden ve bankalar aracılığıyla müracaatları tamamlanan TOKİ kura çekilişi, 81 il için canlı yayında gerçekleştirilecek. Canlı yayın TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları aracılığıyla takip edilebilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura sonuçları, çekilişin gerçekleştirilmesinin hemen ardından sisteme yüklenmeye başlanacak. TOKİ kura sonuçları, çekilişe katılan vatandaşlar tarafından TC Kimlik Numarası aracılığıyla kolayca öğrenilebilecek.
Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Konu hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından, aksilik olmaması halinde aynı günün akşamında erişime açılmaktadır. Kuraya katılan vatandaşlar, TC Kimlik Numarası ile sonuçları Toplu Konut İdaresi'nin belirlediği sistem üzerinden kolayca sorgulayabilecek.
TOKİ kura sonuçlarının 28 Şubat tarihine kadar açıklanmış olması bekleniyor.
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TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura sonuçları için bu yıl E-Devlet entegrasyonu sağlanmaz ise sonuçlar kurumun resmi internet üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ kura sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinde yer alan sorgulama motoru aracılığıyla TC Kimlik Numarası girilerek görüntülenebilecek.
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.
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ALINAN KONUTTA OTURULMADIĞI TAKDİRDE NE OLUR?
Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
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TOKİ KONUT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Konutların fiyat ve satış koşulları yüklenici tarafından belirlenmekte ancak sözleşme ile belirlenmiş olan Satış Toplam Geliri’ni sağlaması kaydıyla İdaremizce onaylanmaktadır.