TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020? TOKİ 2020 çekiliş tarihi İstanbul ve diğer illerde hangi gün?

TOKİ kura çekilişi ile 81 ilde 100 bin sosyal konut sahibini bulacak. TOKİ kura sonuçları açıklaması sonrasında ev sahibi olma hakkını kazanan kişilerin peşinat ödemesini gerçekleştireceği süreçte, taksitler için ödeme planı da konut sahibine teslim edilecek. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, 2020 yılında başlayacak olan inşaatların ardından 2021 yılında ev sahiplerine teslim edilecek olan TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi hakkında bazı bilgiler



TOKİ kura çekiliş tarihi, şubat ayının ilk haftası tamamlanırken pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Geçtiğimiz ay içerisinde internet üzerinden ve bankalar aracılığıyla müracaatları tamamlanan TOKİ kura çekilişi, 81 il için canlı yayında gerçekleştirilecek. Canlı yayın TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları aracılığıyla takip edilebilecek.



TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



TOKİ kura sonuçları, çekilişin gerçekleştirilmesinin hemen ardından sisteme yüklenmeye başlanacak. TOKİ kura sonuçları, çekilişe katılan vatandaşlar tarafından TC Kimlik Numarası aracılığıyla kolayca öğrenilebilecek.



Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Konu hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...