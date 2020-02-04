TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020? Kura tarihleri İstanbul Ankara ve 81 ilde belli oldu mu?

TOKİ kura çekilişi 81 ilde yüz binlerce kişi tarafından canlı olarak takip edilecek. Ev sahibi olma hayaliyle 100 bin sosyal konut için başvuruda bulunan birçok vatandaş, internet üzerinden canlı olarak kura sonuçlarını görüntüleyebilecek. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleşecek. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ kura sonuçları için açıklanması beklenen tarih detayı



TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?



TOKİ kura çekilişi hakkında resmi kaynaklardan yapılan açıklama şubat ayını işaret ediyordu. Tam tarih açıklaması yapılmayan TOKİ kura çekilişi için herhangi bir aksilik olmaması halinde ay ortasında tam tarih konusu belirginleşmiş olacak.



Peki, tahmini olarak TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar...