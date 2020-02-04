TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020? Kura tarihleri İstanbul Ankara ve 81 ilde belli oldu mu?
TOKİ kura çekilişi İstanbul Tuzla Arnavutköy başta olmak üzere 81 il için merakla araştırılmaya devam ediliyor. En çok başvurunun İstanbul ili için yapıldığı 100 bin sosyal konut TOKİ kura çekilişi için 81 ilde sonuçlar anbean takip edilecek. Bu yıl Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 81 il için aynı anda başlatılması beklenen TOKİ kura çekilişi, pek çok vatandaşın gündemini oluşturacak. Peki, TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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TOKİ kura çekilişi 81 ilde yüz binlerce kişi tarafından canlı olarak takip edilecek. Ev sahibi olma hayaliyle 100 bin sosyal konut için başvuruda bulunan birçok vatandaş, internet üzerinden canlı olarak kura sonuçlarını görüntüleyebilecek. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleşecek. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ kura sonuçları için açıklanması beklenen tarih detayı
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ kura çekilişi hakkında resmi kaynaklardan yapılan açıklama şubat ayını işaret ediyordu. Tam tarih açıklaması yapılmayan TOKİ kura çekilişi için herhangi bir aksilik olmaması halinde ay ortasında tam tarih konusu belirginleşmiş olacak.
Peki, tahmini olarak TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar...
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TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından, aksilik olmaması halinde aynı günün akşamında erişime açılmaktadır. Kuraya katılan vatandaşlar, TC Kimlik Numarası ile sonuçları Toplu Konut İdaresi'nin belirlediği sistem üzerinden kolayca sorgulayabilecek.
TOKİ kura sonuçlarının 28 Şubat tarihine kadar açıklanmış olması bekleniyor.
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TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura sonuçları için bu yıl E-Devlet entegrasyonu sağlanmaz ise sonuçlar kurumun resmi internet üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ kura sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinde yer alan sorgulama motoru aracılığıyla TC Kimlik Numarası girilerek görüntülenebilecek.
TOKİ'nin şartnamesine göre alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
Standart konut projelerinde ise konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.
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TOKİ EVLERİNİN DEVRİ MÜMKÜN MÜ?
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.