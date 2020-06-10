TOKİ Kastamonu ve Aydın kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi canlı yayını nereden izlenir?

TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile yapılan çekilişin ardından yayınlanıyor. TOKİ kura sonuçları isim listesi Kastamonu ve Aydın için araştırılan konular arasında yerini aldı. Kastamonu Merkez kura çekilişi saat 10:00’da başladı ve sona erdi. Kura sonuçları isim listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.