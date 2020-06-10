TOKİ Kastamonu ve Aydın kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi canlı yayını nereden izlenir?
TOKİ kura çekilişi canlı yayını, çekilişe katılan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 10 Haziran’da Aydın ve Kastamonu’da çekiliş yapılıyor. Kastamonu Merkez kura çekilişi saat 10:00’da başladı. Kura sonuçları isim listesi çekilişin ardından yayınlanıyor. Aydın Merkez kurası 13:00’da başlayacak. Aydın Söke kurası ise 15:00’da yapılacak.
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TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile yapılan çekilişin ardından yayınlanıyor. TOKİ kura sonuçları isim listesi Kastamonu ve Aydın için araştırılan konular arasında yerini aldı. Kastamonu Merkez kura çekilişi saat 10:00’da başladı ve sona erdi. Kura sonuçları isim listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
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TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI Kastamonu Merkez kura çekilişi saat 10:00’da başladı. Kura sonuçları isim listesi çekilişin ardından yayınlanıyor. Duyuruları aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.
href="http://talep.toki.gov.tr/projeler/KastamonuMerkez.html" target="_blank">TOKİ KASTAMONU MERKEZ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZhref="https://twitter.com/Toki_Kurumsal/status/1270610856380788736?s=20" target="_blank"> KASTAMONU YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ
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TOKİ AYDIN KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Aydın Merkez kurası 13:00’da başlayacak. Aydın Söke kurası ise 15:00’da yapılacak. TOKİ kura çekilişi canlı yayını kurumun resmi hesapları üzerinden yapılacak.