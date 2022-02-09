TOKİ Konya kurası CANLI yayını saat kaçta? Konya Altınekin kurası bugün gerçekleştirilecek

Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 09 Şubat 2022 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecek. Kura çekilişinin saat 11.00'de başlaması ve TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılması bekleniyor.