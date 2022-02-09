TOKİ Konya kurası CANLI yayını saat kaçta? Konya Altınekin kurası bugün gerçekleştirilecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecekRusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?#RUSYA
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
Bir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktıBir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktı#Tenis
21 kişi mahsur kalmıştı 16 saat sonra güzel haber21 kişi mahsur kalmıştı! 16 saat sonra güzel haber#Kazdağları
Ukraynaya sunulan tek yol Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasınUkrayna'ya sunulan tek yol! 'Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasın'#RUSYA
Tüm polisleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacakTüm polisleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği! Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacak#Polis
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
İkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme Tolga Daşkıran beraat ettiİkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Tolga Daşkıran beraat etti#Eskişehir
Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralıKolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı#Kolombiya
Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formül#Elektrik Faturası
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
Koyun değil keçi ol dedi... En büyük vurgunu yaptı'Koyun değil keçi ol!' dedi... En büyük vurgunu yaptı#Bitcoin
Vize almak isteyen yüzlerce kişiyi dolandırdılar Kırmızı bültenle aranıyordu... İstanbulda yakalandıVize almak isteyen yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Kırmızı bültenle aranıyordu... İstanbul'da yakalandı#Dolandırıcılık
Çanakkale Köprüsü hazırÇanakkale Köprüsü hazır#1915 Çanakkale Köprüsü
İstanbulun göbeğinde kan donduran anlar Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadıİstanbul'un göbeğinde kan donduran anlar! Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadı#İstanbul
HABERLERGündem Haberleri

TOKİ Konya kurası CANLI yayını saat kaçta? Konya Altınekin kurası bugün gerçekleştirilecek

#TOKİ#TOKİ Konya Kurası#TOKİ Konya Altınekin

TOKİ'nin Altınekin ilçesinde inşa edilen evler kura yöntemiyle sahiplerini buluyor. Kura takvimine göre, KONYA İLİ, ALTINEKİN İLÇESİ, 2. ETAP 205 KONUT kura için çekiliş bugün yapılacak. Peki, TOKİ Konya kurası CANLI yayını saat kaçta başlayacak?

1/3TOKİ Konya kurası CANLI yayını saat kaçta Konya Altınekin kurası bugün gerçekleştirilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KONYA İLİ, ALTINEKİN İLÇESİ, 2. ETAP 205 KONUT VE 1 ADET TİCARET (3 DÜKKANLI) kapsamında üretilecek 6 adet konut satışa sunulmuştu.

2/3TOKİ Konya kurası CANLI yayını saat kaçta Konya Altınekin kurası bugün gerçekleştirilecek

Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 09 Şubat 2022 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecek. Kura çekilişinin saat 11.00'de başlaması ve TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılması bekleniyor.

3/3BAŞVURU BEDELLERİ İADE EDİLECEK

BAŞVURU BEDELLERİ İADE EDİLECEK

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 11 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 16 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 23 Şubat 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TOKİ#TOKİ Konya Kurası#TOKİ Konya Altınekin