TOKİ Konya kurası CANLI yayını saat kaçta? Konya Altınekin kurası bugün gerçekleştirilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KONYA İLİ, ALTINEKİN İLÇESİ, 2. ETAP 205 KONUT VE 1 ADET TİCARET (3 DÜKKANLI) kapsamında üretilecek 6 adet konut satışa sunulmuştu.
Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 09 Şubat 2022 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecek. Kura çekilişinin saat 11.00'de başlaması ve TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılması bekleniyor.
Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 11 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 16 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 23 Şubat 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.