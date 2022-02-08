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TOKİ Konya ve Yozgat evleri kura yöntemiyle sahiplerini buluyor... TOKİ Konya (Hüyük) – Yozgat ( Sorgun) CANLI KURA ÇEKİLİŞ EKRANI...

#TOKİ #TOKİ Konya#TOKİ Yozgat

TOKİ Konya ve Yozgat evleri kura yöntemiyle sahiplerini buluyor. Takvime göre, Konya'nın Hüyük ve Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki TOKİ konutları bugün kura yöntemiyle sahiplerini bulacak. Kura sonuçları kurumun resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak paylaşılacak. TOKİ Konya (Hüyük) – Yozgat ( Sorgun) kura çekilişi saat kaçta başlayacak? İşte TOKİ Konya (Hüyük) – Yozgat ( Sorgun) kura çekilişi hakkında detayları...

1/3TOKİ Konya ve Yozgat evleri kura yöntemiyle sahiplerini buluyor... TOKİ Konya (Hüyük) – Yozgat ( Sorgun) CANLI KURA ÇEKİLİŞ EKRANI...

Konya Hüyük ve Yozgat Sorgun'da inşa ettiği konutlar için başvuruları tamamlayan TOKİ, kura tarihi de resmi adresinden duyurmuştu. TOKİ Konya Hüyük ve Yozgat Sorgun evleri kura çekiminin 8 Şubat 2022 tarihinde yapılacağını açıkladı.

2/3TOKİ Konya ve Yozgat evleri kura yöntemiyle sahiplerini buluyor... TOKİ Konya (Hüyük) – Yozgat ( Sorgun) CANLI KURA ÇEKİLİŞ EKRANI...

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Kura çekilişlerinin saat 11.00'de başlaması bekleniyor.

3/3) KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI HAKKINDA

) KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI HAKKINDA

) KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

.2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

3. Kura sırasında belirlenecektir.

4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

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#TOKİ#TOKİ Konya#TOKİ Yozgat