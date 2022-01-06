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Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 12:32 | 

TOKİ Konya Ardıçlı başvuruları devam ediyor - TOKİ konutları için başvuru nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI MAH. 2-4-5-6. ETAPLAR KONUT PROJESİ kapsamında inşa edilen 430 konut için başvurular devam ediyor. 3 Ocak’ta başlayan TOKİ Konya Ardıçlı başvuruları için verilen süre 11 Ocak’ta sona erecek. Peki, TOKİ konutları için başvuru nasıl yapılır?

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI MAH. 2-4-5-6. ETAPLAR KONUT PROJESİ kapsamında üretilecek 430 adet konut satışa sunuldu. Yayınlanan yazılı duyuruya göre, başvurular T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden 11 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.
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Vatandaşlar başvuru işlemlerini 3 Ocak tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden yapacaklar. E-Devlet sistemine başarıyla giriş yapan vatandaşlar, TOKİ İşlemlerinden ilgili projeyi almak istedikleri konut tercihlerini seçecekler. e-Devlet başvurularının ardından belirlenen başvuru ücretini T. Halk Bankası’na yatırdıktan sonra başvuru işlemini tamamlayacaklar.
3TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN

TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Konya Selçuklu Ardıçlı TOKİ’de satışa sunulacak 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişi, 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek.
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Konut satış duyurusuna göre;

TOKİ Konya Selçuklu Projesinde 372 adet 2+1 daire satışı yapacak.
TOKİ Konya Selçuklu Projesinde 58 adet 3+1 daire satışı yapacak.
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