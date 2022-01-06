TOKİ Konya Ardıçlı başvuruları devam ediyor - TOKİ konutları için başvuru nasıl yapılır?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI MAH. 2-4-5-6. ETAPLAR KONUT PROJESİ kapsamında inşa edilen 430 konut için başvurular devam ediyor. 3 Ocak’ta başlayan TOKİ Konya Ardıçlı başvuruları için verilen süre 11 Ocak’ta sona erecek. Peki, TOKİ konutları için başvuru nasıl yapılır?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI MAH. 2-4-5-6. ETAPLAR KONUT PROJESİ kapsamında üretilecek 430 adet konut satışa sunuldu. Yayınlanan yazılı duyuruya göre, başvurular T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden 11 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.
Vatandaşlar başvuru işlemlerini 3 Ocak tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden yapacaklar. E-Devlet sistemine başarıyla giriş yapan vatandaşlar, TOKİ İşlemlerinden ilgili projeyi almak istedikleri konut tercihlerini seçecekler. e-Devlet başvurularının ardından belirlenen başvuru ücretini T. Halk Bankası’na yatırdıktan sonra başvuru işlemini tamamlayacaklar.
TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Konya Selçuklu Ardıçlı TOKİ’de satışa sunulacak 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişi, 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek.