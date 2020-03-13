MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ Kocaeli Körfez kura çekilişi canlı yayın izle! TOKİ Körfez kura çekiliş sonuçları isim listesi 2020
GeriEkonomi TOKİ Kocaeli Körfez kura çekilişi canlı yayın izle! TOKİ Körfez kura çekiliş sonuçları isim listesi 2020
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 13 Mart 2020 - 10:07, /

TOKİ Kocaeli Körfez kura çekilişi canlı yayın izle! TOKİ Körfez kura çekiliş sonuçları isim listesi 2020

100 bin sosyal konut için TOKİ Kocaeli Körfez kura çekilişi canlı yayın ile sahibini buluyor. 1050 adet 2+1 ve 450 adet 3+1 konutun sahibini bulacağıTOKİ kura çekilişi, Derince Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Kura çekilişi sonrasında TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi ile 1.500 konutun sahibi netlik kazanacak. Peki, TOKİ Kocaeli kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? İşte, bölgede yaşayan binlerce vatandaşın merakla beklediği kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

TOKİ kura çekilişi Kocaeli Körfez için gerçekleşiyor. Bugün 1.500 konutun sahibini bulacağı TOKİ kura çekilişi ile Kocaeli'deki çekilişler sona ermiş olacak. Böylece Kocaeli'de 3 bin konut sahibini bulacak. Peki, TOKİ kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? İşte, TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri ve kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler

TOKİ KOCAELİ KÖRFEZ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ kura çekilişi 13 Mart Cuma günü saat 10.00'da başladı. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.

TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...

2

Kocaeli Körfez için 2+1 ve 3+1 TOKİ canlı yayını saat 10.00'da başladı. Derince Spor Salonu'nda gerçekleşen kura çekilişi için sonuçlar, E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

3+1 CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yakın zamanda gerçekleşecek diğer kura çekilişleri şu şekilde;

İSTANBULİSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)402517255.75016 Mart 2020 Pazartesi11:00
İSTANBULİSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)402517255.75017 Mart 2020 Salı09:00
İSTANBULİSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ262511253.75018 Mart 2020 Çarşamba10:00
İSTANBULİSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ262511253.75019 Mart 2020 Perşembe10:00
İSTANBULİSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ  500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ35015050020 Mart 2020 Cuma10:00

3

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Gebze’de yaptırılacak konutlar için hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi salonunda yapıldı.

TOKİ’den ev sahibi olmak için başvuran binlerce Gebzelinin heyecanına ortak olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kura törenine katıldı. 250 dairelik toplu konutlar için düzenlenen kura çekiminde kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İlçemizin nüfusu her geçen sene biraz daha artıyor. Eğitim, sağlık başta olmak üzere ihtiyaçlar da aynı ölçüde artıyor. Biz de bu eksiklikleri tamamlayacak şekilde çaba ve gayret içerisinde olacağız. TOKİ tarafından yapılacak 250 konut için başvuran kardeşlerimiz arasından kurada ismi çıkanları kutluyorum. İsmi çıkmayan kardeşlerimiz de üzülmesinler. Yeni toplu konut alanlarının oluşturulması için ilgili bakanlıklar ve TOKİ nezdinde girişimlerimizi ve görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Konutlar şimdiden Gebze’mize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

4

Kocaeli’de TOKİ tarafından inşa edilecek olan bin 250 konutun sahiplerinin belirlenmesi için düzenlenen kur'a çekiminde isimleri okunan vatandaşlar büyük heyecan yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan “100 Bin Sosyal Konut” projesi kapsamında Kocaeli’de yapılacak 3 bin konutun kur'a çekilişi başladı. İzmit’te inşa edilecek olan bin 250 konut için kur'a çekimleri bu sabah başladı. İzmit ilçesinde bulunan Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen kur'a çekiminde 875 adet 2+1 daire, 375 adet 3+1 daire olmak üzere toplamda bin 250 dairenin sahipleri belli olmaya başladı. Saat 10.00’de başlayan ve TOKİ’nin sosyal medya hesapları ve resmi internet hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan kur'a çekilişi için binlerce vatandaş spor salonunda yerini alarak merakla sonuçları beklemeye başladı. Bin 250 konut için başvuru yapan 17 bin 797 kişinin ve ailelerinin heyecanı kur'a çekiminin başlaması ile başladı. Yapılan kur'a çekiminde isimleri okunan vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. TOKİ’nin şanslı vatandaşları, heyecanlarını yanlarında bulunan ve cep telefonları ile aradıkları yakınları ile paylaştı.

“25 sene oldu, çok mutluyum”
25 yıldır kiralık bir evde yaşayan Hacer Adak, TOKİ’nin yaptığı çekilişte ev sahibi olan vatandaşlar arasında yer aldı. İsminin açıklanması ile yanında bulunan yakınlarıyla birlikte gözyaşlarına boğulan Adak, “25 sene oldu. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun” dedi.

“Şu an o kadar heyecanlıyım ki titriyorum”
Kur'a çekiminde ev satın almaya hak kazanan Türkan Tarakçı da çok mutlu olduğunu ifade ederek, “7 yıldır kiradaydık. O kadar heyecanlıyım ki sabaha kadar uyuyamadım. Kalkıp namaz kıldım, dua ettim, namaz kıldım. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese nasip etsin, kirada olanlara yardım etsin. Şu an o kadar heyecanlıyım ki titriyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum” diye konuştu.

5

TOKİ tarafından Sakaryada yapılacak olan 445 konutun kura çekimi yapılırken, ev sahibi olmaya hak kazananlar ise büyük mutluluk yaşadı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Sakaryanın Adapazarı Korucuk Mahallesinde yapılacak olan 445 konut projesi için kura çekimi bugün Serdivanda bulunan Sakarya Spor Salonunda gerçekleştirildi. 312 adet 2+1 ve 133 adet 3+1 daire için toplam 11 bin 184 kişi başvururken, 2+1lerde 15 adet daire ile 3+1lerdeki 13 adet daire, başvuruda bulunan şehit yakınlarına tahsis edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Her yıl ülke genelinde 100 bin konutun yapılması projesi kapsamında "Sakaryamıza da 445 konut takdim edilmiştir. Bugün hep birlikte, sizlerin de katılımıyla 11 bin 184 kişi müracaat etmiştir. İnşallah bu kura çekimi sonrasında 445 vatandaşımız hak sahipliği için aday olacaktır" dedi.

Kurada ismi çıkan Remiz Tüzen ev sahibi olması nedeniyle mutluluk gözyaşı dökerek, "70 yaşından sonra ev sahibi oldum, o kadar mutluyum ki ağlıyorum. Başka hiçbir ihtiyacım yoktu, çok şükür Allaha hamdolsun ev sahibi oluyorum dedi. Eşi Fatma Tüzen ise, Çok sevindim, bu yaştan sonra ev sahibi oluyoruz. Hiç evimiz olmamıştı, ilk kez evimiz oldu diye çok mutlu oldum" diye konuştu.

Kurada ismi okunan Muriye Atile, Çok mutluyum, ilk defa ev sahibi oluyorum dedi. Nevriye Genç ise, İlk kez ev sahibi oluyorum, çok duygulandım diye konuştu.

Nazmi Sarıkaya engelli kızı için kayıt yaptırdığını ve evin çıkmasına çok sevindiğini belirtti. Kura çekimleri devam ederken, noter tarafından onaylanmasının ardından TOKİnin resmi internet sitesinde yayınlanacağı öğrenildi.

6

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik projesi kapsamında, Bursa'da inşa edilecek 400 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında, TOFAŞ Spor Salonu'nda kura töreni düzenlendi.

Törende, Kestel ilçesine inşa edilecek 250 ve Yıldırım ilçesine inşa edilecek 150 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Noter huzurdaki kura çekimine katılan vatandaşlar heyecan yaşarken kurada ismi çıkanlar mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi