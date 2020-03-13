Haber Giriş: 13 Mart 2020 - 10:07,
TOKİ Kocaeli Körfez kura çekilişi canlı yayın izle! TOKİ Körfez kura çekiliş sonuçları isim listesi 2020
100 bin sosyal konut için TOKİ Kocaeli Körfez kura çekilişi canlı yayın ile sahibini buluyor. 1050 adet 2+1 ve 450 adet 3+1 konutun sahibini bulacağıTOKİ kura çekilişi, Derince Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Kura çekilişi sonrasında TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi ile 1.500 konutun sahibi netlik kazanacak. Peki, TOKİ Kocaeli kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? İşte, bölgede yaşayan binlerce vatandaşın merakla beklediği kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler
TOKİ kura çekilişi Kocaeli Körfez için gerçekleşiyor. Bugün 1.500 konutun sahibini bulacağı TOKİ kura çekilişi ile Kocaeli'deki çekilişler sona ermiş olacak. Böylece Kocaeli'de 3 bin konut sahibini bulacak. Peki, TOKİ kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? İşte, TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri ve kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler
TOKİ KOCAELİ KÖRFEZ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
TOKİ kura çekilişi 13 Mart Cuma günü saat 10.00'da başladı. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.
TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...
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Kocaeli Körfez için 2+1 ve 3+1 TOKİ canlı yayını saat 10.00'da başladı. Derince Spor Salonu'nda gerçekleşen kura çekilişi için sonuçlar, E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
3+1 CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Yakın zamanda gerçekleşecek diğer kura çekilişleri şu şekilde;
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)
|4025
|1725
|5.750
|16 Mart 2020 Pazartesi
|11:00
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)
|4025
|1725
|5.750
|17 Mart 2020 Salı
|09:00
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|2625
|1125
|3.750
|18 Mart 2020 Çarşamba
|10:00
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|2625
|1125
|3.750
|19 Mart 2020 Perşembe
|10:00
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|350
|150
|500
|20 Mart 2020 Cuma
|10:00