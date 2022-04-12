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TOKİ Kırıkkale Delice Kura Sonuçları açıklandı...Kırıkkale Delice Kura Sonuçları isim listesi...

#TOKİ#TOKİ Kırıkkale#Toki Delice

''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Kırıkkale Delice kurası gerçekleşti. Vatandaşlar, internette TOKİ Kırıkkale Delice kura sonuçları isim listesi ile ilgili araştırma yapıyor. Kırıkkale Delice Çerikli mahallesindeki 57 konut için hak sahipliği ve konut belirleme kurası canlı çekilişi YouTube üzerinden anlık olarak paylaşıldı.

1/3TOKİ Kırıkkale Delice Kura Sonuçları açıklandı...Kırıkkale Delice Kura Sonuçları isim listesi...

TOKİ Delice Çerikli kurası sonuçları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Delice projesinde yer alan konutların kura çekilişi bugün gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan kurada hak sahipleri belli oldu.

2/3TOKİ Kırıkkale Delice Kura Sonuçları açıklandı...Kırıkkale Delice Kura Sonuçları isim listesi...

Projedeki 52 adet 2+1 ve 5 adet 3+1 konutlar için noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda yer alan isimlerin listesi "https://toki.gov.tr/satis/tr/kura/" internet sitesinden öğrenilecek.

3/3TOKİ Kırıkkale Delice Kura Sonuçları açıklandı...Kırıkkale Delice Kura Sonuçları isim listesi...

Kura sonrasında ismi çıkmayan kişiler başvuru bedellerini 14 Nisan 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri 27 Nisan 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 28 Nisan 2022 tarihlerinden itibaren iade edilecek.

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#TOKİ#TOKİ Kırıkkale#Toki Delice