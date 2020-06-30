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Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 10:50,

TOKİ Kayseri, Erzurum kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ kura sonuçları canlı yayını

TOKİ kura sonuçları canlı yayında yapılan çekilişlerin ardından yayımlanıyor. 30 Haziran’da Kayseri Sarıoğlan ve Erzurum Merkez kuraları çekiliyor. TOKİ Kayseri kura çekilişi saat 10:00’da başladı. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından kura sonuçları isim listesi açıklanacak. İşte kura çekilişi canlı yayını ve detaylar…

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TOKİ kura sonuçları isim listesi araştırılan konular arasında yerini aldı. TOKİ kuraları noter huzurunda yapılıyor. 30 Haziran’da Kayseri ve Erzurum kuraları yapılıyor. TOKİ Kayseri kura çekilişi saat 10:00’da başladı. Erzurum Merkez kura çekilişi 30 Haziran’da saat 12:00’da başlayacak.

TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI
TOKİ Kayseri kura çekilişi saat 10:00’da başladı. Aşağıdaki link üzerinden kura çekilişinin canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

TOKİ KAYSERİ KURASI CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KAYSERİ SARIOĞLAN DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

2TOKİ ERZURUM MERKEZ KURA SONUÇLARI
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TOKİ ERZURUM MERKEZ KURA SONUÇLARI

Erzurum Merkez kura çekilişi 30 Haziran’da saat 12:00’da başlayacak. Kura çekilişi canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ ERZURUM MERKEZ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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