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TOKİ Karaman Merkez kurası başladı... Karaman Merkez kura çekilişi CANLI YAYIN

#TOKİ#TOKİ Kura#Toki Karaman

TOKİ Karaman Merkez kurası belirlenen takvim doğrultusunda 23 Mart Çarşamba günü başladı. ''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Karaman Merkez kurasının ardından hak sahipleri TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden de paylaşılacak. İşte Karaman Merkez kura çekilişi CANLI YAYIN ekranı…

1/3TOKİ Karaman Merkez kurası başladı... Karaman Merkez kura çekilişi CANLI YAYIN

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Kahramanmaraş Merkez projesinde yer alan konutların kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. TOKİ kura çekilişi canlı yayında noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

2/3TOKİ Karaman Merkez kurası başladı... Karaman Merkez kura çekilişi CANLI YAYIN

TOKİ tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamındaki, Karaman Merkez Akçaşehir Beldesi 142 adet Konut Projesi'nde yer alan; 2+1 tipi 72 adet konut ve 3+1 tipi 48 adet konut olmak üzere toplam 120 adet konut için "Konut Belirleme Kurası" 23 Mart 2022 tarihinde, saat 11:00 de başladı.

3/3TOKİ Karaman Merkez kurası başladı... Karaman Merkez kura çekilişi CANLI YAYIN

Kura çekilişi TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınla paylaşılıyor.

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#TOKİ#TOKİ Kura#Toki Karaman