TOKİ Karaman Merkez kurası başladı... Karaman Merkez kura çekilişi CANLI YAYIN

TOKİ tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamındaki, Karaman Merkez Akçaşehir Beldesi 142 adet Konut Projesi'nde yer alan; 2+1 tipi 72 adet konut ve 3+1 tipi 48 adet konut olmak üzere toplam 120 adet konut için "Konut Belirleme Kurası" 23 Mart 2022 tarihinde, saat 11:00 de başladı.