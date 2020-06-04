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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 11:24,

TOKİ Kahramanmaraş Onikişubat kura sonuçları ve canlı yayın! Kahramanmaraş Onikişubat isim listesi

Kahramanmaraş Onikişubat TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından izlenebiliyor. 245 adet 2+1 konut, 105 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 350 adet konutun sahibinin belirleneceği Kahramanmaraş Onikişubat kura çekilişi noter huzurunda gerçekleşiyor. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla sadece internet üzerinden takip edilebilen çekiliş sonrasında Kahramanmaraş Onikişubat kura sonuçları isim listesi E-Devlet aracılığıyla görüntülenebilecek. İşte, Kahramanmaraş Onikişubat TOKİ çekiliş canlı yayını ve kura sonuçları ekranı

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Binlerce kişinin merakla beklediği Kahramanmaraş Onikişubat kura sonuçları 2020 için süreç devam ediyor. 350 konut sahibinin belirleneceği Kahramanmaraş Onikişubat kura çekilişi canlı yayın ile sahip belirleme sürecini tamamlıyor. Peki, Kahramanmaraş Onikişubat kura sonuçları isim listesi ne zaman sorgulanabilecek? İşte, Kahramanmaraş Onikişubat TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama ekranı ve 2+1 ve 3+1 kura çekilişi hakkında merak edilen bazı detaylar

TOKİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ kura çekilişi 4 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Kahramanmaraş Onikişubat ile başladı. Kura çekilişinin devamı 4 Haziran Perşembe günü 15.00'da Afşin projesi ile devam edecek. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.

TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...

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Kahramanmaraş Onikişubat için 2+1 ve 3+1 TOKİ canlı yayını saat 10.00'da başlayıp öğle saatlerinde tamamlanacak. İnternet üzerinden gerçekleşen kura çekilişi için sonuçlar, E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yakın zamanda gerçekleşecek diğer kura çekilişleri şu şekilde;

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KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ AFŞİN 2. ETAP 350 KONUT/100000 TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ1544 Haziran 2020 Perşembe15:00
KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ6005 Haziran 2020 Cuma10:00
KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ3505 Haziran 2020 Cuma14:00
ANTALYAANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ2288 Haziran 2020 Pazartesi10:00
MUĞLAMUĞLA İLİ SEYDİKEMER 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 1008 Haziran 2020 Pazartesi12:00
ÇORUMÇORUM MERKEZ 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2508 Haziran 2020 Pazartesi14:00
KASTAMONUKASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ  100 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ1008 Haziran 2020 Pazartesi15:00
MUĞLAMUĞLA MİLAS 2. ETAP 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ3009 Haziran 2020 Salı10:00
MUĞLAMUĞLA KAVAKLIDERE 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ1009 Haziran 2020 Salı13:00
KASTAMONUKASTAMONU İLİ AĞLI İLÇESİ 100 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 1009 Haziran 2020 Salı14:00
KASTAMONUKASTAMONU MERKEZ 400 / 100000 KONUT  TOPLUKONUT PROJESİ 40010 Haziran 2020 Çarşamba10:00
AYDINAYDIN MERKEZ 200/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ20010 Haziran 2020 Çarşamba13:00
AYDINAYDIN SÖKE 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ20010 Haziran 2020 Çarşamba15:00
SAMSUNSAMSUN İLİ 19 MAYIS İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ30011 Haziran 2020 Perşembe10:00
DENİZLİDENİZLİ İLİ HONAZ İLÇESİ 200/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ20011 Haziran 2020 Perşembe12:00
SİNOPSİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ 120 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ12011 Haziran 2020 Perşembe14:00
SİNOPSİNOP İLİ DURAĞAN İLÇESİ 180 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ18011 Haziran 2020 Perşembe15:00
DENİZLİDENİZLİ İLİ PAMUKKALE İLÇESİ KOCADERE MEVKİ 444 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ44412 Haziran 2020 Cuma10:00
SİNOPSİNOP İLİ MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ30012 Haziran 2020 Cuma14:00
İZMİRİZMİR İLİ SELÇUK İLÇESİ 200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ20015 Haziran 2020 Pazartesi10:00
DENİZLİDENİZLİ İLİ PAMUKKALE İLÇESİ YENİKÖY MEVKİ 1000 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ100015 Haziran 2020 Pazartesi12:00
SAMSUNSAMSUN İLİ CANİK İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 25016 Haziran 2020 Salı10:00
SAMSUNSAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ 950 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 95016 Haziran 2020 Salı12:00
GİRESUNGİRESUN MERKEZ AKSU 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ60017 Haziran 2020 Çarşamba10:00
MANİSAMANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ  400 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ40017 Haziran 2020 Çarşamba13:00
GÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANE 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ25017 Haziran 2020 Çarşamba15:00
BURSABURSA İLİ GEMLİK İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 50018 Haziran 2020 Perşembe10:00
YALOVAYALOVA MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ30018 Haziran 2020 Perşembe13:00
BAYBURTBAYBURT 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ30018 Haziran 2020 Perşembe15:00

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