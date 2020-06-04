TOKİ Kahramanmaraş Onikişubat kura sonuçları ve canlı yayın! Kahramanmaraş Onikişubat isim listesi
Kahramanmaraş Onikişubat TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından izlenebiliyor. 245 adet 2+1 konut, 105 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 350 adet konutun sahibinin belirleneceği Kahramanmaraş Onikişubat kura çekilişi noter huzurunda gerçekleşiyor. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla sadece internet üzerinden takip edilebilen çekiliş sonrasında Kahramanmaraş Onikişubat kura sonuçları isim listesi E-Devlet aracılığıyla görüntülenebilecek. İşte, Kahramanmaraş Onikişubat TOKİ çekiliş canlı yayını ve kura sonuçları ekranı
Binlerce kişinin merakla beklediği Kahramanmaraş Onikişubat kura sonuçları 2020 için süreç devam ediyor. 350 konut sahibinin belirleneceği Kahramanmaraş Onikişubat kura çekilişi canlı yayın ile sahip belirleme sürecini tamamlıyor. Peki, Kahramanmaraş Onikişubat kura sonuçları isim listesi ne zaman sorgulanabilecek? İşte, Kahramanmaraş Onikişubat TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama ekranı ve 2+1 ve 3+1 kura çekilişi hakkında merak edilen bazı detaylar
TOKİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
TOKİ kura çekilişi 4 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Kahramanmaraş Onikişubat ile başladı. Kura çekilişinin devamı 4 Haziran Perşembe günü 15.00'da Afşin projesi ile devam edecek. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.
TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...
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Kahramanmaraş Onikişubat için 2+1 ve 3+1 TOKİ canlı yayını saat 10.00'da başlayıp öğle saatlerinde tamamlanacak. İnternet üzerinden gerçekleşen kura çekilişi için sonuçlar, E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Yakın zamanda gerçekleşecek diğer kura çekilişleri şu şekilde;
|KAHRAMANMARAŞ
|KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 2. ETAP 350 KONUT/100000 TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ
|154
|4 Haziran 2020 Perşembe
|15:00
|KAHRAMANMARAŞ
|KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|600
|5 Haziran 2020 Cuma
|10:00
|KAHRAMANMARAŞ
|KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|350
|5 Haziran 2020 Cuma
|14:00
|ANTALYA
|ANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|228
|8 Haziran 2020 Pazartesi
|10:00
|MUĞLA
|MUĞLA İLİ SEYDİKEMER 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|100
|8 Haziran 2020 Pazartesi
|12:00
|ÇORUM
|ÇORUM MERKEZ 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|250
|8 Haziran 2020 Pazartesi
|14:00
|KASTAMONU
|KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ 100 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|100
|8 Haziran 2020 Pazartesi
|15:00
|MUĞLA
|MUĞLA MİLAS 2. ETAP 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|300
|9 Haziran 2020 Salı
|10:00
|MUĞLA
|MUĞLA KAVAKLIDERE 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ
|100
|9 Haziran 2020 Salı
|13:00
|KASTAMONU
|KASTAMONU İLİ AĞLI İLÇESİ 100 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|100
|9 Haziran 2020 Salı
|14:00
|KASTAMONU
|KASTAMONU MERKEZ 400 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|400
|10 Haziran 2020 Çarşamba
|10:00
|AYDIN
|AYDIN MERKEZ 200/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|200
|10 Haziran 2020 Çarşamba
|13:00
|AYDIN
|AYDIN SÖKE 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|200
|10 Haziran 2020 Çarşamba
|15:00
|SAMSUN
|SAMSUN İLİ 19 MAYIS İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|300
|11 Haziran 2020 Perşembe
|10:00
|DENİZLİ
|DENİZLİ İLİ HONAZ İLÇESİ 200/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|200
|11 Haziran 2020 Perşembe
|12:00
|SİNOP
|SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ 120 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|120
|11 Haziran 2020 Perşembe
|14:00
|SİNOP
|SİNOP İLİ DURAĞAN İLÇESİ 180 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|180
|11 Haziran 2020 Perşembe
|15:00
|DENİZLİ
|DENİZLİ İLİ PAMUKKALE İLÇESİ KOCADERE MEVKİ 444 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|444
|12 Haziran 2020 Cuma
|10:00
|SİNOP
|SİNOP İLİ MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|300
|12 Haziran 2020 Cuma
|14:00
|İZMİR
|İZMİR İLİ SELÇUK İLÇESİ 200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|200
|15 Haziran 2020 Pazartesi
|10:00
|DENİZLİ
|DENİZLİ İLİ PAMUKKALE İLÇESİ YENİKÖY MEVKİ 1000 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|1000
|15 Haziran 2020 Pazartesi
|12:00
|SAMSUN
|SAMSUN İLİ CANİK İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|250
|16 Haziran 2020 Salı
|10:00
|SAMSUN
|SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ 950 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|950
|16 Haziran 2020 Salı
|12:00
|GİRESUN
|GİRESUN MERKEZ AKSU 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|600
|17 Haziran 2020 Çarşamba
|10:00
|MANİSA
|MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ 400 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|400
|17 Haziran 2020 Çarşamba
|13:00
|GÜMÜŞHANE
|GÜMÜŞHANE 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|250
|17 Haziran 2020 Çarşamba
|15:00
|BURSA
|BURSA İLİ GEMLİK İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|500
|18 Haziran 2020 Perşembe
|10:00
|YALOVA
|YALOVA MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|300
|18 Haziran 2020 Perşembe
|13:00
|BAYBURT
|BAYBURT 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|300
|18 Haziran 2020 Perşembe
|15:00