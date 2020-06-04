TOKİ Kahramanmaraş Onikişubat kura sonuçları ve canlı yayın! Kahramanmaraş Onikişubat isim listesi

Binlerce kişinin merakla beklediği Kahramanmaraş Onikişubat kura sonuçları 2020 için süreç devam ediyor. 350 konut sahibinin belirleneceği Kahramanmaraş Onikişubat kura çekilişi canlı yayın ile sahip belirleme sürecini tamamlıyor. Peki, Kahramanmaraş Onikişubat kura sonuçları isim listesi ne zaman sorgulanabilecek? İşte, Kahramanmaraş Onikişubat TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama ekranı ve 2+1 ve 3+1 kura çekilişi hakkında merak edilen bazı detaylar



TOKİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN



TOKİ kura çekilişi 4 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Kahramanmaraş Onikişubat ile başladı. Kura çekilişinin devamı 4 Haziran Perşembe günü 15.00'da Afşin projesi ile devam edecek. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.



TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.



Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...