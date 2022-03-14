TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları açıklandı

Konut Belirleme Kurası TOKİ’nin sosyal medya(FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapıldı.Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.