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TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları açıklandı

#TOKİ#TOKİ Kahramanbaraş#Elbistan Kura Sonuçları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Kahramanmaraş Elbistan projesinde yer alan konutların kura çekilişi bugün gerçekleştirildi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan 609 konuttan 215 konut kurayla satışa sunulmuştu. işte TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları...

1/3TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları açıklandı

Konut Belirleme Kurası TOKİ’nin sosyal medya(FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapıldı.Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.

2/3TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları açıklandı

Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 Aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.

3/3BAŞVURU BEDELLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK

BAŞVURU BEDELLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 16 Mart 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 01 Nisan 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 11 Nisan 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

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#TOKİ#TOKİ Kahramanbaraş#Elbistan Kura Sonuçları