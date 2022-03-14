TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları açıklandı

Konut Belirleme Kurası TOKİ’nin sosyal medya(FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapıldı.Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.
Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 Aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.
''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Kahramanmaraş Elbistan kurası başlıyor. https://t.co/H4BtYtwcM3— TOKİ (@Toki_Kurumsal) March 14, 2022
Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 16 Mart 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 01 Nisan 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 11 Nisan 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.