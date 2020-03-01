TOKİ İstanbul ve Ankara kura çekimi ne zaman? TOKİ kura sonuçlar ne zaman açıklanacak?
TOKİ: 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekilişi 24 Şubat'ta yapıldı. Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak. Kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından isim listeleri de yine TOKİ tarafından yayınlanacak. Peki, TOKİ İstanbul ve Ankara kura çekimi ne zaman? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konutu için geçen yıl 16 Aralık'ta başlayan başvuru tarihi, 15 Ocak'ta sona ermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen 221 sosyal konut projesi için kura takvimi belirlendi. 24 Şubat’ta başlayan TOKİ hak sahibi belirleme kuraları devam ediyor.
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İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.
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ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ HANGİ TARİHTE?
Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.
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Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.
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Diğer kura çekimlerinden bazılarının tarihleri şöyle:
Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.