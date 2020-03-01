TOKİ İstanbul ve Ankara kura çekimi ne zaman? TOKİ kura sonuçlar ne zaman açıklanacak?

TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konutu için geçen yıl 16 Aralık'ta başlayan başvuru tarihi, 15 Ocak'ta sona ermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen 221 sosyal konut projesi için kura takvimi belirlendi. 24 Şubat’ta başlayan TOKİ hak sahibi belirleme kuraları devam ediyor.