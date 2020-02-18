TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ Arnavutköy Başakşehir ve Tuzla kura çekim tarihi belli oldu

Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı. İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan da 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.



Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak.