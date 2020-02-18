TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ Arnavutköy Başakşehir ve Tuzla kura çekim tarihi belli oldu
TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kura çekim tarihi belli oldu. Her il için farklı tarihlerde yapılacak kura çekimleri arasında en çok merak edilenlerden biri de İstanbul TOKİ kura çekimi. TOKİ'nin Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla'da yapacağı konutlar için binlerce başvuru yapılmıştı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?
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TOKİ tarafından yürütülen 221 proje için kura takvimi belirlendi. Bu kapsamda, ilk kura İzmir Karabağlar Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak. TOKİ kura takviminin belli olmasıyla birlikte İstanbul kura tarihi de yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, TOKİ Arnavutköy Başakşehir ve Tuzla kura çekim tarihi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen İstanbul'un üç farklı ilçesi için kura çekim tarihi belli oldu.
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100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
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Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.
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1 MİLYON'U AŞKIN BAŞVURU YAPILDI
Kimlikli, depreme dayanıklı inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.
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Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı. İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan da 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.
Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak.