TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ Arnavutköy Başakşehir ve Tuzla kura çekim tarihleri

TOKİ tarafından yürütülen 221 proje için kura takvimi belirlendi. Bu kapsamda, ilk kura İzmir Karabağlar Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak. TOKİ kura takviminin belli olmasıyla birlikte İstanbul kura tarihi de yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kura çekim tarihi belli oldu. Her il için farklı tarihlerde yapılacak kura çekimleri arasında en çok merak edilenlerden biri de İstanbul TOKİ kura çekimi. TOKİ'nin Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla'da yapacağı konutlar için binlerce başvuru yapılmıştı. İşte, TOKİ Arnavutköy Başakşehir ve Tuzla kura çekim tarihi...