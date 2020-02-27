TOKİ İstanbul kura çekimi 2020 tarihi ne zaman? TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020!
TOKİ kura sonuçları, İzmir'in arından İstanbul'da TOKİ başvurusunda bulunan vatandaşların gündemine geldi. 81 ilde inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut için TOKİ kura çekilişi kapsamında tüm illerin TOKİ 2020 kura sonuç listesi ve kura tarihleri kurumun internet sitesinden ve E devlet girişi ile öğrenilecek. Peki, TOKİ kura çekiliş tarihi İstanbul'da ne zaman? İşte, TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi ve TOKİ kura çekim tarihlerine yönelik detaylı bilgiler...
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100 bin sosyal konut içerisinde 3 bin 300 adet kontenjana sahip olan İzmir'de TOKİ kura sonuçları isim listesi yayınlanmaya devam ediyor. 26 Şubat Çarşamba günü Aliağa ilçesi için yapılan kura çekilişi, 13.00'da başladı. 750 konutun sahibinin belli olacağı TOKİ kura sonuçları isim listesi E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, yarın da İzmir Kemalpaşa için devam edecek olan TOKİ kura çekiliş tarihleri İstanbul ve diğer iller için ne zaman olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.
TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.
Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.
Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.
Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.
Öte yandan TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden çekilişle ilgili bazı bilgiler verilmişti. İşte, o açıklama;
"81 il genelinde talebi toplanan“100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında hassasiyetle çalışmalar devam etmekte olup en kısa süre içerisinde kura tarihi açıklanacaktır."
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TAKSİT ARTIŞLARI NASIL HESAPLANACAK?
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.
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TOKİ İNŞAATLARI DENETLİYOR MU?
TOKİ, kendi ürettiği konutlarda olduğu gibi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projeleri’nde de denetimi, kendi teknik personeli ve\veya müşavir firmalar aracılığıyla yapmaktadır.
Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Ancak başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.
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TOKİ EVLERİNDE NELER OLACAK?
√ Projelendirme öncesinde inşaatın yapılacağı arazide gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler yapılmakta, elde edilen verilere göre deprem riski de göz önüne alınarak uygun temel tipi ve taşıyıcı sistem belirlenmektedir √ İnşaatlarda maksimum kalite ve emniyet ön planda tutulmak ta, bu doğrultuda tüm inşaatlarda hazır beton kullanılmaktadır. √ Konutlarda, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan su ve ısı yalıtımı yapılmaktadır. √ İnşaatların her aşaması, TOKİ teknik personeli ve müşavir firmalar tarafından sıkı denetime tabi tutularak gerekli testler ve kontroller yapılmaktadır. √ Konutlar, sosyal donatısı ve yeşil çevresi ile birlikte vatandaşa sunulmaktadır. √ TOKİ; kaba ve ince inşaatı tamamen bitirilmiş; yer kaplamasından duvar kaplamasına, mutfak dolaplarından evyesine, klozetinden armatürlerine dek komple tamamlanmış, vatandaşın anahtar tesliminin ardından herhangi bir tadilat yapmaksızın eşyasını taşıyarak oturabileceği durumda konutları teslim etmektedir.
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TOKİ KONUTLARININ TESLİM SÜRECİ NE KADAR?
TOKİ konutlarının teslim süresi projeye göre 14 ay ile 30 ay arasında değişmektedir.