TOKİ İstanbul kura çekimi 2020 tarihi ne zaman? TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020!

100 bin sosyal konut içerisinde 3 bin 300 adet kontenjana sahip olan İzmir'de TOKİ kura sonuçları isim listesi yayınlanmaya devam ediyor. 26 Şubat Çarşamba günü Aliağa ilçesi için yapılan kura çekilişi, 13.00'da başladı. 750 konutun sahibinin belli olacağı TOKİ kura sonuçları isim listesi E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, yarın da İzmir Kemalpaşa için devam edecek olan TOKİ kura çekiliş tarihleri İstanbul ve diğer iller için ne zaman olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?



TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.



TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...