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Ekonomi
Haber Giriş: 15 Mart 2020 - 15:00, /

TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı yayını 2020? TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi İstanbul

TOKİ İstanbul kura çekilişi 16 Mart Pazartesi günü pek çok vatandaş tarafından yakından takip edilecek. Normal şartlar altında spor salonundan izlenebilecek olan karşılaşma, Corona virüsü dolayısıyla internetten canlı olarak yayınlanacak. Tuzla için gerçekleşecek olan TOKİ kura çekilişi canlı yayını, öncelikle 4 bin 25 adet 2+1 konut için gerçekleşecek. Daha sonra yapılacak olan çekiliş, 1.725 adet 3+1 konut için tamamlanacak. Peki, TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman yayınlanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları 16 Mart Pazartesi günü netlik kazanacak. Corona virüsü dolayısıyla sadece internet üzerinden takip edilebilecek olan kura sonuçları, saat 11.00 itibariyle açıklanmaya başlanacak. Peki, TOKİ kura sonuçları nereden sorgulanır? İşte, TOKİ sonuçları sorgulama ve canlı izleme ekranı hakkında detaylı bilgiler

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI

TOKİ kura sonuçları 16 Mart Pazartesi günü saat 11.00'da başlayacak olan çekilişin ardından sahiplerini bulacak. Toplam 5 bin 750 konutun sahiplendirileceği TOKİ Tuzla sosyal konut çekilişi, aşağıdaki tabloya göre şekillenecek. TOKİ kura sonuçlarını canlı yayında nasıl izleyebileceğinizi öğrenmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)40251725575016 Mart 2020 Pazartesi11:00
İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)40251725575017 Mart 2020 Salı09:00
İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ26251125375018 Mart 2020 Çarşamba10:00
İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ26251125375019 Mart 2020 Perşembe10:00
İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ  500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ35015050020 Mart 2020 Cuma10:00

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TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile sadece TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. TOKİ canlı yayını yarın haberimizin içerisinden de canlı olarak takip edilebilecek.

3TOKİ KONUTLARI İÇİN SÖZLEŞMEDE İSTENEN BELGELER NELER

TOKİ KONUTLARI İÇİN SÖZLEŞMEDE İSTENEN BELGELER NELER?

1. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç ) yıl),2. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge

4TOKİ EVLERİNDE NELER OLACAK

TOKİ EVLERİNDE NELER OLACAK?

√ Projelendirme öncesinde inşaatın yapılacağı arazide gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler yapılmakta, elde edilen verilere göre deprem riski de göz önüne alınarak uygun temel tipi ve taşıyıcı sistem belirlenmektedir √ İnşaatlarda maksimum kalite ve emniyet ön planda tutulmak ta, bu doğrultuda tüm inşaatlarda hazır beton kullanılmaktadır. √ Konutlarda, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan su ve ısı yalıtımı yapılmaktadır. √ İnşaatların her aşaması, TOKİ teknik personeli ve müşavir firmalar tarafından sıkı denetime tabi tutularak gerekli testler ve kontroller yapılmaktadır. √ Konutlar, sosyal donatısı ve yeşil çevresi ile birlikte vatandaşa sunulmaktadır. √ TOKİ; kaba ve ince inşaatı tamamen bitirilmiş; yer kaplamasından duvar kaplamasına, mutfak dolaplarından evyesine, klozetinden armatürlerine dek komple tamamlanmış, vatandaşın anahtar tesliminin ardından herhangi bir tadilat yapmaksızın eşyasını taşıyarak oturabileceği durumda konutları teslim etmektedir.

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edeceği 10 bin konut için kura çekimi yarın başlayacak.

TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2 1 ve 3 1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 24 Şubat'ta başlayan kuralar devam ediyor.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara, Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sosyal konutlara 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Toplamda 375 bin 953 ile en çok başvurunun yapıldığı İstanbul'da kuralar 16-20 Mart'ta çekilecek. Tuzla'da inşa edilecek 5 bin 750 konut için 16-17 Mart'ta, Arnavutköy'deki 3 bin 750 konut için 18-19 Mart'ta, Başakşehir'deki 500 konut için 20 Mart'ta kura çekimi gerçekleştirilecek.

Küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda kura çekimleri için tören yapılmayacak. Noter huzurunda yapılacak kuralar, TOKİ 'nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konutun 894 liradan başlayan taksit ve 240 aya varan vadeyle vatandaşlara sunulacağını belirterek, yılın ilk çeyreğinde ve hemen hemen tüm alanlarda inşaat uygulamalarını başlatmak istediklerini söylemişti.



Kurum, "(Konutları) 1-1,5 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunun dışında ülkemizde sosyal konut ihtiyacı olan ve alanlardaki çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Biz her ilimiz vatandaşlarımıza, belediyelerimize diyoruz ki 'Sosyal konutla ilgili taleplerinizi bize iletin.' Çalışmayı 1 yıl önceden başlatıyoruz. Ne kadar talep gelirse Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde sosyal konut ihtiyacını giderecek çalışmaları her yıl yapacağız. Amacımız, her yıl en az 100 bin sosyal konut projesine başlamak." ifadelerini kullanmıştı.

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