Haber Giriş: 15 Mart 2020 - 15:00,
TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı yayını 2020? TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi İstanbul
TOKİ İstanbul kura çekilişi 16 Mart Pazartesi günü pek çok vatandaş tarafından yakından takip edilecek. Normal şartlar altında spor salonundan izlenebilecek olan karşılaşma, Corona virüsü dolayısıyla internetten canlı olarak yayınlanacak. Tuzla için gerçekleşecek olan TOKİ kura çekilişi canlı yayını, öncelikle 4 bin 25 adet 2+1 konut için gerçekleşecek. Daha sonra yapılacak olan çekiliş, 1.725 adet 3+1 konut için tamamlanacak. Peki, TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman yayınlanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları 16 Mart Pazartesi günü netlik kazanacak. Corona virüsü dolayısıyla sadece internet üzerinden takip edilebilecek olan kura sonuçları, saat 11.00 itibariyle açıklanmaya başlanacak. Peki, TOKİ kura sonuçları nereden sorgulanır? İşte, TOKİ sonuçları sorgulama ve canlı izleme ekranı hakkında detaylı bilgiler
TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI
TOKİ kura sonuçları 16 Mart Pazartesi günü saat 11.00'da başlayacak olan çekilişin ardından sahiplerini bulacak. Toplam 5 bin 750 konutun sahiplendirileceği TOKİ Tuzla sosyal konut çekilişi, aşağıdaki tabloya göre şekillenecek. TOKİ kura sonuçlarını canlı yayında nasıl izleyebileceğinizi öğrenmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
|İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)
|4025
|1725
|5750
|16 Mart 2020 Pazartesi
|11:00
|İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)
|4025
|1725
|5750
|17 Mart 2020 Salı
|09:00
|İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|2625
|1125
|3750
|18 Mart 2020 Çarşamba
|10:00
|İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|2625
|1125
|3750
|19 Mart 2020 Perşembe
|10:00
|İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|350
|150
|500
|20 Mart 2020 Cuma
|10:00