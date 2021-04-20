TOKİ indirim kampanyası 2021 ne zaman? Yüzde 20 indirim imkanı

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) , borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyası, bu yıl 21 Nisan'da başlayacak.



TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl uygulanan indirim kampanyası bu yıl da yapılacak.



Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek



Borcun tamamını kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.