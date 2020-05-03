TOKÄ° indirim kampanyasÄ± 2020 duyuruldu! BaÅŸvuru nasÄ±l yapÄ±lacak ve ÅŸartlar neler olacak?

TOKÄ° indirim kampanyasÄ± iÃ§in resmi aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. TOKÄ°Â tarafÄ±ndan borcunu erken Ã¶deyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iÅŸ yeri alÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik her yÄ±l yapÄ±lan indirim kampanyasÄ±na baÅŸvurular 6 MayÄ±s 2020 tarihinde baÅŸlÄ±yor.Â Ä°ÅŸte, tÃ¼m o detaylar



TOKÄ° Ä°NDÄ°RÄ°M KAMPANYASI



TOKÄ°Â tarafÄ±ndan borcunu erken Ã¶deyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iÅŸ yeri alÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik her yÄ±l yapÄ±lan indirim kampanyasÄ±na baÅŸvurular 6 MayÄ±s 2020 tarihinde baÅŸlÄ±yor.

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Â Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± Toplu Konut Ä°daresi (TOKÄ°) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan borcunu erken kapatÄ±p tapusunu almak isteyen konut ve iÅŸ yeri alÄ±cÄ±larÄ±ndan gelen yoÄŸun talep nedeni ile geri Ã¶demeleri devam eden gayrimenkuller iÃ§in her yÄ±l yapÄ±lan indirim kampanyasÄ± bu yÄ±l 6 MayÄ±sta baÅŸlÄ±yor.Â



Â TOKÄ°, bu yÄ±l borcunu peÅŸin Ã¶deyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iÅŸ yeri alÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in yÃ¼zde 20 oranÄ±nda indirim yapacak. Â Â