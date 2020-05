TOKÄ° indirim kampanyasÄ± 2020 duyuruldu! BaÅŸvuru nasÄ±l yapÄ±lacak ve ÅŸartlar neler olacak?

TOKİ indirim kampanyası için resmi açıklama yapıldı. TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs 2020 tarihinde başlıyor. İşte, tüm o detaylar



TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI



TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs 2020 tarihinde başlıyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 6 Mayısta başlıyor.



TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapacak.