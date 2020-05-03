TOKÄ° indirim kampanyasÄ± 2020 duyuruldu! BaÅŸvuru nasÄ±l yapÄ±lacak ve ÅŸartlar neler olacak?

Belirli dÃ¶nemlerde TOKÄ° tarafÄ±ndan duyurulan indirim kampanyasÄ±, taksitleri devam eden pek Ã§ok kiÅŸiyi ilgilendiriyor. Erken Ã¶deme ile borcunu kapatacak ya da borÃ§ bakiyesinin en az yÃ¼zde 25'ini kapatacak olan vatandaÅŸlar, TOKÄ° indirim kampanyasÄ±ndan faydalanabilecek Peki, TOKÄ° indirim kampanyasÄ± ÅŸartlarÄ± tam olarak nasÄ±l ÅŸekillenecek? Ä°ÅŸte, TOKÄ° indirim kampanyasÄ± hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler
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TOKÄ° indirim kampanyasÄ± iÃ§in resmi aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. TOKÄ°Â tarafÄ±ndan borcunu erken Ã¶deyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iÅŸ yeri alÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik her yÄ±l yapÄ±lan indirim kampanyasÄ±na baÅŸvurular 6 MayÄ±s 2020 tarihinde baÅŸlÄ±yor.Â Ä°ÅŸte, tÃ¼m o detaylar
TOKÄ° Ä°NDÄ°RÄ°M KAMPANYASI
TOKÄ°Â tarafÄ±ndan borcunu erken Ã¶deyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iÅŸ yeri alÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik her yÄ±l yapÄ±lan indirim kampanyasÄ±na baÅŸvurular 6 MayÄ±s 2020 tarihinde baÅŸlÄ±yor. Â Â Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± Toplu Konut Ä°daresi (TOKÄ°) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan borcunu erken kapatÄ±p tapusunu almak isteyen konut ve iÅŸ yeri alÄ±cÄ±larÄ±ndan gelen yoÄŸun talep nedeni ile geri Ã¶demeleri devam eden gayrimenkuller iÃ§in her yÄ±l yapÄ±lan indirim kampanyasÄ± bu yÄ±l 6 MayÄ±sta baÅŸlÄ±yor.Â
Â TOKÄ°, bu yÄ±l borcunu peÅŸin Ã¶deyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iÅŸ yeri alÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in yÃ¼zde 20 oranÄ±nda indirim yapacak. Â Â
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iÅŸ yeri alÄ±cÄ±larÄ± 06 MayÄ±s â€“ 19 Haziran 2020 tarihleri arasÄ±nda ilgili bankaya baÅŸvuruda bulunabilecek.Â Bu tarihten sonra yapÄ±lacak borÃ§ kapatmalarÄ±nda sÃ¶z konusu indirim oranÄ±ndan yararlanÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayacak.
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KAMPANYADAN YARARLANMA ÅžARTLARI
Ä°ndirim uygulamasÄ± kapsamÄ±na alÄ±nan projelerdeki konut ve iÅŸ yeri alÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n baÅŸvuru tarihi itibarÄ±yla TOKÄ°'ye Ã¶demekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduklarÄ± aidat ve herhangi bir borcunun bulunmamasÄ± gerekiyor. Kampanyadan, geri Ã¶deme taksiti 2018 yÄ±lÄ± sonuna kadar baÅŸlamÄ±ÅŸ olan konut ve iÅŸyerleri sahipleri yararlanacak. Taksit sayÄ±sÄ± 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasÄ±na dÃ¢hil edilmedi.
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Â Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iÅŸ yeri alÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n Gayrimenkul SatÄ±ÅŸ SÃ¶zleÅŸmesini imzalamÄ±ÅŸ olduklarÄ± aracÄ± bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.