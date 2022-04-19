TOKİ Iğdır Merkez Karaağaç kura çekilişi başladı mı, saat kaçta başlayacak?

TOKİ Iğdır Merkez Karaağaç kura çekilişinin saati, nerede ve ne şekilde yapılacağı 2022 duyurular ekranından paylaşılmıştı.
Yapılan açıklamada "TOKİ tarafından gerçekleştirilen 100.000 Sosyal Konut kapsamında, Iğdır Merkez Karaağaç Mah. 337 Konut Projesinde "Konut Belirleme Kurası" Noter huzurunda 19 Nisan 2022 tarihinde saat 11:00'da gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi, İdaremiz Sosyal Medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır. " denildi.
Projedeki konutlar için noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda yer alan isimlerin listesi "https://toki.gov.tr/satis/tr/kura/" internet sitesinden öğrenilecek.