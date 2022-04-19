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TOKİ Iğdır Merkez Karaağaç kura çekilişi başladı mı, saat kaçta başlayacak?

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TOKİ Iğdır Merkez Karaağaç kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. 2022 takvimiyle konut projelerinin detayları paylaşılmıştı. Takvime göre, 100.000 Sosyal Konut kapsamında, Iğdır Merkez Karaağaç Mah. Konut projesinde hak sahipleri 19 Nisan Salı günü (bugün) belirlenecek. Peki, TOKİ Iğdır Merkez Karaağaç kura çekilişi başladı mı, saat kaçta başlayacak?

1/3TOKİ Iğdır Merkez Karaağaç kura çekilişi başladı mı, saat kaçta başlayacak

TOKİ Iğdır Merkez Karaağaç kura çekilişinin saati, nerede ve ne şekilde yapılacağı 2022 duyurular ekranından paylaşılmıştı.

2/3TOKİ Iğdır Merkez Karaağaç kura çekilişi başladı mı, saat kaçta başlayacak

Yapılan açıklamada "TOKİ tarafından gerçekleştirilen 100.000 Sosyal Konut kapsamında, Iğdır Merkez Karaağaç Mah. 337 Konut Projesinde "Konut Belirleme Kurası" Noter huzurunda 19 Nisan  2022 tarihinde saat 11:00'da gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi, İdaremiz Sosyal Medya  hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır. " denildi. 

3/3TOKİ Iğdır Merkez Karaağaç kura çekilişi başladı mı, saat kaçta başlayacak

Projedeki konutlar için noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda yer alan isimlerin listesi "https://toki.gov.tr/satis/tr/kura/" internet sitesinden öğrenilecek.

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#TOKİ#TOKİ Iğdır Merkez Karaağaç#Iğdır Merkez Karaağaç Kura