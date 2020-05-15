TOKİ Gaziantep kura çekilişi canlı yayını başladı! TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir kura sonuçları 2020 isim listesi
TOKİ Gaziantep kura çekilişi canlı yayında gerçekleştiriliyor.100 bin Sosyal Konut Projesi kuraları korornavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak, noter huzurunda yapılıyor. TOKİ Gaziantep Güneykent kura çekilişinin dün yapılmasının ardından sıra Kuzeyşehir çekilişine geldi. 15 Mayıs’ta kurası yapılan projede 1540 adet 2+1 daire, 660 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 2200 daire bulunuyor. Peki TOKİ kura çekilişi canlı yayını nereden izlenir?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir kura çekilişi canlı olarka yayınlanıyor. 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 14 Mayıs’ta Güneykent çekilişi yapıldı. TOKİ Gaziantep ili Şehit Kamil ilçesi Kuzeyşehir kura çekilişi ise saat 10:00'da başladı. Projede 1540 adet 2+1 daire, 660 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 2200 daire bulunuyor. İşte noter huzurunda yapılacak TOKİ kura çekilişi canlı yayını ve detaylar...
2
Abone Ol
TOKİ GAZİANTEP KUZEYŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ Gaziantep ili Şehit Kamil ilçesi Kuzeyşehir kura çekilişi 15 Mayıs’ta saat 10:00’da başladı. Kura TOKİ’nin Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram sayfalarından canlı izleniyor. Projede 1540 adet 2+1 daire, 660 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 2200 daire bulunuyor.
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.