TOKİ Gaziantep kura çekilişi canlı yayını başladı! TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir kura sonuçları 2020 isim listesi

TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir kura çekilişi canlı olarka yayınlanıyor. 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 14 Mayıs’ta Güneykent çekilişi yapıldı. TOKİ Gaziantep ili Şehit Kamil ilçesi Kuzeyşehir kura çekilişi ise saat 10:00'da başladı. Projede 1540 adet 2+1 daire, 660 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 2200 daire bulunuyor. İşte noter huzurunda yapılacak TOKİ kura çekilişi canlı yayını ve detaylar...