TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2020 isim listesi: TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2+1 - 3+1 kura sonuçları tam liste
TOKİGaziantepkura çekilişi sonuçları araştırılıyor. TOKİ Gaziantep kura çekilişi canlı yayında yapıldı ve kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesinden yayınlandı.. 15 Mayıs’ta kurası yapılan projede 1540 adet 2+1 daire, 660 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 2200 daire bulunuyor. Kura sonucunda 1540 adet 2+1 daire, 660 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 2200 daire sahiplerini buldu. İşte TOKİ kura çekilişi sonuçları ve 2020 sıralı tam liste
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1
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TOKİ Gaziantep kura sonuçları için heyecan devam ediyor. 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 14 Mayıs’ta Güneykent çekilişi yapıldı. TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir kura çekimi canlı yayında yapıldı. TOKİ kura çekilişi sonuçları sıralı isim listesi resmi sitede yayınlandı
2
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TOKİ Gaziantep ili Şehit Kamil ilçesi Kuzeyşehir kura çekilişi 15 Mayıs’ta saat 10:00’da başladı. 2+1 kura çekilişi sona erdi. Saat 14:00'da 3+1 kurası başladı. Kura TOKİ’nin Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram sayfalarından canlı izlenen kura çekilişi sonuçları internet sitesinden de isim listesi halinde yayınladı
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Projede 1540 adet 2+1 daire, 660 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 2200 daire bulunuyor.
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Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
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TOKİ KURA SONUÇLARI
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KUZEYŞEHİR 2.359 ADET KONUT TOPLU KONUT PROJESİ HAK SAHİBİ BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI