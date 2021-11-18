TOKİ Gaziantep konutları için gözler çekiliş sonuçlarında: Gazi konut çekilişi ne zaman?
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 14 bin TOKİ konutu kura yöntemiyle sahiplerine ulaşacak. TOKİ konutu için başvurular 1 Kasım 2021 tarihinde sona ermişti. Başvuru sürecinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle çekiliş heyecanı arttı. Peki, Gazi konut çekilişi ne zaman, tarih açıklaması geldi mi?
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bünyesinde, Gaziantep’te Kuzeyşehir, Güneyşehir ve Kızılhisar bölgelerinde hayata geçirilen TOKİ 14 bin konut projesi için başvuru süreci sona erdi. Şimdi gözler çekilişin gerçekleşeceği tarihte.
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Başvuruları geçerli olanlar belirlendikten sonra kura yöntemiyle TOKİ ev sahipleri belirlenecek. Gazi konut çekilişi için resmi açıklama gazikonut.com internet sitesinden geldi. Sitede yer alan açıklamada, “Başvuru süresi 1 Kasım 2021 tarihi itibari ile sonlanmıştır. Çekiliş sonuçları en yakın zamanda gazikonut.com sitemizden açıklanacaktır.” denildi.
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BAŞVURU BEDELLERİ GERİ ÖDENECEK
Kura sonucunda konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 30 gün içerisinde ödenecek olup, asil hak sahipleri olup ta sözleşme yapılamayanlar ve yedek hak sahiplerinin başvuru bedellerinin iadesi ilan yolu ile bildirilecek.