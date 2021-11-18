TOKİ Gaziantep konutları için gözler çekiliş sonuçlarında: Gazi konut çekilişi ne zaman?

BAŞVURU BEDELLERİ GERİ ÖDENECEK Kura sonucunda konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 30 gün içerisinde ödenecek olup, asil hak sahipleri olup ta sözleşme yapılamayanlar ve yedek hak sahiplerinin başvuru bedellerinin iadesi ilan yolu ile bildirilecek.