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TOKİ Eskişehir Kura Sonuçları açıklandı… Sivrihisar kura sonucu isim listesi paylaşıldı

#TOKİ#TOKİ Eskişehisar#Sivrihisar Kura Sonuçları

Eskişehir Sivrihisar TOKİ konutlarının kura çekilişi tamamlandı. Eskişehir Sivrihisar evleri için TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Sivrihisar kura sonucu isim listesi paylaşıldı. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

1/3TOKİ Eskişehir Kura Sonuçları açıklandı… Sivrihisar kura sonucu isim listesi paylaşıldı

TOKİ kura sonuçları isim listesi Eskişehir çekilişinin ardından gündeme geldi. Eskişehir TOKİ kura sonuçları ve isim listesi, TOKİ'nin internet sitesinden sorgulanacak.

2/3TOKİ Eskişehir Kura Sonuçları açıklandı… Sivrihisar kura sonucu isim listesi paylaşıldı

Eskişehir TOKİ kura sonuçları isim listesi, TOKİ'nin internet sitesinden sorgulanacak. İşte, Eskişehir Merkez TOKİ kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı.

3/3TOKİ Eskişehir Kura Sonuçları açıklandı… Sivrihisar kura sonucu isim listesi paylaşıldı

TOKİ kura sonuçlarını anlık olarak Twitter ve Youtube adresinden takip etmek mümkün.

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