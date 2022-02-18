TOKİ Eskişehir Kura Sonuçları açıklandı… Sivrihisar kura sonucu isim listesi paylaşıldı

TOKİ kura sonuçları isim listesi Eskişehir çekilişinin ardından gündeme geldi. Eskişehir TOKİ kura sonuçları ve isim listesi, TOKİ'nin internet sitesinden sorgulanacak.
Eskişehir TOKİ kura sonuçları isim listesi, TOKİ'nin internet sitesinden sorgulanacak. İşte, Eskişehir Merkez TOKİ kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ kura sonuçlarını anlık olarak Twitter ve Youtube adresinden takip etmek mümkün.
''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Eskişehir Sivrihisar kurası başlıyor. https://t.co/A8V92aEkA9— TOKİ (@Toki_Kurumsal) February 18, 2022