TOKİ Elazığ kura çekilişi CANLI... TOKİ Elazığ kura sonuçları açıklandı mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ukrayna az önce harekete geçti... Son kozunu oynadıUkrayna az önce harekete geçti... Son kozunu oynadı!#Rusya
İngiliz ve ABDli uzmanlardan dikkat çeken analiz... Tarih tekerrür mü edecekİngiliz ve ABD'li uzmanlardan dikkat çeken analiz... Tarih tekerrür mü edecek?#Rusya
Ukrayna krizi savaşa yol alıyor... İşte Rusyanın olası işgal rotalarıUkrayna krizi savaşa yol alıyor... İşte Rusya'nın olası işgal rotaları!#RUSYA
Dış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı Deliyi durdurunDış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı! 'Deliyi durdurun' #RUSYA
Ukrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandıUkrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandı#Vladimir Putin
Batı istihbaratı ve medya yalanlarıBatı istihbaratı ve medya yalanları#Vladimir Putin
İstanbulda hava kirliliği tehdidi... Dikkat Koronavirüs riskini artırıyorİstanbul'da hava kirliliği tehdidi... Dikkat! Koronavirüs riskini artırıyor#İstanbul
Bakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurduBakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurdu#Bakan Kasapoğlu
Bitcoin için korkutucu tahmin Büyük kayıplar mı yaşanacakBitcoin için korkutucu tahmin! Büyük kayıplar mı yaşanacak?#Bitcoin
Zverev çılgına döndü Turnuvadan ihraç edildiZverev çılgına döndü! Turnuvadan ihraç edildi#Alexander Zverev
Siber saldırganların yeni hedefi evler… Tek tuşla kapı kilidiniz bile açılabilirSiber saldırganların yeni hedefi evler… Tek tuşla kapı kilidiniz bile açılabilir!#Teknoloji
Ukraynanın Ankara Büyükelçisinden net mesaj: Rusya kolay ilerlemeyecekUkrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden net mesaj: Rusya kolay ilerlemeyecek#Ukrayna
O Ses Türkiye yarışmacısına silahlı saldırı Sürünerek yardım istedi'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek yardım istedi#İstanbul
İbrahim Tatlısese eski eşi ve oğlundan sert tepki: Kendi kötü olmayı seçtiİbrahim Tatlıses'e eski eşi ve oğlundan sert tepki: Kendi kötü olmayı seçti!#İbrahim Tatlıses
Hull Cityde rüzgar tersine döndü Şok skor sonrası acı gerçek...Hull City'de rüzgar tersine döndü! Şok skor sonrası acı gerçek...#Hull City
HABERLERGündem Haberleri

TOKİ Elazığ kura çekilişi CANLI... TOKİ Elazığ kura sonuçları açıklandı mı?

#TOKİ#TOKİ Elazığ#TOKİ Kura Canlı

TOKİ Elazığ kura sonuçları bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. 2+1 nitelikli toplam 806 adet ve 3+1 nitelikli toplam 388 adet konut kura yöntemiyle sahipleri bulacak. Başvurularını tamamlayan binlerce hak sahibi canlı kura çekilişi ekranına kilitlenmiş durumda. Peki, TOKİ Elazığ kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Elazığ kura çekilişi CANLI yayın ekranı….

1/3TOKİ Elazığ kura çekilişi CANLI... TOKİ Elazığ kura sonuçları açıklandı mı

TOKİ 'Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Elazığ Merkez kurası saat 11.00 itibariyle başladı. TOKİ daha önce yaptığı açıklamada “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında,

Elazığ Merkez Aşağı Holpenk Mahallesi 3.Etap 587 Konut,
Elazığ Merkez Aşağı Holpenk Mahallesi 4.Etap 577 Konut,
Elazığ Bizmişen A.Holpenk Mah.2.Etap 2.Bölüm 665 Konut Projesinde (30 Konut);

2+1 nitelikli toplam 806 adet ve 3+1 nitelikli toplam 388 adet olmak üzere toplamda 1.194 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası 23 Şubat 2022, Saat 11:00’de İdaremizin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacaktır. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 01 Mart 2022 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.” İfadelerine yer vermişti.

2/3TOKİ Elazığ kura çekilişi CANLI... TOKİ Elazığ kura sonuçları açıklandı mı

TOKİ kura sonuçlarını anlık olarak Twitter ve Youtube adresinden takip etmek mümkün.

3/3TOKİ Elazığ kura çekilişi CANLI... TOKİ Elazığ kura sonuçları açıklandı mı

Elazığ kura sonuçları isim listesi, TOKİ'nin internet sitesinden sorgulanacak. Canlı yayını kaçıran vatandaşlar, internet adresinden isim listesini görüntüleyebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TOKİ#TOKİ Elazığ#TOKİ Kura Canlı