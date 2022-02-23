TOKİ Elazığ kura çekilişi CANLI... TOKİ Elazığ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ 'Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Elazığ Merkez kurası saat 11.00 itibariyle başladı. TOKİ daha önce yaptığı açıklamada “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında,



Elazığ Merkez Aşağı Holpenk Mahallesi 3.Etap 587 Konut,

Elazığ Merkez Aşağı Holpenk Mahallesi 4.Etap 577 Konut,

Elazığ Bizmişen A.Holpenk Mah.2.Etap 2.Bölüm 665 Konut Projesinde (30 Konut);



2+1 nitelikli toplam 806 adet ve 3+1 nitelikli toplam 388 adet olmak üzere toplamda 1.194 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası 23 Şubat 2022, Saat 11:00’de İdaremizin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacaktır. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 01 Mart 2022 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.” İfadelerine yer vermişti.