TOKİ Edirne Hadımağa kura çekilişi saat kaçta? Gözler CANLI KURA ÇEKİLİŞİ ekranında

TOKİ Edirne Hadımağa kura çekiliş tarihini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Edirne Merkez Hadımağa 221 Adet Konut Projesinde; 2+1 nitelikli toplam 143 adet ve 3+1 nitelikli toplam 62 adet olmak üzere toplamda 205 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası 16 Mart 2022, Saat 11:00’de İdaremizin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacaktır.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 21 – 31 Mart 2022 tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Edirne Merkez Hadımağa Mahallesi 221 Adet Konut Projesi kapsamında hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini T.C. Ziraat Bankası Edirne Şubesi’nde, yapacaklardır." denildi.
Edirne Merkez Hadımağa Mahallesi 221 Adet Konut Projelesi 36 ay içerisinde teslim edilecektir. Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı peşin olarak tahsil edilecektir.