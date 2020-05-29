TOKİ Diyarbakır kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları araştırılıyor. TOKİ kura sonuçları noter huzurunda yapılan çekilişin ardından belli oluyor. 29 Mayıs’ta Diyarbakır Yenişehir 2+1 kurası saat 10:00’da yapıldı. 14:00'da başlayan 3+1 kurası devam ediyor. Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde üretilmesi planlanan 100 Bin Konut Projesi kapsamında 1.984 konut projesi 4 ayrı etap halinde inşa edilecek. Kuranın ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor.