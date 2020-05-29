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Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 14:35,

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi

TOKİ Diyarbakır kura çekilişi 29 Mayıs’ta yapılıyor. Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde üretilmesi planlanan 100 Bin Konut Projesi kapsamında 1.984 konut projesi 4 ayrı etap halinde inşa edilecek. Diyarbakır Yenişehir kurası saat 10:00’da 2+1 kurası yapıldı. Saat 14:00'da ise 3+1 kurası başladı. Şimdi gözler TOKİ kura sonuçları isim listesinde…

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TOKİ Diyarbakır kura sonuçları araştırılıyor. TOKİ kura sonuçları noter huzurunda yapılan çekilişin ardından belli oluyor. 29 Mayıs’ta Diyarbakır Yenişehir 2+1 kurası saat 10:00’da yapıldı. 14:00'da başlayan 3+1 kurası devam ediyor. Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde üretilmesi planlanan 100 Bin Konut Projesi kapsamında 1.984 konut projesi 4 ayrı etap halinde inşa edilecek. Kuranın ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor.

2TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
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TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ Diyarbakır kurası 29 Mayıs’ta saat 10:00’da başladı. Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde üretilmesi planlanan 100 Bin Konut Projesi kapsamında 1.984 konut projesi 4 ayrı etap halinde inşa edilecektir. Kuranın ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor. TOKİ DİYARBAKIR KURASI CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

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3TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR
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TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

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