TOKİ çekilişi ne zaman 2020? TOKİ kura çekimi tarihi bu hafta açıklanacak mı?

TOKİ kura çekilişi için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. 2020 yılının şubat ayında gerçekleştirileceği daha önce yetkili isimler tarafından açıklanan TOKİ kura çekilişi, pek çok vatandaş için heyecana sebep oldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleşecek? İşte, internet üzerinden en çok sorgulanan konular arasında yer alan TOKİ kura çekiliş tarihi hakkında merak edilen bazı bilgiler



TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



TOKİ kura sonuçları, çekilişin gerçekleştirilmesinin hemen ardından sonuç sorgulama sistemine yüklenmeye başlanacak. TOKİ kura sonuçları, çekilişe katılan vatandaşlar tarafından TC Kimlik Numarası aracılığıyla kolayca öğrenilebilecek.



Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Konu hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...