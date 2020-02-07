TOKİ çekilişi ne zaman 2020? TOKİ kura çekimi tarihi bu hafta açıklanacak mı?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde düzenlenecek olan 2020 TOKİ çekilişi için geri sayım devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde 100 bin sosyal konutun sahiplerini bulacağı TOKİ kura çekimi tarihine yönelik araştırmalar şubat ayına girilmesiyle hız kazandı. Özellikle, İstanbul ve Ankara'da TOKİ çekilişinin ne zaman yapılacağı heyecanla sorgulanıyor. TOKİ çekilişi ne zaman 2020? TOKİ kura çekimi tarihi bu hafta açıklanacak mı? İşte, TOKİ çekiliş sonuçları ve konuyla ilgili detaylar.
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TOKİ kura çekilişi için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. 2020 yılının şubat ayında gerçekleştirileceği daha önce yetkili isimler tarafından açıklanan TOKİ kura çekilişi, pek çok vatandaş için heyecana sebep oldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleşecek? İşte, internet üzerinden en çok sorgulanan konular arasında yer alan TOKİ kura çekiliş tarihi hakkında merak edilen bazı bilgiler
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ kura sonuçları, çekilişin gerçekleştirilmesinin hemen ardından sonuç sorgulama sistemine yüklenmeye başlanacak. TOKİ kura sonuçları, çekilişe katılan vatandaşlar tarafından TC Kimlik Numarası aracılığıyla kolayca öğrenilebilecek.
Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Konu hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından, aksilik olmaması halinde aynı günün akşamında erişime açılmaktadır. Kuraya katılan vatandaşlar, TC Kimlik Numarası ile sonuçları Toplu Konut İdaresi'nin belirlediği sistem üzerinden kolayca sorgulayabilecek.
TOKİ kura sonuçlarının 28 Şubat tarihine kadar açıklanmış olması bekleniyor.
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TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura sonuçları için bu yıl E-Devlet entegrasyonu sağlanmaz ise sonuçlar kurumun resmi internet üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ kura sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinde yer alan sorgulama motoru aracılığıyla TC Kimlik Numarası girilerek görüntülenebilecek.
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.
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ALINAN KONUTTA OTURULMADIĞI TAKDİRDE NE OLUR?
Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.