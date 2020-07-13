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Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 11:03,

TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Bursa kura çekilişi canlı yayını yapılacak

TOKİ Bursa kura sonuçları için heyecan giderek artıyor. 100 bin Sosyal Konut Projesi başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar heyecanla çekiliş sonuçlarını bekliyorlar. TOKİ Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi kura çekilişi bugün yapılacak. Kura çekilişi saat 14:00’da başlayacak. İşte detaylar...

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TOKİ kura sonuçları çekilişi canlı yayında yapılıyor. başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. TOKİ Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi kura çekilişi bugün yapılacak. Çekiliş başlar başlamaz canlı olarak yayınlanacak.

2TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK
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TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi kura çekilişi bugün yapılacak. Kura çekilişi saat 14:00’da başlayacak.
Çekilişin ardından 486 2+1, 208 3+1 olmak üzere toplam 694 konut sahiplerini bulacak.

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