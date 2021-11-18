TOKİ başvuruları 2021 ne zaman, 310 konut satışı başvuru şartları neler? İşte il il TOKİ konut fiyatları ve taksitleri

Erzincan Kemaliye projesinde satılacak 40 konutun başlangıç fiyatı 148 bin lira, taksitleri ise 493 liradan başlıyor.



Bitlis Beşminare projesindeki 139 konutun fiyatı 171 bin liradan başlarken taksitler ise 858 liradan başlayacak.



Kırıkkale Keskin projesinde ise 29 konut satışa sunuldu. Taksitlerin 793 liradan başladığı projedeki konutların fiyatı 158 bin liradan başlayacak.



Konya genelinde ise 197 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 117 bin liradan taksitler 393 liradan başlıyor.



Kütahya merkezdeki 73 konuta ise vatandaşlar 315 bin liradan başlayan fiyatlar ve bin 970 liradan başlayan taksitlerle sahip olabilecek.



Malatya 2+1 ve 3+1 nitelikli 286 konut 172 bin liradan başlayan fiyatlar, 864 liradan başlayan taksitlerle satılacak.



Sivas’taki 74 konutun fiyatları 131 bin liradan başlarken taksitler 437 liradan başlıyor.



Yozgat Sorgun’da satışa sunulan 72 konutun fiyatları 158 bin liradan başlıyor. Taksitler ise 795 liradan başlayacak.