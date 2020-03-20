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Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 09:39, /

TOKİ Başakşehir kura çekilişi başladı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Facebook canlı kura sayfası

TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul projesinin kuraları Başakşehir ile devam ediyor., Başakşehir projesinde yer alan 500 konut için kura çekilişi TOKİ’nin resmi sosyal medya (Facebook, Twitter, Youtube) hesapları üzerinden gerçekleşecek. Peki, TOKİ Başakşehir kura çekilişi başladı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ Facebook canlı kura sayfası…

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TOKİ’nin Arnavutköy'de yapacağı konutların hak sahipleri 18-19 Mart tarihlerinde belirlendi. 81 ilde inşaa edilecek TOKİ konutlarının hak sahibi belirleme kurası İstanbul Başakşehir ile devam edecek. Bugün, Başakşehir projesinde yer alan 500 konut için kura yapılacak. İsim listesinin açıklanmasını bekleyen vatandaşlar, TOKİ’nin sosyal medya hesaplarını takip ediyor. Peki, TOKİ Başakşehir kura çekilişi başladı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak?

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TOKİ Başakşehir kurası Twitter, Facebook ve YouTube sayfaları üzerinden canlı izlenebilecek. Başakşehir prokesi için gerçekleştirilecek çekiliş saat 10:00’da başlayacak. Kura sonucu 500 konut hak sahibini bulacak.

31-1,5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor

1-1,5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konutun 894 liradan başlayan taksit ve 240 aya varan vadeyle vatandaşlara sunulacağını belirterek, yılın ilk çeyreğinde ve hemen hemen tüm alanlarda inşaat uygulamalarını başlatmak istediklerini söylemişti.

Kurum, "(Konutları) 1-1,5 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunun dışında ülkemizde sosyal konut ihtiyacı olan ve alanlardaki çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Biz her ilimiz vatandaşlarımıza, belediyelerimize diyoruz ki 'Sosyal konutla ilgili taleplerinizi bize iletin.' Çalışmayı 1 yıl önceden başlatıyoruz. Ne kadar talep gelirse Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde sosyal konut ihtiyacını giderecek çalışmaları her yıl yapacağız. Amacımız, her yıl en az 100 bin sosyal konut projesine başlamak." ifadelerini kullanmıştı.

4TOKİ BAŞVURU İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK

TOKİ BAŞVURU İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecek.

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Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.

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