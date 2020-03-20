Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 09:39,
TOKİ Başakşehir kura çekilişi başladı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Facebook canlı kura sayfası
TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul projesinin kuraları Başakşehir ile devam ediyor., Başakşehir projesinde yer alan 500 konut için kura çekilişi TOKİ’nin resmi sosyal medya (Facebook, Twitter, Youtube) hesapları üzerinden gerçekleşecek. Peki, TOKİ Başakşehir kura çekilişi başladı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ Facebook canlı kura sayfası…
TOKİ’nin Arnavutköy'de yapacağı konutların hak sahipleri 18-19 Mart tarihlerinde belirlendi. 81 ilde inşaa edilecek TOKİ konutlarının hak sahibi belirleme kurası İstanbul Başakşehir ile devam edecek. Bugün, Başakşehir projesinde yer alan 500 konut için kura yapılacak. İsim listesinin açıklanmasını bekleyen vatandaşlar, TOKİ’nin sosyal medya hesaplarını takip ediyor. Peki, TOKİ Başakşehir kura çekilişi başladı mı, isim listesi ne zaman açıklanacak?
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