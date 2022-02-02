Toki Başakşehir Kayabaşı - Hoşdere kura çekilişi saat kaçta? Gözler Toki Başakşehir Kayabaşı CANLI KURA sayfasında

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR HOŞDERE KONUTLARI HAKKINDA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacaktır.