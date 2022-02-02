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Toki Başakşehir Kayabaşı - Hoşdere kura çekilişi saat kaçta? Gözler Toki Başakşehir Kayabaşı CANLI KURA sayfasında

#TOKİ#Toki Başakşehir Kayabaşı#TOKİ KURA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'un Başakşehir ilçesinde inşa edilen konutlar kura yöntemiyle sahiplerine ulaştırılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Hoşdere ve Kayabaşı bölgelerinde inşa edilen konutlar için başvuruda bulunan vatandaşların gözü Toki Başakşehir CANLI KURA sayfasında. Peki, Toki Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi saat kaçta?

1/4Toki Başakşehir Kayabaşı - Hoşdere kura çekilişi saat kaçta Gözler Toki Başakşehir Kayabaşı CANLI KURA sayfasında

Başvuru işlemleri tamamlanan İstanbul Başakşehir projesinin kura çekilişi bugün canlı yayında gerçekleştirilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. 2 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan TOKİ kurasının saat 11.00'de başlaması bekleniyor.

2/4BAŞVURU BEDELLERİNİN İADE EDİLECEĞİ TARİH

BAŞVURU BEDELLERİNİN İADE EDİLECEĞİ TARİH

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 04 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 21 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinden sözleşme imzalamayanların başvuru bedelleri ise 28 Şubat 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra toplam 30 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacak.

3/4İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI KONUTLARI HAKKINDA

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI KONUTLARI HAKKINDA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır.

4/4İSTANBUL BAŞAKŞEHİR HOŞDERE KONUTLARI HAKKINDA

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR HOŞDERE KONUTLARI HAKKINDA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacaktır.

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#TOKİ#Toki Başakşehir Kayabaşı#TOKİ KURA