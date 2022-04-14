TOKİ Artvin Yusufeli kura çekilişi saat kaçta? Gözler TOKİ Yusufeli canlı kura sayfasında

TOKİ'nin resmi adresinden yapılan açıklamada "T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından inşa ettirilen Artvin Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri 520 Adet Köyevi ve 6 Adet İşyeri Projesi kapsamında; Konut Belirleme Kurası 14 Nisan 2022 Perşembe Saat 11:00’de gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi İdaremizin sosyal medya hesaplarından (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) canlı yayın ile yapılacaktır." denildi.