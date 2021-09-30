TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak? İşte TOKİ açık artırma tarihleri

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, Turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar, KDV'den muaf şekilde satılacak.



13 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Adana, Aydın, İzmir'de bulunan arsalar, 14 Ekim Perşembe 10.30'da ise Ankara, Konya, Ağrı, Amasya, Çorum, Elazığ, Giresun, Malatya, Manisa, Antalya, Muğla'da bulunan arsaların satışı yapılacak.



Satışa sunulan arsalar arasında Adana'da konut, Amasya'da konut-ticaret, Anakara Gölbaşı'nda konut, Antalya'da konut, turizm tesis alanı, Aydın'da otopark, küçük sanayi sitesi, Elazığ'da köy yerleşik alanları, Giresun'da ise kreş alanı bulunuyor.



İzmir ve Konya'da satışa sunulacak arsalar arasında küçük sanayi sitesi alanları da bulunuyor. İzmir Bayındır'da sanayi, küçük sanayi ve konut alanları, Konya Karapınar'da ise küçük sanayi alanları, Konya Meram'da et ve süt ürünleri entegre tesis alanları KDV'den muaf şekilde satılacak.



Ayrıca İstanbul Sancaktepe ve Konya Karapınar'da ise akaryakıt istasyon alanları da satışa sunuldu.



Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "0 212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.