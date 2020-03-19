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Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 09:42, /

TOKİ Arnavutköy kura çekilişi Facebook canlı – TOKİ Başakşehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ’nin İstanbul kura çekilişi Arnavutköy etabıyla devam ediyor. Dün başlayan ve 3750 konutu kapsayan TOKİ İstanbul Arnavutköy kurası sosyal medya üzerinden canlı olarak noter huzurunda gerçekleşiyor. İsim listesinde isimlerinin yer almasını umut eden binlerce vatandaş TOKİ canlı kura çekilişini heyecanla takip ediyor. Arnavutköy kura çekilişinin tamamlanması ardından Başakşehir kura sonuçları için süreç başlayacak. TOKİ Başakşehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Başakşehir kura tarihi ve TOKİ kura çekilişi canlı sayfası…

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TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesinin İstanbul kuraları devam ediyor. 18 Mart tarihinde"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında İstanbul Arnavutköy'de yapılacak olan 2+1 nitelikli 2.625 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Bugün ise Arnavutköy projesinde yer alan 3+1 nitelikli 1.125 konut için kura yapılacak.

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Saat 10:00'da başlayacak TOKİ Arnavutköy kurası Twitter, Facebook ve YouTube sayfaları üzerinden canlı izlenebilecek.Arnavutköy projesi için gerçekleştirilecek çekiliş saat 10:00’da başlayacak. Kura sonucu 1125 adet 3+1 daire hak sahibini bulacak.

3BAŞAKŞEHİR KURASI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN

BAŞAKŞEHİR KURASI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Arnavutköy kura çekilişinin büyük çoğunluğunun açıklamasıyla birlikte gözler Başakşehir kura tarihine çevrildi. Başakşehir'de inşaa edilecek olan TOKİ konutları için başvuruda bulunan vatandaşlar, heyecanla kura tarihini merak ediyor. Peki, TOKİ Başakşehir kurası ne zaman?

TOKİ kura hak sahibi kura takvimi günler öncesinden paylaşılmıştı. Takvime göre, Başakşehir kurası ile ilgili bilgiler şöyle:

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 20 Mart 2020 Cuma saat 10:00 BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KOMPLEKSİ

4PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK

PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecek.

Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.

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