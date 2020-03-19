Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 09:42,
TOKİ Arnavutköy kura çekilişi Facebook canlı – TOKİ Başakşehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ’nin İstanbul kura çekilişi Arnavutköy etabıyla devam ediyor. Dün başlayan ve 3750 konutu kapsayan TOKİ İstanbul Arnavutköy kurası sosyal medya üzerinden canlı olarak noter huzurunda gerçekleşiyor. İsim listesinde isimlerinin yer almasını umut eden binlerce vatandaş TOKİ canlı kura çekilişini heyecanla takip ediyor. Arnavutköy kura çekilişinin tamamlanması ardından Başakşehir kura sonuçları için süreç başlayacak. TOKİ Başakşehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Başakşehir kura tarihi ve TOKİ kura çekilişi canlı sayfası…
TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesinin İstanbul kuraları devam ediyor. 18 Mart tarihinde"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında İstanbul Arnavutköy'de yapılacak olan 2+1 nitelikli 2.625 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Bugün ise Arnavutköy projesinde yer alan 3+1 nitelikli 1.125 konut için kura yapılacak.
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