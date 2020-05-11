TOKİ Antalya Alanya Isparta kura çekimi izle! TOKİ kura sonuçları Antalya Alanya
100 bin sosyal konut için TOKİ Antalya Alanya kura çekilişi canlı yayın ile sahibini buluyor. 350 adet 2+1 ve 150 adet 3+1 konutun sahibini bulacağı TOKİ kura çekilişi, internet üzerinden canlı olarak gerçekleşecek. Kura çekilişi sonrasında TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi ile 500 konutun sahibi netlik kazanacak. Antalya kura çekilişi sonrasında sıra Isparta kura çekilişine gelecek. Peki, TOKİ Antalya Alanya kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? İşte, bölgede yaşayan binlerce vatandaşın merakla beklediği kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler
TOKİ kura çekilişi Antalya Alanya için gerçekleşiyor. Bugün 500 konutun sahibini bulacağı TOKİ kura çekilişi ile Antalya'daki çekilişler sona ermiş olacak. Sonrasında Isparta için çekiliş başlayacak. Orada ise 700 konut sahibini bulacak. Peki, TOKİ kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? İşte, TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri ve kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler
TOKİ ANTALYA ALANYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
TOKİ kura çekilişi 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da başladı. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.
TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...
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Antalya Alanya için 2+1 ve 3+1 TOKİ canlı yayını saat 10.00'da başladı. İnternet üzerinden gerçekleşen kura çekilişi için sonuçlar, E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Yakın zamanda gerçekleşecek diğer kura çekilişleri şu şekilde;
|52
|MERSİN
|MERSİN 2000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|1400
|600
|2000
|12 Mayıs 2020 Salı
|10:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|53
|ADANA
|ADANA SARIÇAM AKKUYU 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|560
|240
|800
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|10:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|54
|ADANA
|ADANA SARIÇAM BURUK 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)
|560
|240
|800
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|14:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|55
|GAZİANTEP
|GAZİANTEP İLİ ŞAHİNBEY İLÇESİ GÜNEYKENT 1900/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|1330
|570
|1900
|14 Mayıs 2020 Perşembe
|10:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|56
|GAZİANTEP
|GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ KUZEYŞEHİR 2200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)
|1540
|660
|2200
|15 Mayıs 2020 Cuma
|10:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|57
|ŞIRNAK
|ŞIRNAK ULUDERE 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|70
|30
|100
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|10:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|58
|HAKKARİ
|HAKKARİ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|175
|75
|250
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|11:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|59
|ŞANLIURFA
|ŞANLIURFA EYYÜBİYE KÜÇÜKLER 1000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|700
|300
|1000
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|13:00
|İNTERNET CANLI YAYIN
|60
|BİNGÖL
|BİNGÖL 294/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|206
|88
|294
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|10:00
|İNTERNET CANLI YAYIN