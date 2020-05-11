TOKİ Antalya Alanya Isparta kura çekimi izle! TOKİ kura sonuçları Antalya Alanya

TOKİ kura çekilişi Antalya Alanya için gerçekleşiyor. Bugün 500 konutun sahibini bulacağı TOKİ kura çekilişi ile Antalya'daki çekilişler sona ermiş olacak. Sonrasında Isparta için çekiliş başlayacak. Orada ise 700 konut sahibini bulacak. Peki, TOKİ kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? İşte, TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri ve kura sonuçları sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler



TOKİ ANTALYA ALANYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN



TOKİ kura çekilişi 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da başladı. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.



TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.



Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...