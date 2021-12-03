TOKİ Ankara Yakacık kura sonuçları açıklandı - İşte TOKİ Yakacık kura sonuç listesi
TOKİ Ankara Yakacık kura sonuçları paylaşıldı. 202 adet TOKİ konutu için başvurusu kabul edilen katılımcılara yönelik “Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası” gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada "“Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası” çekilmiştir." denildi. Peki, TOKİ Ankara Yakacık kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TOKİ canlı kura çekilişinin detayları…
TOKİ'nin Ankara'da inşa edeceği binlerce konut için başvuru süreci sona erdi. Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde ise 3+1 nitelik 129 konut, 2+1 nitelikli 73 konut sahibine ulaştırılacak. Başvuruda bulunan binlerce, vatandaş TOKİ konut kura çekilişine odaklandı. Yayınlanan kura takvimi doğrultusunda TOKİ Ankara kura çekilişinin sonuçları 3 Aralık Cuma günü paylaşıldı.
TOKİ, duyurular ekranından yaptığı açıklamada “İdaremiz tarafından Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Projesi kapsamında kuralı satışa sunulan 2+1 nitelikli 73 adet konut ve 3+1 nitelikli 129 adet konut olmak üzere toplam 202 adet konut için 22 Kasım - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuru alınmış olup, katılımcılara yönelik “Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası” çekilmiştir." ifadelerini kullandı.
- TOKİ konut başvuru ne zaman, başvuru şartları neler?- Gazi konut çekilişi ne zaman?
-Emlak vergisi ödeme tarihi ne zaman bitiyor?
- TOKİ konut başvuru ne zaman, başvuru şartları neler?- Gazi konut çekilişi ne zaman?
-Emlak vergisi ödeme tarihi ne zaman bitiyor?
Hak sahipleri kura çekilişini sosyal Medya Hesaplarından (Facebook - Twitter - YouTube) canlı olarak takip edebiliyorlar.
TOKİ canlı kura çekilişi için tıklayın
TOKİ canlı kura çekilişi için tıklayın