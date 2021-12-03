TOKİ Ankara Yakacık kura sonuçları açıklandı - İşte TOKİ Yakacık kura sonuç listesi

TOKİ, duyurular ekranından yaptığı açıklamada “İdaremiz tarafından Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Projesi kapsamında kuralı satışa sunulan 2+1 nitelikli 73 adet konut ve 3+1 nitelikli 129 adet konut olmak üzere toplam 202 adet konut için 22 Kasım - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuru alınmış olup, katılımcılara yönelik “Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası” çekilmiştir." ifadelerini kullandı.