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Ekonomi
Haber Giriş: 06 Mart 2020 - 10:29, /

TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayın izle! TOKİ Ankara kura sonuçları 2020!

TOKİ Ankara kura çekilişi 10.00 itibariyle noter huzurunda resmen başladı. Şu ana kadar diğer illerde 8 bine yakın kişinin ev sahibi olduğu TOKİ kura çekilişi sonuçları, bugün Ankara kura çekilişi ile resmen devam edecek. TOKİ kura sonuçları, akşam saatlerine doğru E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları canlı olarak nasıl izlenebilecek? İşte, 4 bin 600 konut için gerçekleşecek olan TOKİ Ankara kura sonuçları canlı yayın bilgileri ve E-Devlet üzerinden yapılabilecek olan sorgulama işlemi hakkında detaylı bilgiler

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TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayın ile saat 10.00 itibariyle Başkentte ikamet eden pek çok vatandaşın takip ettiği konu olmaya başladı. İnternet üzerinden canlı olarak takip edilebilen TOKİ Ankara kura çekilişi için sonuçlar, E-Devlet üzerinden tek bir giriş ile sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları için sorgulama işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayın bilgileri sonuç sorgulama işlemi hakkında merak edilen bazı bilgiler

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TOKİ Ankara kura sonuçları, Sincan Saraycık'ta inşa edilecek olan 2+1 tipi 2 bin 300 konut için gerçekleşiyor. Sabah saat 10.00 ve öğleden sonra saat 14.00'da olmak üzere iki farklı kura çekilecek olan TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayın ile izlenebilecek. TOKİ canlı yayını 10.00'da 2+1 konutlar, 14.00'da 3+1 konutlar için gerçekleşecek. İşte, TOKİ Ankara kura sonuçları canlı yayın ile nasıl izlenir?

TOKİ Ankara kura çekilişi için canlı yayın ekranı, kurumun sosyal medya üzerinden yayınlanacak olan gönderiler aracılığıyla takip edilebilecek. İlk etapta 2 bin 300 kişinin ev sahibi olacağı kura sonuçları, öğleden sonra saat 14.00'daki 3+1 konutlar için yapılacak olan çekilişle 2 bin 300 kişiyi daha ev sahibi yapacak. Kura sonuçları canlı yayın ve sonrasında tekrarı ile tamamıyla takip edilebilecek.

TOKİ Ankara canlı yayınını izlemek için sonraki sayfaya geçiniz...

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TOKİ canlı yayın bilgilerini bu sayfadan takip edebilirsiniz...

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Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlayacak. Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.

Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

3DİĞER İLLERDE KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANIYOR

DİĞER İLLERDE KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANIYOR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Melikgazi ilçesinde inşa edilecek 700 konutun hak sahipleri kura ile belirlenirken, kurada adını duyanların mutluluğu da gözlerden kaçmadı. Vatandaşlar arasında engeli çocukları adına kura çekilişine gelen Cengiz ve Ayşe Polat çifti, kurada isimlerini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Melikgazi ilçesinde inşa edilecek 700 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde noter huzurunda çekilen kura öncesinde, vatandaşlar 7 bin 200 kişi kapasiteli merkezi doldurdu. 7'den 70'e herkesin geldiği kura, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Kura çekilmesine başlanmasının ardından listede adını gören vatandaşların mutluluğu da gözlerden kaçmadı.

Kurada adın çıkan vatandaşlardan Rıza Başkurt, “Ev sahibi olduk çok şükür. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. 10 senedir yazılıyordum çıkmıyordu. Her sene yazılıyordum çekilişlere çok şükür bugün çıktı ve ben oturacağım içinde. 20 senedir kirada oturuyorum. Allah herkesten razı olsun” dedi.

Engelli çocuklarının adına kura çekilişine katılan Cengiz Polat, “Ortanca oğlum yüzde 50 engelli. Onun adına TOKİ kurasına katıldım. Kendisi hasta olduğu için gelemedi şu an buraya ve annesiyle ben geldim buraya. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. 56 yaşındayım ve benim hiç evim olmadı. Çok korkmuştum çocuğum da acaba benim gibi dışarıda mı kalacak diye” ifadelerini kullandı.

Engeli oğlu adına kura çekilişine katılan ve gözyaşlarına hakim olamayan Ayşe Polat ise, “Ben bir şey diyemiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çocuğumu kurtardık sonunda” dedi.

İlk defa TOKİ’de çekilişe katıldığını ve ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Fatma Doğan, “TOKİ’ye ilk defa başvurduk ve ilk seferde de çıktı. 4 yıldır evliyim ve evlendiğimden beri hayalim bir evimin olmasıydı. Hiç olacağını da ummuyordum ama şu an çok heyecanlıyım” dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen proje kapsamında Aksaray’da inşa edilecek 372 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Aksaray’da yapılacak konutlar için Aksaray Spor Salonu’nda kura çekim töreni düzenlendi.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine katılan aileler heyecan yaşadı, ismi çıkanların mutlulukları gözlerine yansıdı.

Proje kapsamında hak sahipleri için konutların 260’ı 2+1, 112’si 3+1 planında inşa edilecek. Talep toplanan 372 konuta toplam 14 bin 654 başvuru yapıldı.

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TOKİ tarafından 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Konya’nın Selçuklu ilçesinde inşa edilecek bin 717 konutun hak sahipleri belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje ile 100 bin dar gelirli aile kira öder gibi ev sahibi olacak.

Konya’da inşa edilecek bin 717 konutun hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

Kura töreni, 2 Mart Pazartesi günü Konya Kongre Ve Spor Merkezi Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Konya Selçuklu’da talep toplanan bin 717 konuta toplam 16 bin 561 başvuru yapıldı. Yatay mimari esasıyla planlanan konutların bin 202’si 2+1, 515’i 3+1 nitelikte inşa edilecek.

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TOKİ tarafından 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Muğla’da inşa edilecek 500 konutun hak sahipleri belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında, Muğla’da inşa edilecek 500 konutun hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

Kura töreni, 28 Şubat 2020 Cuma günü Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Muğla’da talep toplanan 500 konuta toplam 13 bin 966 başvuru yapıldı. Yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun inşa edilecek konutların 350’si 2+1, 150’si 3+1 planda olacak.

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TOKİ tarafından 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde inşa edilecek 800 konutun hak sahipleri belirlendi.

Kura töreni, 27 Şubat 2020 Perşembe günü Kemalpaşa İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

İzmir Kemalpaşa’da talep toplanan 800 konuta toplam 10 bin 517 başvuru yapıldı. Yatay mimari esasıyla planlanan konutların 560’ı 2+1, 240’ı 3+1 nitelikte inşa edilecek.

TOKİ nitelikli sosyal çevre imkanı sunan kaliteli ve güvenli bir yaşam alanı ile aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak, yardımlaşmayı canlı tutacak projeler inşa ediyor.

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TOKİ tarafından 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İzmir’in Aliağa ilçesinde inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında, İzmir’in Aliağa ilçesinde inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

Kura töreni, 26 Şubat 2020 Çarşamba günü Aliağa Belediyesi Enka Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Kurada ismi çıkan vatandaşlar, büyük mutluluk yaşayarak sevinç gözyaşları döktü.

İzmir Aliağa’da talep toplanan 750 konuta toplam 10 bin 654 başvuru yapıldı. Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla planlanan konutların 525’i 2+1, 225’i 3+1 nitelikte inşa edilecek.

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