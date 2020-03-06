Haber Giriş: 06 Mart 2020 - 10:29,
TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayın izle! TOKİ Ankara kura sonuçları 2020!
TOKİ Ankara kura çekilişi 10.00 itibariyle noter huzurunda resmen başladı. Şu ana kadar diğer illerde 8 bine yakın kişinin ev sahibi olduğu TOKİ kura çekilişi sonuçları, bugün Ankara kura çekilişi ile resmen devam edecek. TOKİ kura sonuçları, akşam saatlerine doğru E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları canlı olarak nasıl izlenebilecek? İşte, 4 bin 600 konut için gerçekleşecek olan TOKİ Ankara kura sonuçları canlı yayın bilgileri ve E-Devlet üzerinden yapılabilecek olan sorgulama işlemi hakkında detaylı bilgiler
TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayın ile saat 10.00 itibariyle Başkentte ikamet eden pek çok vatandaşın takip ettiği konu olmaya başladı. İnternet üzerinden canlı olarak takip edilebilen TOKİ Ankara kura çekilişi için sonuçlar, E-Devlet üzerinden tek bir giriş ile sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları için sorgulama işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayın bilgileri sonuç sorgulama işlemi hakkında merak edilen bazı bilgiler
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN BİLGİLERİ
TOKİ Ankara kura sonuçları, Sincan Saraycık'ta inşa edilecek olan 2+1 tipi 2 bin 300 konut için gerçekleşiyor. Sabah saat 10.00 ve öğleden sonra saat 14.00'da olmak üzere iki farklı kura çekilecek olan TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayın ile izlenebilecek. TOKİ canlı yayını 10.00'da 2+1 konutlar, 14.00'da 3+1 konutlar için gerçekleşecek. İşte, TOKİ Ankara kura sonuçları canlı yayın ile nasıl izlenir?
TOKİ Ankara kura çekilişi için canlı yayın ekranı, kurumun sosyal medya üzerinden yayınlanacak olan gönderiler aracılığıyla takip edilebilecek. İlk etapta 2 bin 300 kişinin ev sahibi olacağı kura sonuçları, öğleden sonra saat 14.00'daki 3+1 konutlar için yapılacak olan çekilişle 2 bin 300 kişiyi daha ev sahibi yapacak. Kura sonuçları canlı yayın ve sonrasında tekrarı ile tamamıyla takip edilebilecek.
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