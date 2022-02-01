TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları açıklandı

Afyon Sadıkbey TOKİ kura sonuçları belli oldu. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.
Toki Afyonkarahisar Merkez Sadıkbey konut projesi kapsamında 69 adet konut satışa çıkarılmıştı. Toki Afyon Merkez Sadıkbey projesindeki 69 konut için başvurular 17 Ocak 2022 tarihinde başladı. Başvuru süreci 21 Ocak 2022'de ise sona erdi.
TOKİ kura sonuçlarını anlık olarak Twitter ve Youtube adresinden takip etmek mümkün. ''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Afyonkarahisar Merkez kurası başlıyor. https://t.co/WrcWO8y1My — TOKİ (@Toki_Kurumsal) February 1, 2022 " target="_blank">TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ
''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Afyonkarahisar Merkez kurası başlıyor. https://t.co/WrcWO8y1My
— TOKİ (@Toki_Kurumsal) February 1, 2022 " target="_blank">TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ