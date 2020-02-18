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HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ açıkladı: TOKİ 2020 kura çekiliş tarihleri belirlendi! Bazı illerde kura iptal edildi!
GeriEkonomi TOKİ açıkladı: TOKİ 2020 kura çekiliş tarihleri belirlendi! Bazı illerde kura iptal edildi!
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Ekonomi
Haber Giriş: 18 Şubat 2020 - 14:22, /

TOKİ açıkladı: TOKİ 2020 kura çekiliş tarihleri belirlendi! Bazı illerde kura iptal edildi!

Ülke genelinde tüm illerde inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut için TOKİ 2020 kura çekiliş tarihi açıklandı. 262 projeyi 2021 yılına kadar tamamlayıp ev sahiplerine teslim edecek olan TOKİ, kura sonuçları bilgisini resmi internet sitesi üzerinden özel bir otomasyon ile duyuracak. TOKİ kura sonuçları, duruma göre E-Devlet üzerinden de yayımlanabilecek. TOKİ kura sonuçları bilgisine göre ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, katılım bankaları ve kamu bankaları tarafından finanse edilecek. Bazı illerde ise TOKİ kura çekilişi, başvurunun az olması nedeniyle gerçekleşmeyecek. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep ve diğer tüm illerde TOKİ kura çekiliş tarihi ne zaman olacak? İşte, o detaylar

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262 projenin 221 adetinde başvuru sayısının fazla olması nedeniyle kura çekilişi yapacak olan TOKİ, diğer illerde ise başvuru sayısının az olmasından dolayı hak sahibi belirleme kurası çekmeyecek. TOKİ kura çekilişi, il ve proje bazında tamamlanacak. İstanbul için TOKİ kura çekilişi, Tuzla'da 16 Mart, Arnavutköy'de 18 Mart, Başakşehir'de ise 20 Mart tarihinde tamamlanacak. İşte, TOKİ kura sonuçları ve kura çekiliş tarihi hakkında bazı bilgiler

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ AÇIKLANDI

TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi için tarihler belli oldu. 262 merkezde inşa edilecek olan TOKİ konutları, başvurusu kabul edilenler tarafından canlı olarak takip edilecek. TOKİ kura çekilişi her il ve her proje için ayrı ayrı gerçekleşecek.

İstanbul için kura çekilişi Tuzla'da 16 Mart, Arnavutköy'de 18 Mart, Başakşehir'de ise 20 Mart tarihinde tamamlanacak. Diğer illerin kura çekilişi 30 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Ttüm illerin TOKİ kura çekiliş tarihini öğrenmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

2


İLİ
PROJE ADI		YAPILMASI PLANLANAN TOPLAM KONUT ADEDİ
KURA TARİHİ
İZMİRİZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.)75024 Şubat 2020 Pazartesi
İZMİRİZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ 1000 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ1.00025 Şubat 2020 Salı
İZMİRİZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ75026 Şubat 2020 Çarşamba
İZMİRİZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ80027 Şubat 2020 Perşembe
MUĞLAMUĞLA 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ50028 Şubat 2020 Cuma
KAYSERİKAYSERİ KOCASİNAN KARPUZATAN 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 5502 Mart 2020 Pazartesi
KAYSERİKAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ7003 Mart 2020 Salı
AKSARAYAKSARAY MERKEZ 372/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)3724 Mart 2020 Çarşamba
KONYAKONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI 2. ETAP 1717/100000 KONUT PROJESİ (H.B)1.7175 Mart 2020 Perşembe
ANKARAANKARA SİNCAN SARAYCIK 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)2.3006 Mart 2020 Cuma
BURSABURSA İLİ KESTEL İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ2509 Mart 2020 Pazartesi
BURSABURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ1509 Mart 2020 Pazartesi
SAKARYASAKARYA İLİ ADAPAZARI İLÇESİ KORUCUK 445 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ44510 Mart 2020 Salı
KOCAELİKOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ 1250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ1.25011 Mart 2020 Çarşamba
KOCAELİKOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ  1500 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 1.50012 Mart 2020 Perşembe
KOCAELİKOCAELİ İLÇESİ GEBZE İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.)25013 Mart 2020 Cuma
İSTANBULİSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)5.75016 Mart 2020 Pazartesi
İSTANBULİSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ3.75018 Mart 2020 Çarşamba
İSTANBULİSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ  500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ50020 Mart 2020 Cuma
KARAMANKARAMAN MERKEZ KIRBAĞ 658/100000 TOPLU KONUT PROJESİ65823 Mart 2020 Pazartesi
KONYAKONYA İLİ MERAM İLÇESİ BEYBES MAHALLESİ 609/100000 KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ VE 2 ADET CAMİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ60923 Mart 2020 Pazartesi
ISPARTAISPARTA MERKEZ ÇÜNÜR 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)70024 Mart 2020 Salı
ANTALYAANTALYA ALANYA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ25025 Mart 2020 Çarşamba
ANTALYAANTALYA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ25025 Mart 2020 Çarşamba
MERSİNMERSİN 2000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2.00026 Mart 2020 Perşembe
ADANAADANA SARIÇAM AKKUYU 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ80027 Mart 2020 Cuma
ADANAADANA SARIÇAM BURUK 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)80027 Mart 2020 Cuma
GAZİANTEPGAZİANTEP İLİ ŞAHİNBEY İLÇESİ GÜNEYKENT 1900/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1.90030 Mart 2020 Pazartesi
GAZİANTEPGAZİANTEP İLİ  ŞEHİTKAMİL İLÇESİ  KUZEYŞEHİR 2200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)2.20031 Mart 2020 Salı
ŞANLIURFAŞANLIURFA EYYÜBİYE KÜÇÜKLER 1000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1.0001 Nisan 2020 Çarşamba
ŞANLIURFAŞANLIURFA KARAKÖPRÜ MAŞUK 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ6001 Nisan 2020 Çarşamba
DİYARBAKIRDİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU 2000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2.0002 Nisan 2020 Perşembe

3

MARDİNMARDİN ARTUKLU NUR MAHALLESİ 460/100000 TOPLU KONUT PROJESİ4603 Nisan 2020 Cuma
MARDİNMARDİN İLİ DERİK İLÇESİ 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1003 Nisan 2020 Cuma
BATMANBATMAN MERKEZ 184/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1843 Nisan 2020 Cuma
SİİRTSİİRT İLİ MERKEZ İLÇESİ EVREN MAHALLESİ 100/100000 KONUT PROJESİ1006 Nisan 2020 Pazartesi
SİİRTSİİRT KURTALAN 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ1506 Nisan 2020 Pazartesi
ŞIRNAKŞIRNAK ULUDERE 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1007 Nisan 2020 Salı
HAKKARİHAKKARİ  300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ3008 Nisan 2020 Çarşamba
VANVAN (TUŞBA BARDAKÇI) 2. ETAP 300/100000  TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ3009 Nisan 2020 Perşembe
VANVAN ERCİŞ 400/100000 TOPLU KONUT PROJESİ4009 Nisan 2020 Perşembe
BİTLİSBİTLİS 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ30010 Nisan 2020 Cuma
MUŞMUŞ MERKEZ 400/100000 TOPLU KONUT PROJESİ40010 Nisan 2020 Cuma
BİNGÖLBİNGÖL 294/100000 TOPLU KONUT PROJESİ29413 Nisan 2020 Pazartesi
TUNCELİTUNCELİ 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ20013 Nisan 2020 Pazartesi
ELAZIĞELAZIĞ İLİ MADEN İLÇESİ 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ15014 Nisan 2020 Salı
ELAZIĞELAZIĞ MERKEZ BİZMİŞEN 2. ETAP 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ70014 Nisan 2020 Salı
ELAZIĞELAZIĞ MERKEZ YEMİŞLİK 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ55014 Nisan 2020 Salı
MALATYAMALATYA İLİ YAZIHAN İLÇESİ 78/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ7815 Nisan 2020 Çarşamba
MALATYAMALATYA KALE 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ10015 Nisan 2020 Çarşamba
MALATYAMALATYA 822/100000 TOPLU KONUT PROJESİ82216 Nisan 2020 Perşembe
ADIYAMANADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ ÇOBANLI MAHALLESİ 150/100000 KONUT PROJESİ15017 Nisan 2020 Cuma
ADIYAMANADIYAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ 150/100000 KONUT PROJESİ15017 Nisan 2020 Cuma
GAZİANTEPGAZİANTEP İLİ NİZİP İLÇESİ 500/100000 KONUT PROJESİ50020 Nisan 2020 Pazartesi
ŞANLIURFAŞANLIURFA BİRECİK 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ70020 Nisan 2020 Pazartesi
ISPARTAISPARTA İLİ EĞİRDİR İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ20020 Nisan 2020 Pazartesi
KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİROĞLU İLÇESİ 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ35021 Nisan 2020 Salı
KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 35021 Nisan 2020 Salı
BURDURBURDUR KARAMANLI 3. ETAP 109/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ10921 Nisan 2020 Salı
BURDURBURDUR MERKEZ KURNA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ25021 Nisan 2020 Salı
KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ AFŞİN 2. ETAP 350 KONUT/100000 TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ35022 Nisan 2020 Çarşamba
KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ60022 Nisan 2020 Çarşamba
KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ35022 Nisan 2020 Çarşamba
ANTALYAANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ25022 Nisan 2020 Çarşamba

4

MUĞLAMUĞLA İLİ SEYDİKEMER 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 10022 Nisan 2020 Çarşamba
ÇORUMÇORUM MERKEZ 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ25024 Nisan 2020 Cuma
KASTAMONUKASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ  100 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ10024 Nisan 2020 Cuma
MUĞLAMUĞLA KAVAKLIDERE 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ10024 Nisan 2020 Cuma
MUĞLAMUĞLA MİLAS 2. ETAP 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ30024 Nisan 2020 Cuma
KASTAMONUKASTAMONU İLİ AĞLI İLÇESİ 100 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 10027 Nisan 2020 Pazartesi
KASTAMONUKASTAMONU MERKEZ 400 / 100000 KONUT  TOPLUKONUT PROJESİ 40027 Nisan 2020 Pazartesi
AYDINAYDIN MERKEZ 200/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ20027 Nisan 2020 Pazartesi
AYDINAYDIN SÖKE 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ20027 Nisan 2020 Pazartesi
SİNOPSİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ 120 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ12028 Nisan 2020 Salı
SİNOPSİNOP İLİ DURAĞAN İLÇESİ 180 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ18028 Nisan 2020 Salı
DENİZLİDENİZLİ İLİ HONAZ İLÇESİ 200/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ20028 Nisan 2020 Salı
SAMSUNSAMSUN İLİ 19 MAYIS İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ30029 Nisan 2020 Çarşamba
SİNOPSİNOP İLİ MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ30029 Nisan 2020 Çarşamba
DENİZLİDENİZLİ İLİ PAMUKKALE İLÇESİ KOCADERE MEVKİ 444 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ44429 Nisan 2020 Çarşamba
DENİZLİDENİZLİ İLİ PAMUKKALE İLÇESİ YENİKÖY MEVKİ 1000 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ1.00029 Nisan 2020 Çarşamba
SAMSUNSAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ 950 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 95030 Nisan 2020 Perşembe
SAMSUNSAMSUN İLİ CANİK İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 25030 Nisan 2020 Perşembe
İZMİRİZMİR İLİ SELÇUK İLÇESİ 200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ20030 Nisan 2020 Perşembe
GİRESUNGİRESUN MERKEZ AKSU 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ6004 Mayıs 2020 Pazartesi
MANİSAMANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ  400 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ4004 Mayıs 2020 Pazartesi
BAYBURTBAYBURT 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ3005 Mayıs 2020 Salı
GÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANE 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2505 Mayıs 2020 Salı
MANİSAMANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİ 350 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ3505 Mayıs 2020 Salı
TRABZONTRABZON İLİ ŞALPAZARI İLÇESİ 48/100000 KONUT PROJESİ TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ486 Mayıs 2020 Çarşamba
TRABZONTRABZON TONYA 2. ETAP 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ946 Mayıs 2020 Çarşamba
ÇANAKKALEÇANAKKALE MERKEZ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 5006 Mayıs 2020 Çarşamba
TRABZONTRABZON 480/100000 TOPLU KONUT PROJESİ4807 Mayıs 2020 Perşembe
TRABZONTRABZON ARAKLI 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ507 Mayıs 2020 Perşembe
EDİRNEEDİRNE İLİ LALAPAŞA İLÇESİ 90 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ907 Mayıs 2020 Perşembe
EDİRNEEDİRNE MERKEZ 210/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 2107 Mayıs 2020 Perşembe
RİZERİZE MERKEZ 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ5008 Mayıs 2020 Cuma

5

TRABZONTRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1008 Mayıs 2020 Cuma
KIRKLARELİKIRKLARELİ MERKEZ 300/  100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ3008 Mayıs 2020 Cuma
ARTVİNARTVİN 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ30011 Mayıs 2020 Pazartesi
RİZERİZE İLİ MURADİYE İLÇESİ 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ20011 Mayıs 2020 Pazartesi
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ İLİ HAYRABOLU İLÇESİ 150  / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ15011 Mayıs 2020 Pazartesi
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ İLİ ÇORLU KEMALETTİN 750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ75011 Mayıs 2020 Pazartesi
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ İLİ ÇORLU MUHİTTİN 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ30011 Mayıs 2020 Pazartesi
ARDAHANARDAHAN MERKEZ 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ50012 Mayıs 2020 Salı
ARDAHANARDAHAN GÖLE 2. ETAP 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ30012 Mayıs 2020 Salı
KARSKARS MERKEZ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 30013 Mayıs 2020 Çarşamba
KARSKARS SARIKAMIŞ 3. ETAP 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ20013 Mayıs 2020 Çarşamba
KARSKARS SELİM 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ10013 Mayıs 2020 Çarşamba
ANKARAANKARA BEYPAZARI 2.ETAP 400/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ40013 Mayıs 2020 Çarşamba
ANKARAANKARA İLİ NALLIHAN 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ20013 Mayıs 2020 Çarşamba
IĞDIRIĞDIR 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ30014 Mayıs 2020 Perşembe
AĞRIAĞRI 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ50015 Mayıs 2020 Cuma
ERZURUMERZURUM ŞENKAYA 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ10015 Mayıs 2020 Cuma
TUNCELİTUNCELİ İLİ AKPAZAR İLÇESİ 50/100000 KONUT PROJESİ5015 Mayıs 2020 Cuma
TUNCELİTUNCELİ MAZGİRT 2. ETAP 50/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ5015 Mayıs 2020 Cuma
ERZURUMERZURUM MERKEZ 1100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1.10018 Mayıs 2020 Pazartesi
ERZURUMERZURUM MERKEZ 1158/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)1.15818 Mayıs 2020 Pazartesi
ERZİNCANERZİNCAN 195/100000 TOPLU KONUT PROJESİ19520 Mayıs 2020 Çarşamba
ERZİNCANERZİNCAN İLİ ÜZÜMLÜ İLÇESİ 75/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ7520 Mayıs 2020 Çarşamba
ANKARAANKARA İLİ BALA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ20020 Mayıs 2020 Çarşamba
ANKARAANKARA İLİ HAYMANA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ20020 Mayıs 2020 Çarşamba
ERZİNCANERZİNCAN İLİ İLİÇ İLÇESİ 3. ETAP 230/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ23021 Mayıs 2020 Perşembe
SİVASSİVAS İLİ AKINCILAR İLÇESİ 2. ETAP 260/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ26021 Mayıs 2020 Perşembe
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR ÇİFTELER 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ10021 Mayıs 2020 Perşembe

6

KARAMANKARAMAN AKÇAŞEHİR 142/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ14221 Mayıs 2020 Perşembe
KONYAKONYA HALKAPINAR 3. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ15021 Mayıs 2020 Perşembe
SİVASSİVAS MERKEZ 740/100000 TOPLU KONUT PROJESİ74022 Mayıs 2020 Cuma
KONYAKONYA TUZLUKÇU 120/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ12022 Mayıs 2020 Cuma
ORDUORDU İLİ GÖLKÖY İLÇESİ 164 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 16427 Mayıs 2020 Çarşamba
ORDUORDU İLİ GÜRGENTEPE İLÇESİ 74 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ7427 Mayıs 2020 Çarşamba
ORDUORDU İLİ KABADÜZ İLÇESİ 76 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ7627 Mayıs 2020 Çarşamba
ORDUORDU AYBASTI İLÇESİ 86 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ8628 Mayıs 2020 Perşembe
TOKATTOKAT TURHAL 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ30028 Mayıs 2020 Perşembe
AFYONAFYON İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ 2. ETAP 151/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ15128 Mayıs 2020 Perşembe
AFYONAFYON İSCEHİSAR 2. ETAP 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 25028 Mayıs 2020 Perşembe
AMASYAAMASYA 421/100000 TOPLU KONUT PROJESİ42129 Mayıs 2020 Cuma
AMASYAAMASYA İLİ GÜMÜŞHACIKÖY İLÇESİ 3. ETAP 79/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ7929 Mayıs 2020 Cuma
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR BEYLİKOVA 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ20029 Mayıs 2020 Cuma
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ20029 Mayıs 2020 Cuma
HATAYHATAY BELEN 2. ETAP 98/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ981 Haziran 2020 Pazartesi
HATAYHATAY İLİ YAYLADAĞ İLÇESİ 2. ETAP 102/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1021 Haziran 2020 Pazartesi
AKSARAYAKSARAY İLİ AĞAÇÖREN İLÇESİ 60/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ601 Haziran 2020 Pazartesi
AKSARAYAKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ EŞMEKAYA 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1001 Haziran 2020 Pazartesi
OSMANİYEOSMANİYE 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ5002 Haziran 2020 Salı
KİLİSKİLİS MERKEZ 506/100000 TOPLU KONUT PROJESİ5062 Haziran 2020 Salı
KIRIKKALEKIRIKKALE İLİ KESKİN İLÇESİ 3. ETAP 124/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1242 Haziran 2020 Salı
KIRŞEHİRKIRŞEHİR MERKEZ 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ7002 Haziran 2020 Salı
GAZİANTEPGAZİANTEP İLİ İSLAHİYE İLÇESİ 400/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ4003 Haziran 2020 Çarşamba
GAZİANTEPGAZİANTEP NURDAĞI 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2003 Haziran 2020 Çarşamba
KIRIKKALEKIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ ÇERİKLİ 2. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1003 Haziran 2020 Çarşamba
KIRIKKALEKIRIKKALE BAHŞILI 5. ETAP 220/100000 KONUT PROJESİ2203 Haziran 2020 Çarşamba
AKSARAYAKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ 2. ETAP 142/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1424 Haziran 2020 Perşembe
AKSARAYAKSARAY İLİ SULTANHANI İLÇESİ 3. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1504 Haziran 2020 Perşembe
NİĞDENİĞDE 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2004 Haziran 2020 Perşembe
KIRIKKALEKIRIKKALE İLİ YAHŞİHAN İLÇESİ 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ3004 Haziran 2020 Perşembe
NEVŞEHİRNEVŞEHİR KOZAKLI 2. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1505 Haziran 2020 Cuma

7

NEVŞEHİRNEVŞEHİR ACIGÖL 124/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1245 Haziran 2020 Cuma
NEVŞEHİRNEVŞEHİR DERİNKUYU 126/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1265 Haziran 2020 Cuma
AKSARAYAKSARAY GÜZELYURT 3. ETAP 156/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1565 Haziran 2020 Cuma
ÇORUMÇORUM İLİ UĞURLUDAĞ İLÇESİ 2. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1505 Haziran 2020 Cuma
ÇORUMÇORUM OĞUZLAR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1005 Haziran 2020 Cuma
BOLUBOLU 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ3008 Haziran 2020 Pazartesi
BOLUBOLU MUDURNU TAŞKESTİ 3. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1008 Haziran 2020 Pazartesi
KARABÜKKARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144/100000 ADET KONUT , 1 ADET CAMİİ, 1 ADET TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET SOSYAL TESİS İNŞAATI İLE ALTYAPI VE  ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ5008 Haziran 2020 Pazartesi
BİLECİKBİLECİK İLİ BOZÜYÜK İLÇESİ 332 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ3329 Haziran 2020 Salı
DÜZCEDÜZCE MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ3009 Haziran 2020 Salı
SAKARYASAKARYA İLİ KOCAALİ İLÇESİ  396 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ3969 Haziran 2020 Salı
ZONGULDAKZONGULDAK ÇAYCUMA 200 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 20010 Haziran 2020 Çarşamba
ZONGULDAKZONGULDAK MERKEZ 100 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 10010 Haziran 2020 Çarşamba
BURSABURSA İLİ HARMANCIK İLÇESİ 80/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ8010 Haziran 2020 Çarşamba
BİLECİKBİLECİK İLİ  GÖLPAZARI İLÇESİ 168 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ16810 Haziran 2020 Çarşamba
BARTINBARTIN MERKEZ 150 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ15011 Haziran 2020 Perşembe
BARTINBARTIN ULUS ABDİPAŞA 150/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ15011 Haziran 2020 Perşembe
BALIKESİRBALIKESİR İLİ BİGADİÇ İLÇESİ 150/100000 TOPLU KONUT PROJESİ15011 Haziran 2020 Perşembe
ÇANKIRIÇANKIRI ÇERKEŞ 140/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ14012 Haziran 2020 Cuma
ÇANKIRIÇANKIRI MERKEZ 566/100000 TOPLU KONUT PROJESİ56612 Haziran 2020 Cuma
KÜTAHYAKÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ25012 Haziran 2020 Cuma
KÜTAHYAKÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ DEMİRCİ 79 KONUT/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ7912 Haziran 2020 Cuma
AFYONAFYON DİNAR 4. ETAP (KONAK MAHALLESİ) 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ 9415 Haziran 2020 Pazartesi
AFYONAFYON SANDIKLI 4. ETAP 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ25015 Haziran 2020 Pazartesi
KÜTAHYAKÜTAHYA İLİ ÇAVDARHİSAR İLÇESİ 4. ETAP 160/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ16015 Haziran 2020 Pazartesi
AFYONAFYON 225/100000 TOPLU KONUT PROJESİ22516 Haziran 2020 Salı
AFYONAFYON MERKEZ ÇETİNKAYA 480/100000 TOPLU KONUT PROJESİ48016 Haziran 2020 Salı
AFYONAFYON MERKEZ SADIKBEY 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ35016 Haziran 2020 Salı
AFYONAFYON İLİ EVCİLER İLÇESİ-EVCİLER GÖKÇEK 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ20016 Haziran 2020 Salı
DENİZLİDENİZLİ İLİ BOZKURT İNCELER 150 / 100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ15016 Haziran 2020 Salı
KÜTAHYAKÜTAHYA İLİ MERKEZ 451 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ45117 Haziran 2020 Çarşamba
KÜTAHYAKÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ25017 Haziran 2020 Çarşamba
DENİZLİDENİZLİ İLİ ÇİVRİL İLÇESİ 440 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ44017 Haziran 2020 Çarşamba

8

MANİSAMANİSA İLİ KULA İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ30018 Haziran 2020 Perşembe
UŞAKUŞAK MERKEZ 700 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ70018 Haziran 2020 Perşembe
BURDURBURDUR İLİ YEŞİLOVA İLÇESİ 241/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ24118 Haziran 2020 Perşembe
MANİSAMANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİ 75 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ7519 Haziran 2020 Cuma
MANİSAMANİSA İLİ AKHİSAR İLÇESİ 125 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ12519 Haziran 2020 Cuma
MANİSAMANİSA İLİ SALİHLİ İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ15019 Haziran 2020 Cuma
DENİZLİDENİZLİ İLİ GÜNEY İLÇESİ 118 / 100000 KONUT SOSYAL KONUT PROJESİ11819 Haziran 2020 Cuma
BALIKESİRBALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ  DİNKÇİLER 750 / 100000 TOPLU KONUT PROJESİ 75022 Haziran 2020 Pazartesi
BALIKESİRBALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2.30022 Haziran 2020 Pazartesi
KAYSERİKAYSERİ SARIOĞLAN 2. ETAP 230/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ23022 Haziran 2020 Pazartesi
BALIKESİRBALIKESİR İLİ  SUSURLUK İLÇESİ 200/ 100000 TOPLU KONUT PROJESİ20023 Haziran 2020 Salı
BALIKESİRBALIKESİR İLİ BALYA İLÇESİ 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 10023 Haziran 2020 Salı
KAYSERİKAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ GAZETECİLER CEMİYETİ 386/100000 KONUT KONUT TALEBİ 38623 Haziran 2020 Salı
BURSABURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ 400/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ40024 Haziran 2020 Çarşamba
BURSABURSA İLİ MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ 694 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 69424 Haziran 2020 Çarşamba
ANKARAANKARA ÇUBUK 500/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ50024 Haziran 2020 Çarşamba
ANKARAANKARA GÜDÜL 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ20024 Haziran 2020 Çarşamba
BURSABURSA İLİ  YENİŞEHİR İLÇESİ 200 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ  20025 Haziran 2020 Perşembe
BURSABURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)80025 Haziran 2020 Perşembe
BURSABURSA İLİ GEMLİK İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 50026 Haziran 2020 Cuma
YALOVAYALOVA MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ30026 Haziran 2020 Cuma
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR ODUNPAZARI MAMUCA 2450/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2.45026 Haziran 2020 Cuma
KONYAKONYA ALTINEKİN 2. ETAP 204/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ20429 Haziran 2020 Pazartesi
KONYAKONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ20029 Haziran 2020 Pazartesi
ISPARTAISPARTA İLİ AKSU İLÇESİ 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ10029 Haziran 2020 Pazartesi
ISPARTAISPARTA SÜTÇÜLER 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ20029 Haziran 2020 Pazartesi
KONYAKONYA EREĞLİ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ30030 Haziran 2020 Salı
KONYAKONYA BEYŞEHİR HUĞLU 2. ETAP 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ10030 Haziran 2020 Salı
KONYAKONYA BEYŞEHİR KÜÇÜKAVŞAR 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ30030 Haziran 2020 Salı
KONYAKONYA İLİ BEYŞEHİR İLÇESİ ÜZÜMLÜ 100/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ10030 Haziran 2020 Salı
YOZGATYOZGAT ÇANDIR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ10030 Haziran 2020 Salı

9

YOZGATYOZGAT SARAYKENT 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 20030 Haziran 2020 Salı
AKSARAYAKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI 120/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ120BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
ANTALYAANTALYA İLİ AKSEKİ İLÇESİ 3. ETAP 150/100000 KONUT YARPUZ MAHALLESİ TOPLU KONUT PROJESİ150BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
AYDINAYDIN ÇİNE82BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
BATMANBATMAN GERCÜŞ KAYAPINAR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ100BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
BATMANBATMAN İLİ SASON İLÇESİ 116/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 116BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
BİNGÖLBİNGÖL YEDİSU 106/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 106BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
BURSABURSA İLİ ORHANELİ İLÇESİ 126/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ126BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
ÇANKIRIÇANKIRI İLİ ELDİVAN İLÇESİ 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ94BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
ÇANKIRIÇANKIRI İLİ ŞABANÖZÜ İLÇESİ 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ200BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
DENİZLİDENİZLİ İLİ ACIPAYAM İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ300BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
DENİZLİDENİZLİ İLİ BAKLAN İLÇESİ 88  / 100000 KONUT SOSYAL KONUT PROJESİ88BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
DENİZLİDENİZLİ İLİ BEKİLLİ İLÇESİ 210 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ210BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
ERZURUMERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİ 2. ETAP 142/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ142BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ50BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR İNÖNÜ 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ100BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR MİHALGAZİ 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ100BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
ESKİŞEHİRESKİŞEHİR SARICAKAYA 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ100BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
GÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANE ARZULARKABAKÖY 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ50BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
HATAYHATAY PAYAS 2. ETAP 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ800BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
KAYSERİKAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ MİMARSİNAN MAHALLESİ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 3. ETAP 434/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ434BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
KAYSERİKAYSERİ VALİLİĞİ-OTOSANATKARLARI 4. ETAP 300/100000 KONUT  TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ (H.B)300BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
KIRKLARELİKIRKLARELİ PINARHİSAR İLÇESİ 200 / 100000 SOSYAL KONUT PROJESİ200BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
KİLİSKİLİS POLATELİ 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ94BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
KONYAKONYA İLİ EMİRGAZİ İLÇESİ 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ200BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
MANİSAMANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ 100 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ100BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
MARDİNMARDİN İLİ YEŞİLLİ İLÇESİ 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ300BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
MARDİNMARDİN SAVUR140BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
NİĞDENİĞDE İLİ ÇİFTLİK İLÇESİ 3. ETAP 100/100000 KONUT  TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ100BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
SAKARYASAKARYA ADAPAZARI ALANDÜZÜ 159/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ159BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
SİİRTSİİRT İLİ ERUH İLÇESİ 150/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ150BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
ŞANLIURFAŞANLIURFA AKÇAKALE 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ500BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
ŞANLIURFAŞANLIURFA VİRANŞEHİR 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ500BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
ŞIRNAKŞIRNAK BETTÜŞŞEBAP 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ50BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
ŞIRNAKŞIRNAK ÇALIŞKAN 25/100000 TOPLU KONUT PROJESİ25BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
ŞIRNAKŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ50BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
ŞIRNAKŞIRNAK KARALAR 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ50BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
ŞIRNAKŞIRNAK UZUNGEÇİT 25/100000 TOPLU KONUT PROJESİ25BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
VANVAN İLİ BAŞKALE İLÇESİ 200/100000 KONUT PROJESİ200BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
VANVAN İLİ ÇATAK İLÇESİ 100/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ100BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
YOZGATYOZGAT DOĞANKENT94BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
YOZGATYOZGAT İLİ BOĞAZLAYAN İLÇESİ OVAKENT 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ100BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.

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