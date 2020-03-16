Haber Giriş: 16 Mart 2020 - 13:18,
TOKİ 2020 İstanbul kura çekilişi canlı nasıl takip edilir? TOKİ sonuç sorgulama sayfası
TOKİ İstanbul kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş 16 Mart itibariyle sona erdi. Toplamda 375 bin 953 ile en çok başvurunun yapıldığı İstanbul için kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştiriliyor. Kura çekilişin son bulmasıyla birlikte İstanbul Tuzla'da inşa edilen binalar hak sahibine ulaşacak. Peki, TOKİ 2020 İstanbul kura çekilişi canlı nasıl takip edilir, tüm isim listesi belli oldu mu? İşte TOKİ sonuç sorgulama sayfası ve İstanbul kura çekilişlerinin tarihi...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında İstanbul'da inşa edeceği 10 bin konut için kura çekimi bugün itibariyle başladı. TOKİ 2020 Tuzla kura sonuçları isim listesi online canlı yayınla açıklanıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ kuralarının sonuçları sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor. TOKİ Tuzla kura çekiminde toplamda 5 bin 720 daire hak sahibine ulaşacak. Peki, TOKİ İstanbul Arnavutköy ve Başakşehir kurası ne zaman?
TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 24 Şubat'ta başlayan kuralar İstanbul’da devam ediyor. İstanbul’da ilk olarak Tuzla ilçesindeki 5 bin 750 konut için yapılacak kura çekimi canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ’nin İstanbul ili Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerindeki toplam 10 bin adet konut için kura çekilişi 5 gün boyunca sürecek.
TOKİ'nin "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Başakşehir, Tuzla ve Arnavutköy'de inşa edeceği 10 bin konut için 16-20 Mart'ta kura çekimi gerçekleştirilecek.
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TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile sadece TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor. İstanbul Tuzla projesinde diğer alıcı adayları kategorisinde başvurusu yapılan 2+1 nitelikli konutların hak sahibi belirleme kurası devam ediyor. Başvuru listeleri ve kura sıra numaralarına TOKİ web sayfası http://talep.toki.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek.
Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara, Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sosyal konutlara 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.
Toplamda 375 bin 953 ile en çok başvurunun yapıldığı İstanbul'da kuralar 16-20 Mart'ta çekilecek. Tuzla'da inşa edilecek 5 bin 750 konut için 16-17 Mart'ta, Arnavutköy'deki 3 bin 750 konut için 18-19 Mart'ta, Başakşehir'deki 500 konut için 20 Mart'ta kura çekimi gerçekleştirilecek.
Küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda kura çekimleri için tören yapılmayacak. Noter huzurunda yapılacak kuralar, TOKİ 'nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.
1-1,5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konutun 894 liradan başlayan taksit ve 240 aya varan vadeyle vatandaşlara sunulacağını belirterek, yılın ilk çeyreğinde ve hemen hemen tüm alanlarda inşaat uygulamalarını başlatmak istediklerini söylemişti.
Kurum, "(Konutları) 1-1,5 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunun dışında ülkemizde sosyal konut ihtiyacı olan ve alanlardaki çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Biz her ilimiz vatandaşlarımıza, belediyelerimize diyoruz ki 'Sosyal konutla ilgili taleplerinizi bize iletin.' Çalışmayı 1 yıl önceden başlatıyoruz. Ne kadar talep gelirse Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde sosyal konut ihtiyacını giderecek çalışmaları her yıl yapacağız. Amacımız, her yıl en az 100 bin sosyal konut projesine başlamak." ifadelerini kullanmıştı.
|İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)
|4025
|1725
|5750
|16 Mart 2020 Pazartesi
|11:00
|İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)
|4025
|1725
|5750
|17 Mart 2020 Salı
|09:00
|İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|2625
|1125
|3750
|18 Mart 2020 Çarşamba
|10:00
|İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|2625
|1125
|3750
|19 Mart 2020 Perşembe
|10:00
|İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|350
|150
|500
|20 Mart 2020 Cuma
|10:00