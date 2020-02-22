Haber Giriş: 22 Şubat 2020 - 14:32,
TOKİ 2020 kura çekilişi takvimi nedir? İşte tüm illerde TOKİ kura çekimi tarihleri
TOKİ kura çekimi, 2020 takvimi 18 Şubat'ta belli oldu. 1 milyon 211 bin 518 bin kişinin başvurduğu ve aileleriyle birlikte 5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren TOKİ kura çekilişi için tarih detayları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ güdümünde gerçekleşecek olan TOKİ 2020 kura çekilişi, her ilde farklı tarihlerde gerçekleşecek. Kurumun sosyal medya hesaplarından TOKİ canlı çekilişi takip edilecek, ismi çıkan vatandaşların listesi TOKİ.gov.tr internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Özellikle İstanbul Arnavutköy, Tuzla ve Ankara kura çekim tarihleri merakla araştırılıyor. Peki, 2020 TOKİ kura çekilişleri ne zaman hangi tarihte yapılacak? işte, il il TOKİ sosyal konut projesi kura çekim tarihi ve TOKİ kura takvimi hakkında ayrıntılar.
A'dan Z'ye tüm vatandaşları yakından ilgilendiren TOKİ kura çekilişi için tarih detayları açıklandı. Toplamda 1 milyon 211 bin 518 kişiyi ilgilendiren TOKİ kura çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik numarası ile öğrenilebilecek. 2+1 ve 3+1 evler için öncelik şehit aileleri ve engelli vatandaşlar olacak. TOKİ kura çekilişi İstanbul için 16 Mart 2020 tarihinde başlayacak ve ikişer gün arayla 20 Mart tarihinde tamamlanacak. Her proje için TOKİ kura çekimi ayrı tarihte gerçekleşecek. İşte, İlk çekilişin 24 Şubat Pazartesi günü başlayacağı TOKİ kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler.
2+1 ve 3+1 konutlar için TOKİ kura çekilişi, her il için ayrı bir tarihte yapılacak. İstanbul'da 3 ayrı tarihte gerçekleşecek olan TOKİ kura çekilişi, kura sonuçları ile TOKİ.gov.tr internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Sonuçlar tüm iller için aynı gün ya da ertesi gün sisteme eklenecek. 100 bin sosyal konut için başvuruda bulunanlar buna göre konut elde etme hakkına sahip olup olamadıklarını öğrenebilecek. Peki, TOKİ kura sonuçları TC ile nasıl öğrenilir? İşte, tüm illerin TOKİ kura çekiliş tarihi hakkında bazı bilgiler
TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ AÇIKLANDI
Yeterli başvurunun olmaması nedeniyle 262 projeden 41 adetinde TOKİ kura çekimi gerçekleşmeyecek. TOKİ kura çekiliş tarihi, TOKİ.gov.tr üzerinden kolayca öğrenilebilecek. 24 Şubat tarihinde başlayacak olan TOKİ kura çekilişi, 30 Haziran tarihine kadar devam edecek. Böylece TOKİ kura çekiliş tarihi 128 güne yayılmış olacak. TOKİ İstanbul çekilişi, 3 farklı proje için 16-18-20 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.
100 bin sosyal konut için gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi 2020 için tarih detayları yayımlandı. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde ilk çekiliş 24 Şubat tarihinde İzmir'deki 750 konut için yapılacak. TOKİ kura çekiliş tarihi, 30 Haziran tarihine kadar devam edecek.
Önceki gün TOKİ.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan TOKİ kura çekiliş tarihi ile İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep başta olmak üzere birçok ilde kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi belirlendi. Toplam 221 projenin yer alacağı TOKİ kura çekilişi için bazı illerde yeterli sayıya ulaşılamadığı için çekiliş gerçekleşmeyecek.
Ülke genelinde tüm illerde inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut için TOKİ 2020 kura çekiliş tarihi açıklandı. 262 projeyi 2021 yılına kadar tamamlayıp ev sahiplerine teslim edecek olan TOKİ, kura sonuçları bilgisini resmi internet sitesi üzerinden özel bir otomasyon ile duyuracak. TOKİ kura sonuçları, duruma göre E-Devlet üzerinden de yayımlanabilecek. TOKİ kura sonuçları bilgisine göre ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, katılım bankaları ve kamu bankaları tarafından finanse edilecek. Bazı illerde ise TOKİ kura çekilişi, başvurunun az olması nedeniyle yapılmayacak.
İstanbul için kura çekilişi Tuzla'da 16 Mart, Arnavutköy'de 18 Mart, Başakşehir'de ise 20 Mart tarihinde tamamlanacak. Diğer illerin kura çekilişi 30 Haziran tarihine kadar devam edecek.
Ttüm illerin TOKİ kura çekiliş tarihini öğrenmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ AÇIKLANDI
30 Haziran'a kadar devam edeceği açıklanan TOKİ kura çekilişi için tarih detayları açıklandı. Her ilde yapılacak olan TOKİ 100 bin sosyal konut için kura çekilişi sonrasında detaylar, TOKİ.gov.tr üzerinden açıklanacak. 50 projede yeterli sayıda başvuru olmadığı için kura çekilişi yapılmayacağını ifade eden TOKİ, buralarda inşa edilen konutları doğrudan satış yöntemiyle teslim edecek.
81 ilde gerçekleştirilen 100 bin sosyal konut için TOKi 2020 kura çekiliş tarihi açıklandı. Buna göre, İstanbul'da 16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekilişi, Mega Kent'te 18 ve 20 Mart tarihinde devam edecek. Ankara'daki kura çekilişi ise 6 Mart tarihinde başlayacak. TOKİ kura çekiliş tarihleri hakkında detaylar, TOKİ.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.
İşte, diğer illerin TOKİ kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler
İLİ
PROJE ADI
|YAPILMASI PLANLANAN TOPLAM KONUT ADEDİ
KURA TARİHİ
|İZMİR
|İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.)
|750
|24 Şubat 2020 Pazartesi
|İZMİR
|İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ 1000 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|1.000
|25 Şubat 2020 Salı
|İZMİR
|İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|750
|26 Şubat 2020 Çarşamba
|İZMİR
|İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|800
|27 Şubat 2020 Perşembe
|MUĞLA
|MUĞLA 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|500
|28 Şubat 2020 Cuma
|KAYSERİ
|KAYSERİ KOCASİNAN KARPUZATAN 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|550
|2 Mart 2020 Pazartesi
|KAYSERİ
|KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|700
|3 Mart 2020 Salı
|AKSARAY
|AKSARAY MERKEZ 372/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)
|372
|4 Mart 2020 Çarşamba
|KONYA
|KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI 2. ETAP 1717/100000 KONUT PROJESİ (H.B)
|1.717
|5 Mart 2020 Perşembe
|ANKARA
|ANKARA SİNCAN SARAYCIK 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)
|2.300
|6 Mart 2020 Cuma
|BURSA
|BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|250
|9 Mart 2020 Pazartesi
|BURSA
|BURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|150
|9 Mart 2020 Pazartesi
|SAKARYA
|SAKARYA İLİ ADAPAZARI İLÇESİ KORUCUK 445 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|445
|10 Mart 2020 Salı
|KOCAELİ
|KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ 1250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|1.250
|11 Mart 2020 Çarşamba
|KOCAELİ
|KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ 1500 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|1.500
|12 Mart 2020 Perşembe
|KOCAELİ
|KOCAELİ İLÇESİ GEBZE İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.)
|250
|13 Mart 2020 Cuma
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)
|5.750
|16 Mart 2020 Pazartesi
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|3.750
|18 Mart 2020 Çarşamba
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|500
|20 Mart 2020 Cuma
|KARAMAN
|KARAMAN MERKEZ KIRBAĞ 658/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|658
|23 Mart 2020 Pazartesi
|KONYA
|KONYA İLİ MERAM İLÇESİ BEYBES MAHALLESİ 609/100000 KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ VE 2 ADET CAMİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
|609
|23 Mart 2020 Pazartesi
|ISPARTA
|ISPARTA MERKEZ ÇÜNÜR 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)
|700
|24 Mart 2020 Salı
|ANTALYA
|ANTALYA ALANYA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|250
|25 Mart 2020 Çarşamba
|ANTALYA
|ANTALYA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|250
|25 Mart 2020 Çarşamba
|MERSİN
|MERSİN 2000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|2.000
|26 Mart 2020 Perşembe
|ADANA
|ADANA SARIÇAM AKKUYU 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|800
|27 Mart 2020 Cuma
|ADANA
|ADANA SARIÇAM BURUK 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)
|800
|27 Mart 2020 Cuma
|GAZİANTEP
|GAZİANTEP İLİ ŞAHİNBEY İLÇESİ GÜNEYKENT 1900/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|1.900
|30 Mart 2020 Pazartesi
|GAZİANTEP
|GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ KUZEYŞEHİR 2200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)
|2.200
|31 Mart 2020 Salı
|ŞANLIURFA
|ŞANLIURFA EYYÜBİYE KÜÇÜKLER 1000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|1.000
|1 Nisan 2020 Çarşamba
|ŞANLIURFA
|ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ MAŞUK 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|600
|1 Nisan 2020 Çarşamba
|DİYARBAKIR
|DİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU 2000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|2.000
|2 Nisan 2020 Perşembe
|MARDİN
|MARDİN ARTUKLU NUR MAHALLESİ 460/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|460
|3 Nisan 2020 Cuma
|MARDİN
|MARDİN İLİ DERİK İLÇESİ 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|100
|3 Nisan 2020 Cuma
|BATMAN
|BATMAN MERKEZ 184/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|184
|3 Nisan 2020 Cuma
|SİİRT
|SİİRT İLİ MERKEZ İLÇESİ EVREN MAHALLESİ 100/100000 KONUT PROJESİ
|100
|6 Nisan 2020 Pazartesi
|SİİRT
|SİİRT KURTALAN 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ
|150
|6 Nisan 2020 Pazartesi
|ŞIRNAK
|ŞIRNAK ULUDERE 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|100
|7 Nisan 2020 Salı
|HAKKARİ
|HAKKARİ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|300
|8 Nisan 2020 Çarşamba
|VAN
|VAN (TUŞBA BARDAKÇI) 2. ETAP 300/100000 TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ
|300
|9 Nisan 2020 Perşembe
|VAN
|VAN ERCİŞ 400/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|400
|9 Nisan 2020 Perşembe
|BİTLİS
|BİTLİS 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|300
|10 Nisan 2020 Cuma
|MUŞ
|MUŞ MERKEZ 400/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|400
|10 Nisan 2020 Cuma
|BİNGÖL
|BİNGÖL 294/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|294
|13 Nisan 2020 Pazartesi
|TUNCELİ
|TUNCELİ 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|200
|13 Nisan 2020 Pazartesi
|ELAZIĞ
|ELAZIĞ İLİ MADEN İLÇESİ 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|150
|14 Nisan 2020 Salı
|ELAZIĞ
|ELAZIĞ MERKEZ BİZMİŞEN 2. ETAP 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|700
|14 Nisan 2020 Salı
|ELAZIĞ
|ELAZIĞ MERKEZ YEMİŞLİK 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|550
|14 Nisan 2020 Salı
|MALATYA
|MALATYA İLİ YAZIHAN İLÇESİ 78/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|78
|15 Nisan 2020 Çarşamba
|MALATYA
|MALATYA KALE 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|100
|15 Nisan 2020 Çarşamba
|MALATYA
|MALATYA 822/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|822
|16 Nisan 2020 Perşembe
|ADIYAMAN
|ADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ ÇOBANLI MAHALLESİ 150/100000 KONUT PROJESİ
|150
|17 Nisan 2020 Cuma
|ADIYAMAN
|ADIYAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ 150/100000 KONUT PROJESİ
|150
|17 Nisan 2020 Cuma
|GAZİANTEP
|GAZİANTEP İLİ NİZİP İLÇESİ 500/100000 KONUT PROJESİ
|500
|20 Nisan 2020 Pazartesi
|ŞANLIURFA
|ŞANLIURFA BİRECİK 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|700
|20 Nisan 2020 Pazartesi
|ISPARTA
|ISPARTA İLİ EĞİRDİR İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|200
|20 Nisan 2020 Pazartesi
|KAHRAMANMARAŞ
|KAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİROĞLU İLÇESİ 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|350
|21 Nisan 2020 Salı
|KAHRAMANMARAŞ
|KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|350
|21 Nisan 2020 Salı
|BURDUR
|BURDUR KARAMANLI 3. ETAP 109/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|109
|21 Nisan 2020 Salı
|BURDUR
|BURDUR MERKEZ KURNA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|250
|21 Nisan 2020 Salı
|KAHRAMANMARAŞ
|KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 2. ETAP 350 KONUT/100000 TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ
|350
|22 Nisan 2020 Çarşamba
|KAHRAMANMARAŞ
|KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|600
|22 Nisan 2020 Çarşamba
|KAHRAMANMARAŞ
|KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|350
|22 Nisan 2020 Çarşamba
|ANTALYA
|ANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|250
|22 Nisan 2020 Çarşamba
|MUĞLA
|MUĞLA İLİ SEYDİKEMER 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|100
|22 Nisan 2020 Çarşamba
|ÇORUM
|ÇORUM MERKEZ 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|250
|24 Nisan 2020 Cuma
|KASTAMONU
|KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ 100 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|100
|24 Nisan 2020 Cuma
|MUĞLA
|MUĞLA KAVAKLIDERE 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ
|100
|24 Nisan 2020 Cuma
|MUĞLA
|MUĞLA MİLAS 2. ETAP 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|300
|24 Nisan 2020 Cuma
|KASTAMONU
|KASTAMONU İLİ AĞLI İLÇESİ 100 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|100
|27 Nisan 2020 Pazartesi
|KASTAMONU
|KASTAMONU MERKEZ 400 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|400
|27 Nisan 2020 Pazartesi
|AYDIN
|AYDIN MERKEZ 200/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|200
|27 Nisan 2020 Pazartesi
|AYDIN
|AYDIN SÖKE 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|200
|27 Nisan 2020 Pazartesi
|SİNOP
|SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ 120 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|120
|28 Nisan 2020 Salı
|SİNOP
|SİNOP İLİ DURAĞAN İLÇESİ 180 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|180
|28 Nisan 2020 Salı
|DENİZLİ
|DENİZLİ İLİ HONAZ İLÇESİ 200/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|200
|28 Nisan 2020 Salı
|SAMSUN
|SAMSUN İLİ 19 MAYIS İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|300
|29 Nisan 2020 Çarşamba
|SİNOP
|SİNOP İLİ MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|300
|29 Nisan 2020 Çarşamba
|DENİZLİ
|DENİZLİ İLİ PAMUKKALE İLÇESİ KOCADERE MEVKİ 444 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|444
|29 Nisan 2020 Çarşamba
|DENİZLİ
|DENİZLİ İLİ PAMUKKALE İLÇESİ YENİKÖY MEVKİ 1000 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|1.000
|29 Nisan 2020 Çarşamba
|SAMSUN
|SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ 950 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|950
|30 Nisan 2020 Perşembe
|SAMSUN
|SAMSUN İLİ CANİK İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|250
|30 Nisan 2020 Perşembe
|İZMİR
|İZMİR İLİ SELÇUK İLÇESİ 200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|200
|30 Nisan 2020 Perşembe
|GİRESUN
|GİRESUN MERKEZ AKSU 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|600
|4 Mayıs 2020 Pazartesi
|MANİSA
|MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ 400 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|400
|4 Mayıs 2020 Pazartesi
|BAYBURT
|BAYBURT 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|300
|5 Mayıs 2020 Salı
|GÜMÜŞHANE
|GÜMÜŞHANE 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|250
|5 Mayıs 2020 Salı
|MANİSA
|MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİ 350 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|350
|5 Mayıs 2020 Salı
|TRABZON
|TRABZON İLİ ŞALPAZARI İLÇESİ 48/100000 KONUT PROJESİ TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|48
|6 Mayıs 2020 Çarşamba
|TRABZON
|TRABZON TONYA 2. ETAP 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|94
|6 Mayıs 2020 Çarşamba
ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 500 6 Mayıs 2020 Çarşamba TRABZON TRABZON 480/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 480 7 Mayıs 2020 Perşembe TRABZON TRABZON ARAKLI 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 50 7 Mayıs 2020 Perşembe EDİRNE EDİRNE İLİ LALAPAŞA İLÇESİ 90 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 90 7 Mayıs 2020 Perşembe EDİRNE EDİRNE MERKEZ 210/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 210 7 Mayıs 2020 Perşembe
|TRABZON
|TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|100
|8 Mayıs 2020 Cuma
|KIRKLARELİ
|KIRKLARELİ MERKEZ 300/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|300
|8 Mayıs 2020 Cuma
|ARTVİN
|ARTVİN 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|300
|11 Mayıs 2020 Pazartesi
|RİZE
|RİZE İLİ MURADİYE İLÇESİ 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|200
|11 Mayıs 2020 Pazartesi
|TEKİRDAĞ
|TEKİRDAĞ İLİ HAYRABOLU İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|150
|11 Mayıs 2020 Pazartesi
|TEKİRDAĞ
|TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU KEMALETTİN 750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|750
|11 Mayıs 2020 Pazartesi
|TEKİRDAĞ
|TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU MUHİTTİN 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|300
|11 Mayıs 2020 Pazartesi
|ARDAHAN
|ARDAHAN MERKEZ 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|500
|12 Mayıs 2020 Salı
|ARDAHAN
|ARDAHAN GÖLE 2. ETAP 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|300
|12 Mayıs 2020 Salı
|KARS
|KARS MERKEZ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|300
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|KARS
|KARS SARIKAMIŞ 3. ETAP 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|200
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|KARS
|KARS SELİM 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|100
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|ANKARA
|ANKARA BEYPAZARI 2.ETAP 400/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|400
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|ANKARA
|ANKARA İLİ NALLIHAN 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|200
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|IĞDIR
|IĞDIR 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|300
|14 Mayıs 2020 Perşembe
|AĞRI
|AĞRI 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|500
|15 Mayıs 2020 Cuma
|ERZURUM
|ERZURUM ŞENKAYA 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|100
|15 Mayıs 2020 Cuma
|TUNCELİ
|TUNCELİ İLİ AKPAZAR İLÇESİ 50/100000 KONUT PROJESİ
|50
|15 Mayıs 2020 Cuma
|TUNCELİ
|TUNCELİ MAZGİRT 2. ETAP 50/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|50
|15 Mayıs 2020 Cuma
|ERZURUM
|ERZURUM MERKEZ 1100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|1.100
|18 Mayıs 2020 Pazartesi
|ERZURUM
|ERZURUM MERKEZ 1158/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)
|1.158
|18 Mayıs 2020 Pazartesi
|ERZİNCAN
|ERZİNCAN 195/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|195
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|ERZİNCAN
|ERZİNCAN İLİ ÜZÜMLÜ İLÇESİ 75/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|75
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|ANKARA
|ANKARA İLİ BALA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|200
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|ANKARA
|ANKARA İLİ HAYMANA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|200
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|ERZİNCAN
|ERZİNCAN İLİ İLİÇ İLÇESİ 3. ETAP 230/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|230
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|SİVAS
|SİVAS İLİ AKINCILAR İLÇESİ 2. ETAP 260/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|260
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|ESKİŞEHİR
|ESKİŞEHİR ÇİFTELER 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|100
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|KARAMAN
|KARAMAN AKÇAŞEHİR 142/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|142
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|KONYA
|KONYA HALKAPINAR 3. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|150
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|SİVAS
|SİVAS MERKEZ 740/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|740
|22 Mayıs 2020 Cuma
|KONYA
|KONYA TUZLUKÇU 120/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|120
|22 Mayıs 2020 Cuma
|ORDU
|ORDU İLİ GÖLKÖY İLÇESİ 164 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|164
|27 Mayıs 2020 Çarşamba
|ORDU
|ORDU İLİ GÜRGENTEPE İLÇESİ 74 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|74
|27 Mayıs 2020 Çarşamba
|ORDU
|ORDU İLİ KABADÜZ İLÇESİ 76 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|76
|27 Mayıs 2020 Çarşamba
|ORDU
|ORDU AYBASTI İLÇESİ 86 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|86
|28 Mayıs 2020 Perşembe
|TOKAT
|TOKAT TURHAL 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|300
|28 Mayıs 2020 Perşembe
|AFYON
|AFYON İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ 2. ETAP 151/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|151
|28 Mayıs 2020 Perşembe
|AFYON
|AFYON İSCEHİSAR 2. ETAP 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|250
|28 Mayıs 2020 Perşembe
|AMASYA
|AMASYA 421/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|421
|29 Mayıs 2020 Cuma
|AMASYA
|AMASYA İLİ GÜMÜŞHACIKÖY İLÇESİ 3. ETAP 79/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|79
|29 Mayıs 2020 Cuma
|ESKİŞEHİR
|ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|200
|29 Mayıs 2020 Cuma
|ESKİŞEHİR
|ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|200
|29 Mayıs 2020 Cuma
|HATAY
|HATAY BELEN 2. ETAP 98/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ
|98
|1 Haziran 2020 Pazartesi
|HATAY
|HATAY İLİ YAYLADAĞ İLÇESİ 2. ETAP 102/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|102
|1 Haziran 2020 Pazartesi
|AKSARAY
|AKSARAY İLİ AĞAÇÖREN İLÇESİ 60/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|60
|1 Haziran 2020 Pazartesi
|AKSARAY
|AKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ EŞMEKAYA 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|100
|1 Haziran 2020 Pazartesi
|OSMANİYE
|OSMANİYE 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|500
|2 Haziran 2020 Salı
|KİLİS
|KİLİS MERKEZ 506/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|506
|2 Haziran 2020 Salı
|KIRIKKALE
|KIRIKKALE İLİ KESKİN İLÇESİ 3. ETAP 124/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|124
|2 Haziran 2020 Salı
|KIRŞEHİR
|KIRŞEHİR MERKEZ 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|700
|2 Haziran 2020 Salı
|GAZİANTEP
|GAZİANTEP İLİ İSLAHİYE İLÇESİ 400/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|400
|3 Haziran 2020 Çarşamba
|GAZİANTEP
|GAZİANTEP NURDAĞI 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|200
|3 Haziran 2020 Çarşamba
|KIRIKKALE
|KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ ÇERİKLİ 2. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|100
|3 Haziran 2020 Çarşamba
|KIRIKKALE
|KIRIKKALE BAHŞILI 5. ETAP 220/100000 KONUT PROJESİ
|220
|3 Haziran 2020 Çarşamba
|AKSARAY
|AKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ 2. ETAP 142/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|142
|4 Haziran 2020 Perşembe
|AKSARAY
|AKSARAY İLİ SULTANHANI İLÇESİ 3. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|150
|4 Haziran 2020 Perşembe
|NİĞDE
|NİĞDE 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|200
|4 Haziran 2020 Perşembe
|KIRIKKALE
|KIRIKKALE İLİ YAHŞİHAN İLÇESİ 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|300
|4 Haziran 2020 Perşembe
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR KOZAKLI 2. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|150
|5 Haziran 2020 Cuma
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR ACIGÖL 124/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|124
|5 Haziran 2020 Cuma
|NEVŞEHİR
|NEVŞEHİR DERİNKUYU 126/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|126
|5 Haziran 2020 Cuma
|AKSARAY
|AKSARAY GÜZELYURT 3. ETAP 156/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|156
|5 Haziran 2020 Cuma
|ÇORUM
|ÇORUM İLİ UĞURLUDAĞ İLÇESİ 2. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|150
|5 Haziran 2020 Cuma
|ÇORUM
|ÇORUM OĞUZLAR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|100
|5 Haziran 2020 Cuma
|BOLU
|BOLU 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|300
|8 Haziran 2020 Pazartesi
|BOLU
|BOLU MUDURNU TAŞKESTİ 3. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|100
|8 Haziran 2020 Pazartesi
|KARABÜK
|KARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144/100000 ADET KONUT , 1 ADET CAMİİ, 1 ADET TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET SOSYAL TESİS İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
|500
|8 Haziran 2020 Pazartesi
|BİLECİK
|BİLECİK İLİ BOZÜYÜK İLÇESİ 332 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|332
|9 Haziran 2020 Salı
|DÜZCE
|DÜZCE MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|300
|9 Haziran 2020 Salı
|SAKARYA
|SAKARYA İLİ KOCAALİ İLÇESİ 396 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|396
|9 Haziran 2020 Salı
|ZONGULDAK
|ZONGULDAK ÇAYCUMA 200 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|200
|10 Haziran 2020 Çarşamba
|ZONGULDAK
|ZONGULDAK MERKEZ 100 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|100
|10 Haziran 2020 Çarşamba
|BURSA
|BURSA İLİ HARMANCIK İLÇESİ 80/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|80
|10 Haziran 2020 Çarşamba
|BİLECİK
|BİLECİK İLİ GÖLPAZARI İLÇESİ 168 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|168
|10 Haziran 2020 Çarşamba
|BARTIN
|BARTIN MERKEZ 150 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|150
|11 Haziran 2020 Perşembe
|BARTIN
|BARTIN ULUS ABDİPAŞA 150/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|150
|11 Haziran 2020 Perşembe
|BALIKESİR
|BALIKESİR İLİ BİGADİÇ İLÇESİ 150/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|150
|11 Haziran 2020 Perşembe
|ÇANKIRI
|ÇANKIRI ÇERKEŞ 140/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|140
|12 Haziran 2020 Cuma
|ÇANKIRI
|ÇANKIRI MERKEZ 566/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|566
|12 Haziran 2020 Cuma
|KÜTAHYA
|KÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|250
|12 Haziran 2020 Cuma
|KÜTAHYA
|KÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ DEMİRCİ 79 KONUT/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|79
|12 Haziran 2020 Cuma
|AFYON
|AFYON DİNAR 4. ETAP (KONAK MAHALLESİ) 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ
|94
|15 Haziran 2020 Pazartesi
|AFYON
|AFYON SANDIKLI 4. ETAP 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|250
|15 Haziran 2020 Pazartesi
|KÜTAHYA
|KÜTAHYA İLİ ÇAVDARHİSAR İLÇESİ 4. ETAP 160/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|160
|15 Haziran 2020 Pazartesi
|AFYON
|AFYON 225/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|225
|16 Haziran 2020 Salı
|AFYON
|AFYON MERKEZ ÇETİNKAYA 480/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|480
|16 Haziran 2020 Salı
|AFYON
|AFYON MERKEZ SADIKBEY 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|350
|16 Haziran 2020 Salı
|AFYON
|AFYON İLİ EVCİLER İLÇESİ-EVCİLER GÖKÇEK 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|200
|16 Haziran 2020 Salı
|DENİZLİ
|DENİZLİ İLİ BOZKURT İNCELER 150 / 100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ
|150
|16 Haziran 2020 Salı
|KÜTAHYA
|KÜTAHYA İLİ MERKEZ 451 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|451
|17 Haziran 2020 Çarşamba
|KÜTAHYA
|KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|250
|17 Haziran 2020 Çarşamba
|DENİZLİ
|DENİZLİ İLİ ÇİVRİL İLÇESİ 440 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|440
|17 Haziran 2020 Çarşamba
|MANİSA
|MANİSA İLİ KULA İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|300
|18 Haziran 2020 Perşembe
|UŞAK
|UŞAK MERKEZ 700 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|700
|18 Haziran 2020 Perşembe
|BURDUR
|BURDUR İLİ YEŞİLOVA İLÇESİ 241/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|241
|18 Haziran 2020 Perşembe
|MANİSA
|MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİ 75 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|75
|19 Haziran 2020 Cuma
|MANİSA
|MANİSA İLİ AKHİSAR İLÇESİ 125 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|125
|19 Haziran 2020 Cuma
|MANİSA
|MANİSA İLİ SALİHLİ İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|150
|19 Haziran 2020 Cuma
|DENİZLİ
|DENİZLİ İLİ GÜNEY İLÇESİ 118 / 100000 KONUT SOSYAL KONUT PROJESİ
|118
|19 Haziran 2020 Cuma
|BALIKESİR
|BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ DİNKÇİLER 750 / 100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|750
|22 Haziran 2020 Pazartesi
|BALIKESİR
|BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|2.300
|22 Haziran 2020 Pazartesi
|KAYSERİ
|KAYSERİ SARIOĞLAN 2. ETAP 230/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|230
|22 Haziran 2020 Pazartesi
|BALIKESİR
|BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ 200/ 100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|200
|23 Haziran 2020 Salı
|BALIKESİR
|BALIKESİR İLİ BALYA İLÇESİ 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|100
|23 Haziran 2020 Salı
|KAYSERİ
|KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ GAZETECİLER CEMİYETİ 386/100000 KONUT KONUT TALEBİ
|386
|23 Haziran 2020 Salı
|BURSA
|BURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ 400/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|400
|24 Haziran 2020 Çarşamba
|BURSA
|BURSA İLİ MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ 694 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|694
|24 Haziran 2020 Çarşamba
|ANKARA
|ANKARA ÇUBUK 500/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|500
|24 Haziran 2020 Çarşamba
|ANKARA
|ANKARA GÜDÜL 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|200
|24 Haziran 2020 Çarşamba
|BURSA
|BURSA İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ 200 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|200
|25 Haziran 2020 Perşembe
|BURSA
|BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)
|800
|25 Haziran 2020 Perşembe
|BURSA
|BURSA İLİ GEMLİK İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|500
|26 Haziran 2020 Cuma
|YALOVA
|YALOVA MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|300
|26 Haziran 2020 Cuma
|ESKİŞEHİR
|ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MAMUCA 2450/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|2.450
|26 Haziran 2020 Cuma
|KONYA
|KONYA ALTINEKİN 2. ETAP 204/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|204
|29 Haziran 2020 Pazartesi
|KONYA
|KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|200
|29 Haziran 2020 Pazartesi
|ISPARTA
|ISPARTA İLİ AKSU İLÇESİ 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|100
|29 Haziran 2020 Pazartesi
|ISPARTA
|ISPARTA SÜTÇÜLER 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|200
|29 Haziran 2020 Pazartesi
|KONYA
|KONYA EREĞLİ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|300
|30 Haziran 2020 Salı
|KONYA
|KONYA BEYŞEHİR HUĞLU 2. ETAP 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|100
|30 Haziran 2020 Salı
|KONYA
|KONYA BEYŞEHİR KÜÇÜKAVŞAR 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|300
|30 Haziran 2020 Salı
|KONYA
|KONYA İLİ BEYŞEHİR İLÇESİ ÜZÜMLÜ 100/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|100
|30 Haziran 2020 Salı
|YOZGAT
|YOZGAT ÇANDIR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|100
|30 Haziran 2020 Salı
|YOZGAT
|YOZGAT SARAYKENT 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|200
|30 Haziran 2020 Salı
|AKSARAY
|AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI 120/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|120
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|ANTALYA
|ANTALYA İLİ AKSEKİ İLÇESİ 3. ETAP 150/100000 KONUT YARPUZ MAHALLESİ TOPLU KONUT PROJESİ
|150
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|AYDIN
|AYDIN ÇİNE
|82
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|BATMAN
|BATMAN GERCÜŞ KAYAPINAR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|100
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|BATMAN
|BATMAN İLİ SASON İLÇESİ 116/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|116
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|BİNGÖL
|BİNGÖL YEDİSU 106/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|106
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|BURSA
|BURSA İLİ ORHANELİ İLÇESİ 126/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ
|126
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|ÇANKIRI
|ÇANKIRI İLİ ELDİVAN İLÇESİ 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|94
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|ÇANKIRI
|ÇANKIRI İLİ ŞABANÖZÜ İLÇESİ 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|200
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|DENİZLİ
|DENİZLİ İLİ ACIPAYAM İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|300
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|DENİZLİ
|DENİZLİ İLİ BAKLAN İLÇESİ 88 / 100000 KONUT SOSYAL KONUT PROJESİ
|88
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|DENİZLİ
|DENİZLİ İLİ BEKİLLİ İLÇESİ 210 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|210
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|ERZURUM
|ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİ 2. ETAP 142/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|142
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|ESKİŞEHİR
|ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|50
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|ESKİŞEHİR
|ESKİŞEHİR İNÖNÜ 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|100
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|ESKİŞEHİR
|ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|100
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|ESKİŞEHİR
|ESKİŞEHİR SARICAKAYA 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|100
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|GÜMÜŞHANE
|GÜMÜŞHANE ARZULARKABAKÖY 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|50
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|HATAY
|HATAY PAYAS 2. ETAP 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|800
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|KAYSERİ
|KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ MİMARSİNAN MAHALLESİ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 3. ETAP 434/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|434
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|KAYSERİ
|KAYSERİ VALİLİĞİ-OTOSANATKARLARI 4. ETAP 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ (H.B)
|300
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|KIRKLARELİ
|KIRKLARELİ PINARHİSAR İLÇESİ 200 / 100000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|KİLİS
|KİLİS POLATELİ 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|94
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|KONYA
|KONYA İLİ EMİRGAZİ İLÇESİ 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|200
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|MANİSA
|MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ 100 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|100
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|MARDİN
|MARDİN İLİ YEŞİLLİ İLÇESİ 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|300
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|MARDİN
|MARDİN SAVUR
|140
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|NİĞDE
|NİĞDE İLİ ÇİFTLİK İLÇESİ 3. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|100
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|SAKARYA
|SAKARYA ADAPAZARI ALANDÜZÜ 159/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|159
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|SİİRT
|SİİRT İLİ ERUH İLÇESİ 150/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|150
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|ŞANLIURFA
|ŞANLIURFA AKÇAKALE 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|500
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|ŞANLIURFA
|ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|500
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|ŞIRNAK
|ŞIRNAK BETTÜŞŞEBAP 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|50
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|ŞIRNAK
|ŞIRNAK ÇALIŞKAN 25/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|25
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|ŞIRNAK
|ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|50
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|ŞIRNAK
|ŞIRNAK KARALAR 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|50
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|ŞIRNAK
|ŞIRNAK UZUNGEÇİT 25/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|25
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|VAN
|VAN İLİ BAŞKALE İLÇESİ 200/100000 KONUT PROJESİ
|200
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|VAN
|VAN İLİ ÇATAK İLÇESİ 100/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|100
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|YOZGAT
|YOZGAT DOĞANKENT
|94
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.
|YOZGAT
|YOZGAT İLİ BOĞAZLAYAN İLÇESİ OVAKENT 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|100
|BAŞVURUSU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.