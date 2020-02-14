TOKİ 2020 kura çekilişi şubat ayının kaçında gerçekleşecek? TOKİ kura sonuç tarihi!
TOKİ kura çekilişi ile kura sonuçları gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek olan toplam 260 projeye başvuran 1 milyon 211 bin kişi, kura çekilişinin gerçekleşeceği tarihe odaklandı. 100 bin sosyal konut için bu yıl da canlı yayınla yapılacağı düşünülen kura çekilişi, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve pek çok ilde inşa edilecek olan TOKİ kura çekilişi hakkında bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurularını yapan 1 milyon 211 bin 514 kişi, TOKİ başvuruları ne zaman açıklanacak sorusuna odaklandı. Elazığ'da meydana gelen elim deprem hadisesi sonrasında bölgede çalışmalarına başlayan TOKİ, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kura sonuçları için işlemlerine başlayacak. Peki, TOKİ 2020 100 bin konut kurası ne zaman çekilir? TOKİ sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
100 BİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ 100 bin sosyal konu kura çekilişi için şubat ayına girilmesiyle birlikte araştırmalarda başladı. Resmi merciler tarafından ocak ayı içerisinde yapılan açıklamada 2020 şubat ayında TOKİ kura çekilişi işleminin yapılacağı bilgisi verilmişti. Bununla birlikte TOKİ kura çekilişi için başvuruda bulunan 1 milyon 211 bin 514 kişi kura sonuçları için araştırmalarına yön vermeye başladı.
Bu yıl Cumhurbaşkanlığının da içerisinde bulunması beklenen TOKİ kura çekilişi organizasyonu, Elazığ'daki yaraların sarılmasıyla birlikte büyük bir organizasyon ile gerçekleşecek.
TOKİ sosyal konut kura çekilişinin şubat ayında gerçekleşecek olacağının bildirilmesi, başvuruda bulunan kişilerde beklentileri yükseltti. Uygun fiyatlı konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar, hak sahibi belirleme kurasının gerçekleşeceği tarihe odaklanmış durumda.
Peki, 100 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar
2
TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekilişinin şubat ayının ilk günlerinde yapılması bekleniyordu. Ancak Elazığ'daki deprem hadisesi nedeniyle TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bölgenin ihtiyaçlarına yoğunlaşması, TOKİ kura çekilişi için beklenen tarihin gerçekleşmemesinde önemli bir unsur oldu.
Bu nedenlerle TOKİ'nin bölgedeki durumu kontrol altına aldıktan sonra kura çekilişini şubat ayının son günlerine doğru, 28 Şubat tarihine kadar gerçekleştirmesi bekleniyor.
3
TOKİ'DE ÖDEMELER ERKEN KAPATILABİLİR Mİ?
Ocak ve Temmuz ayları olan dönem başlarında yeniden hesaplanan borç bakiyesine göre kalan borç kapatılabilmektedir. Borç bakiyesini kapatanlara indirim yapılmamaktadır.
4
TOKİ KONUT ALMA HAKKI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir. Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.
Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Ancak başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.
6
TOKİ İNŞAATLARI DENETLİYOR MU?
TOKİ, kendi ürettiği konutlarda olduğu gibi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projeleri’nde de denetimi, kendi teknik personeli ve\veya müşavir firmalar aracılığıyla yapmaktadır.
7
TAKSİT ARTIŞLARI NASIL HESAPLANACAK?
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.