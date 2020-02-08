TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman yapılacak ve hangi tarihte? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ kura çekilişi için geri sayım devam ederken, başvurularını yapan vatandaşların şubat ayının gelmesiyle beraber heyecanı arttı. Türkiye'nin 81 ilinde başvuru işlemlerini yaparak TOKİ çekilişine dahil olan vatandaşlar resmi kurumlardan yapılacak açıklamaya kilitlendi. TOKİ İstanbul, Ankara, Gaziantep ve diğer tüm iller için kura çekilişi bilgilerini sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırıyor. Peki, TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman yapılacak ve hangi tarihte? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuya dair detaylar...
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TOKİ kura sonuçları için duyuru ekranından yapılacak olan açıklama merakla beklenmeye devam ediliyor. En çok başvurunun İstanbul ili için yapıldığı 100 bin sosyal konut için TOKİ kura çekilişi, bakanlık yetkililerinin belirlediği tarihte canlı yayın ile gerçekleştirilecek. TOKİ kura sonuçları ise o günün akşamı kurumun resmi intenret sitesi ya da E-Devlet kanalı ile sorgulanabilecek. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman gerçekleşecek? İşte, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde düzenlenecek olan 2020 TOKİ çekilişi için geri sayım devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde 100 bin sosyal konutun sahiplerini bulacağı TOKİ kura çekimi tarihine yönelik araştırmalar şubat ayına girilmesiyle hız kazandı. Özellikle, İstanbul ve Ankara'da TOKİ çekilişinin ne zaman yapılacağı heyecanla sorgulanıyor.
2020 yılının şubat ayında gerçekleştirileceği daha önce yetkili isimler tarafından açıklanan TOKİ kura çekilişi, pek çok vatandaş için heyecana sebep oldu.TOKİ kura sonuçları, çekilişin gerçekleştirilmesinin hemen ardından sonuç sorgulama sistemine yüklenmeye başlanacak. TOKİ kura sonuçları, çekilişe katılan vatandaşlar tarafından TC Kimlik Numarası aracılığıyla kolayca öğrenilebilecek.
Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Konu hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından, aksilik olmaması halinde aynı günün akşamında erişime açılmaktadır. Kuraya katılan vatandaşlar, TC Kimlik Numarası ile sonuçları Toplu Konut İdaresi'nin belirlediği sistem üzerinden kolayca sorgulayabilecek.
TOKİ kura sonuçlarının 28 Şubat tarihine kadar açıklanmış olması bekleniyor.
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TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura sonuçları için bu yıl E-Devlet entegrasyonu sağlanmaz ise sonuçlar kurumun resmi internet üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ kura sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinde yer alan sorgulama motoru aracılığıyla TC Kimlik Numarası girilerek görüntülenebilecek.
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.
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ALINAN KONUTTA OTURULMADIĞI TAKDİRDE NE OLUR?
Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
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BAŞVURUDAN VAZGEÇENLER ÜCRETLERİNİ ALABİLİYOR MU?
Haklarınız iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmemektedir. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabilmektedir.