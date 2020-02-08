TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman yapılacak ve hangi tarihte? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura sonuçları için duyuru ekranından yapılacak olan açıklama merakla beklenmeye devam ediliyor. En çok başvurunun İstanbul ili için yapıldığı 100 bin sosyal konut için TOKİ kura çekilişi, bakanlık yetkililerinin belirlediği tarihte canlı yayın ile gerçekleştirilecek. TOKİ kura sonuçları ise o günün akşamı kurumun resmi intenret sitesi ya da E-Devlet kanalı ile sorgulanabilecek. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman gerçekleşecek? İşte, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler



TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde düzenlenecek olan 2020 TOKİ çekilişi için geri sayım devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde 100 bin sosyal konutun sahiplerini bulacağı TOKİ kura çekimi tarihine yönelik araştırmalar şubat ayına girilmesiyle hız kazandı. Özellikle, İstanbul ve Ankara'da TOKİ çekilişinin ne zaman yapılacağı heyecanla sorgulanıyor.



2020 yılının şubat ayında gerçekleştirileceği daha önce yetkili isimler tarafından açıklanan TOKİ kura çekilişi, pek çok vatandaş için heyecana sebep oldu.TOKİ kura sonuçları, çekilişin gerçekleştirilmesinin hemen ardından sonuç sorgulama sistemine yüklenmeye başlanacak. TOKİ kura sonuçları, çekilişe katılan vatandaşlar tarafından TC Kimlik Numarası aracılığıyla kolayca öğrenilebilecek.



Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Konu hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...