TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman? TOKİ çekilişi şubat ayının kaçında yapılacak?
TOKİ (Toplu Konut İdaresi ) 100 Bin Sosyal Konut projesi başvuruları geçtiğimiz ay yapıldı. Sosyal konut başvurusunda bulunan binlerce vatandaş, TOKİ'den kura tarihinin açıklanmasını bekliyor. Daha önce yapılan duyuruda kura tarihinin şubat ayında yapılacağı bildirişmişti. Peki, TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman yapılacak, yeni bir açıklama geldi mi? TOKİ çekilişi şubat ayının kaçında yapılacak?
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TOKİ 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi başvurularının sona ermesi ardından kura heyecanı başladı. TOKİ sosyal konut kura çekilişinin şubat ayında gerçekleşecek olacağının bildirilmesi, başvuruda bulunan kişilerde beklentileri yükseltti. Uygun fiyatlı konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar, hak sahibi belirleme kurasının gerçekleşeceği tarihe odaklanmış durumda. Peki, TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman? TOKİ çekilişi şubat ayının kaçında yapılacak?
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TOKİ henüz kura tarihi ile ilgili yeni bir duyuru yayınlamadı. Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası TOKİ'nin bölgedeki inşa süreci devam ediyor. Bu nedenle kuranın şubat ayının sonunda yapılacağı düşünülüyor. Hak sahibi belirleme kurası TOKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.
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KAMU VE KATILIM BANKALARINDAN ÖDEME YAPILABİLECEK
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde konut finansmanı için vatandaşlara kamu bankalarının yanı sıra katılım bankaları da hizmet verecek.
Başvuru süresi bugün dolacak projeye yoğun ilgi gösterildi. Kampanyaya en çok başvuru İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da yapıldı.
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Türkiye genelindeki proje kapsamında vatandaşların konut finansmanı artık hem kamu hem de katılım bankaları tarafından sağlanacak.
Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek.
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TOKİ konut alma hakkı iptal edilebilir mi?
Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir. Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.