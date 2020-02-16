TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman? TOKİ çekilişi şubat ayının kaçında yapılacak?

TOKİ henüz kura tarihi ile ilgili yeni bir duyuru yayınlamadı. Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası TOKİ'nin bölgedeki inşa süreci devam ediyor. Bu nedenle kuranın şubat ayının sonunda yapılacağı düşünülüyor. Hak sahibi belirleme kurası TOKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.