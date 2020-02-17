TOKİ kura çekimi 2020 tarihleri açıklandı mı? İstanbul TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman?
Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut için TOKİ kura çekilişi için kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden bazı bilgiler verildi. Çalışmaların devam ettiği, titizlikle ilerlediği TOKİ 2020 kura çekilişi için tarihin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla bölgeye odaklanan TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, buradaki işleri tamamlamasının ardından TOKİ 100 bin sosyal konut çekilişi için harekete geçecek. Peki, TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, İstanbul, Ankara ve diğer illerde gerçekleşecek olan TOKİ kura çekilişi hakkında merak edilen bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
TOKİ 2020 kura çekilişi için şubat ayının sonlarına gelinmesi dolayısıyla araştırmalar hız kazanmaya başladı. Toplamda 1 milyon 211 bin 518 vatandaşın müracaatta bulunduğu 100 bin sosyal konut için en çok başvuru İstanbul için gelmişti. Dolayısıyla TOKİ kura sonuçları için en çok beklenti ise İstanbul için oluşmuştu. Peki, Ankara, İstanbul, Bursa, Gaziantep için TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, TOKİ kura sonuçları için beklenen tarih hakkında detaylı bilgiler
TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ 100 BİN SOSYAL KONUT İÇİN NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından koordine edilen TOKİ 100 bin sosyal konut çekilişi için geri sayım başladı. Türkiye genelinde toplam 100 bin adet inşa edilecek olan konutlar, bir buçuk yıl içerisinde sahiplerine teslim edilecek. TOKİ kura sonuçları, sosyal medya aracılığıyla yapılacak olan canlı yayında sahiplerini bulacak.
TOKİ kura çekilişi, herhangi bir değişiklik olmaması halinde şubat ayı içerisinde gerçekleşecek. Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgedeki revizyon çalışmalarını sürdüren TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu sürecin tamamlanmasının ardından kura sürecine başlayacak.
Peki, tahmini olarak TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? O detaylar için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
2
TOKİ kura sonuçları noter huzurunda gerçekleşecek olan çekilişle duyurulacak. Sonuçlar, Elazığ'daki inşa sürecinin şubat ayının son günlerine kadar tamamlanması halinde 28 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar, aşağıdaki link üzerinden öğrenilebilecek;
Öte yandan TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ise çekilişle ilgili bazı bilgiler verildi. İşte, o açıklama;
"81 il genelinde talebi toplanan“100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında hassasiyetle çalışmalar devam etmekte olup en kısa süre içerisinde kura tarihi açıklanacaktır."
3
BİR KİŞİ BİRDEN FAZLA TOKİ KONUTU ALABİLİR Mİ?
Proje bazında kurulan komisyonca takdir edilen arsa ve bina değerinin TOKİ tarafından belirlenecek konut fiyatından yüksek çıkması durumunda, bu hak sahiplerine tespit edilen değere denk gelecek sayıda konut verilebilmesi için gerekli düzenleme İdarece yapılmaktadır.
4
TOKİ'DEN KİMLER KONUT ALABİLİR?
TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdarenin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.
5
TOKİ KONUTLARININ TESLİM SÜRECİ NE KADAR?
TOKİ konutlarının teslim süresi projeye göre 14 ay ile 30 ay arasında değişmektedir.
6
TOKİ EVLERİNDE NELER OLACAK?
√ Projelendirme öncesinde inşaatın yapılacağı arazide gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler yapılmakta, elde edilen verilere göre deprem riski de göz önüne alınarak uygun temel tipi ve taşıyıcı sistem belirlenmektedir √ İnşaatlarda maksimum kalite ve emniyet ön planda tutulmak ta, bu doğrultuda tüm inşaatlarda hazır beton kullanılmaktadır. √ Konutlarda, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan su ve ısı yalıtımı yapılmaktadır. √ İnşaatların her aşaması, TOKİ teknik personeli ve müşavir firmalar tarafından sıkı denetime tabi tutularak gerekli testler ve kontroller yapılmaktadır. √ Konutlar, sosyal donatısı ve yeşil çevresi ile birlikte vatandaşa sunulmaktadır. √ TOKİ; kaba ve ince inşaatı tamamen bitirilmiş; yer kaplamasından duvar kaplamasına, mutfak dolaplarından evyesine, klozetinden armatürlerine dek komple tamamlanmış, vatandaşın anahtar tesliminin ardından herhangi bir tadilat yapmaksızın eşyasını taşıyarak oturabileceği durumda konutları teslim etmektedir.
Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Ancak başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.
8
TOKİ İNŞAATLARI DENETLİYOR MU?
TOKİ, kendi ürettiği konutlarda olduğu gibi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projeleri’nde de denetimi, kendi teknik personeli ve\veya müşavir firmalar aracılığıyla yapmaktadır.
9
TAKSİT ARTIŞLARI NASIL HESAPLANACAK?
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.